Dieser Trenchcoat-Stil dürfte das Schlüsselstück des Herbstes 2026 werden.

Wenn es einen Mantel gibt, der nie wirklich aus unseren Kleiderschränken verschwindet, dann ist es der Trenchcoat. Für Herbst 2026 erfindet er sich neu und präsentiert sich im rockigeren Stil. In dieser Saison zieht insbesondere eine Variante alle Blicke auf sich und verspricht, zum neuen Must-have zu werden.

Der Trenchcoat erhält ein Makeover

Der Trenchcoat, lange Zeit untrennbar mit dem berühmten beigefarbenen Gabardine verbunden, präsentiert sich nun in einem völlig neuen Gewand: Leder. Mit seiner glatten, strukturierten Optik verleiht er jedem Outfit sofort Charakter und bewahrt gleichzeitig die zeitlose Eleganz dieses ikonischen Kleidungsstücks. Er ist wärmender als ein klassisches Modell und perfekt für kühle Herbsttage. Über einem grob gestrickten Pullover oder einem kuscheligen Sweater getragen, vereint er mühelos Komfort und Stil.

Haarschnitte für jeden Geschmack

Es ist unübersehbar: Die Herbst-/Winter-Modenschauen haben die Rückkehr des Trenchcoats in Lederoptik eindrucksvoll bestätigt. Sein Erfolg liegt auch in seiner Vielseitigkeit. Mögen Sie klassische Silhouetten? Lange, gegürtete Modelle sind nach wie vor eine sichere Wahl. Bevorzugen Sie einen lässigeren Look? Oversized-Varianten mit leicht überschnittenen Schultern bieten einen modernen und unkomplizierten Stil. Auch die Details machen den Unterschied: markante Gürtel, übergroße Kragen, glänzende oder matte Oberflächen… Es gibt unzählige Varianten, sodass Sie garantiert das Modell finden, das perfekt zu Ihrer Persönlichkeit passt.

Wie kann man dieses Trendteil tragen?

Der Trenchcoat aus Kunstleder lässt sich vielseitig kombinieren. Offen über einer Jeans mit geradem Bein und einem Strickpullover getragen, verleiht er einem Alltagslook eine elegante Note. Zugeknöpft und mit Gürtel über einem fließenden Kleid oder einer weiten Hose kombiniert, zaubert er eine elegante und strukturierte Silhouette. Bei den Farben sind zeitlose Töne wie Schwarz, Schokoladenbraun oder Karamell eine sichere Wahl, während tiefe Grüntöne oder rötliche Brauntöne für einen originelleren Look sorgen.

Die richtige Wahl: Entscheiden Sie sich für Kunstleder.

Der Lederlook ist zwar zweifellos der große Trend für Herbst 2026, aber es muss nicht unbedingt Tierleder sein. Viele Marken bieten heute besonders gelungene Kunstlederalternativen an, die den gleichen optischen Effekt erzielen und dabei deutlich günstiger sind.

Es ist auch eine Wahl, die besser zu den sich wandelnden Modetrends passt. Leder, das aus der Ausbeutung von Tieren gewonnen wird, stammt von der Haut geschlachteter Tiere. Im Jahr 2026, mit zahlreichen und immer hochwertigeren Alternativen, ermöglicht die Wahl von Kunstleder, diesen Trend voll und ganz mitzumachen, ohne die Verwendung tierischer Produkte zu unterstützen.

Ein Stück, das für die Ewigkeit gemacht ist

Neben seinem Erfolg in dieser Saison hat der Trenchcoat in Lederoptik noch einen weiteren Vorteil: Er ist nicht auf einen einzigen Herbst beschränkt. Er ist sowohl in Herbst/Winter- als auch in Frühjahr/Sommer-Kollektionen zu sehen und hat sich als zeitloses Kleidungsstück etabliert, das Trends überdauert und sich Saison für Saison neu erfindet.

Der Trenchcoat in Lederoptik ist zeitlos und zugleich betont modern und beweist, dass ein echter Klassiker auch heute noch überraschen kann. Am besten greift man zu einer Variante aus Kunstleder, um Stil, Modernität und einen tierfreundlicheren Ansatz zu vereinen.