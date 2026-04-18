Übergroße Brillen im Stil der 2000er-Jahre sind wieder in Mode.

XXL-Brillen mit ihren breiten Fassungen, markanten Formen und ihrem auffälligen Look feiern 2026 ein starkes Comeback in der Mode. Im Gegensatz zur minimalistischen Zurückhaltung der Vorjahre verleihen XXL-Silhouetten den Gesichtern eine starke, fast ikonische Präsenz und erinnern an die Star-Looks der 2000er Jahre.

Eine Neuinterpretation der Looks der 2000er Jahre

Die aktuellen XXL-Fassungen fangen den Zeitgeist der 2000er-Jahre perfekt ein: imposante Größe, kräftige Farben, Farbverläufe, getönte Gläser, sogar ein „Cat-Eye“-Effekt oder markant runde Kunststofffassungen. Die Modelle, die damals die Titelseiten von Magazinen zierten, werden nun mit leichteren Materialien, dezenten modernen Akzenten und vielfältigeren Farben neu interpretiert und passen sich so einer breiteren Ästhetik an, die aber weiterhin stark von der Popkultur geprägt ist.

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Ein sehr auffälliges Accessoire im Gesicht

Das Besondere an übergroßen Brillen ist, dass sie dem Gesicht sofort eine neue Dimension verleihen, die Augen umrahmen und manchmal sogar Augenbrauen, Wangenknochen oder Kieferpartie betonen. Das spricht Menschen mit einem ausgeprägten Sinn für Stil an, die ein Accessoire suchen, das den charakteristischen Look ihres Outfits ersetzen kann, ohne dass das Outfit selbst extravagant sein muss.

Ein von sozialen Medien angetriebener Trend

Soziale Medien verstärken diesen Trend zusätzlich, indem Looks mit übergroßen Brillen fast einprägsamer werden als die Kleidung selbst: Auf der Bühne, bei Festivals oder Fotoshootings ist die Silhouette mit der großen Brille sofort erkennbar und wird von Fans häufig kopiert. Brillenmarken bieten mittlerweile Modelle an, die von klassischen Designs inspiriert sind, teils in Retro-Editionen, aber mit modernen Farben, Oberflächen oder Details, die sie sowohl alltagstauglich als auch für Abendgarderobe geeignet machen.

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Übergroße Brillen symbolisieren einen Trend zu mehr Selbstbewusstsein, bei dem man lieber auffällt, als in der Masse unterzugehen. Ob als Sonnenbrille, Korrektionsbrille oder einfach als modisches Statement – die übergroße Fassung verkörpert eine Reaktion auf den zurückhaltenden Minimalismus: mehr Volumen, mehr Geometrie, mehr Präsenz und stets eine Hommage an die 2000er-Jahre, die nun in der heutigen Kultur verankert ist.