Diese Kulttasche aus den 90er Jahren feiert ein großes Comeback auf den Laufstegen.

Die Mode liebt es, durch die Zeit zu reisen, und im Jahr 2026 landet sie erneut in den 90ern. Eine Kulttasche aus diesem Jahrzehnt feiert ihr Comeback und ist bereit, all jene zu verführen, die sowohl ausdrucksstarke als auch zeitlose Stücke lieben.

Die Fendi Baguette feiert ein fulminantes Comeback

Es ist unmöglich, über die It-Bags der 90er-Jahre zu sprechen, ohne die Fendi Baguette zu erwähnen. Die 1997 von Silvia Venturini Fendi für das Modehaus Fendi entworfene, kompakte Tasche, die unter dem Arm getragen wird, markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der Luxusaccessoires. Ihr Name ist von einer einfachen und typisch Pariser Geste inspiriert: ein Baguette unter dem Arm zu tragen.

Kurz, strukturiert und ein echter Hingucker – dezent sollte es nie sein. Im Gegenteil, es setzt ein Statement. In den 90er-Jahren avancierte es schnell zum Symbol urbaner Eleganz und wurde von Prominenten und Popkultur-Ikonen getragen. Knapp dreißig Jahre später feiert es sein Comeback auf den Laufstegen und in den Straßen der Modehauptstädte. Und es kehrt nicht etwa zaghaft zurück, sondern setzt ein klares Statement.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Luisa World (@luisaworld)

Eine Ikone, die von der Popkultur vorangetrieben wurde

Das Baguette verdankt seinen Mythos auch dem Fernsehen. In der Kultserie „Sex and the City“ trägt die von Sarah Jessica Parker gespielte Figur Carrie Bradshaw es mehrmals bei sich. In einer mittlerweile legendären Szene korrigiert Carrie einen Dieb: „Das ist keine Tasche, das ist ein Baguette!“ Ein Satz, der das Accessoire zum Kultobjekt machte.

Heute erlebt diese nostalgische Ära ein fulminantes Comeback. Minimalistische Silhouetten, monochrome Ensembles und körperbetonte Schnitte im Stil der 90er-Jahre schaffen die perfekten Voraussetzungen dafür. Das Baguette-Hemd rundet diese Looks souverän ab.

Eine Silhouette, die Jahrzehnte überdauert

Die anhaltende Beliebtheit dieser Tasche liegt in ihrer sofort erkennbaren Form: rechteckig, kompakt, mit kurzem Henkel und dem charakteristischen Verschluss. Im Laufe der Jahre wurde sie in einer Vielzahl von Materialien, Farben und Ausführungen gefertigt.

In den 2000er-Jahren verkörperte sie einen kühnen und unkomplizierten Chic. Dieses Jahr, 2026, kehrt sie zurück – neu interpretiert, aber ihrer DNA treu. Ihre Größe entspricht perfekt den heutigen Bedürfnissen: kleiner als die übergroßen Shopper der 2010er-Jahre, liegt sie im Trend zu kompakten Taschen, die alles Wichtige aufnehmen, ohne dabei sperrig zu wirken. Sie schmeichelt Ihrer Figur auf natürliche Weise. Ihr Charme ist nicht an eine bestimmte Figur gebunden: Sie unterstreicht einfach Ihren Stil.

Die Nostalgiewelle der 90er Jahre

Die Rückkehr der Baguette-Tasche kam nicht aus dem Nichts. Die Archive der 90er- und 2000er-Jahre dienten als wichtige Inspirationsquelle. Diese Zeit erinnert an den Aufstieg der Supermodels, einflussreiche Fernsehserien und eine Kultur der Statussymbole. Taschen waren nicht länger nur praktisch, sondern wurden zu Identitätssymbolen.

Authentische Vintage-Stücke sind in den sozialen Medien besonders begehrt. Einige ältere Modelle der Baguette erzielen auf dem Gebrauchtmarkt hohe Preise – ein Beweis dafür, dass ihr Reiz ungebrochen ist. Der Besitz eines Vintage-Modells zeugt von tadellosem Geschmack und einem ausgeprägten Sinn für Mode.

Letztendlich bietet Fendi weiterhin zeitgenössische Neuinterpretationen: neue Materialien, raffinierte Stickereien und modernisierte Details. Die Essenz des Designs bleibt jedoch unverändert. Diese Wiederbelebung verdeutlicht einen grundlegenden Trend: Anstatt sich ständig neu zu erfinden, reaktivieren Modehäuser ihre Archive und setzen sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinander. Und die Rückkehr der Fendi Baguette Bag beweist, dass ein gut designtes Accessoire jede Silhouette über Jahrzehnte hinweg aufwerten kann.