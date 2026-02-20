„Sturmhöhe“: Wie dieser Film unsere Garderobe inspiriert

Die Handlung von „Sturmhöhe“, verfilmt von der großartigen Margot Robbie und ihrem charismatischen Co-Star Jacob Elordi, spielt im Yorkshire Moor des 19. Jahrhunderts. In der Verfilmung tauscht die Schauspielerin Barbies Bonbonrosa gegen die Wollumhänge und imposanten Roben der geheimnisvollen Catherine Earnshaw. Und dieser dramatische Stil findet Anklang in unserer modernen Garderobe. Es geht nicht darum, in historischer Kleidung herumzuspazieren, sondern um die richtige Balance.

Der faszinierende Kleidungsstil von Wuthering Heights

Der Film „Sturmhöhe“, der bereits als romantische Komödie des Jahres gefeiert wird, schöpft aus der literarischen Fantasie der großen Emily Brontë und entführt die Zuschauer in eine wilde, windgepeitschte Landschaft unter grauem Himmel. Die Kostüme sind, wie die Protagonisten selbst, dramatisch, opulent und unkonventionell. Kurz gesagt: Sie haben Charakter. Der vorherrschende Stil? Die Gothic-Romantik, eine raffinierte Mischung aus Puffärmeln und dunklen Farbtönen, transparenten Blusen und Lederunterröcken.

Und obwohl diese Stoffe Puristen der englischen Literatur, die den viktorianischen Kleidungsstil als zu freizügig kritisierten, erzürnten, ließen sie die Herzen von Fashionistas höherschlagen. Skandalöses Rot, reich verzierte Korsetts im rustikalen Stil, fließende Blusen, üppige Rüschen und schmeichelhafte Drapierungen – die neoviktorianische Ästhetik von „Sturmhöhe“ springt aus der Fiktion direkt in unsere Realität. Nur: Sofern kein Maskenball oder eine Kostümparty ansteht, ist es in Zeiten von Jeans und Sneakers eher schwierig, die voluminösen Outfits der feurigen Catherine Earnshaw zu tragen.

Man kann diesen rebellischen Charakter aber auch verkörpern, ohne dabei altmodisch zu wirken. Einfach einzelne Kleidungsstücke auswählen, Stile mischen und mit Details spielen. Und schon hat man einen unverwechselbaren Look, der Brontës Romanen alle Ehre macht und sofort ins Auge fällt.

Den Stil des Films zu kopieren, ohne dass er veraltet wirkt, ist eine wahre Kunst.

Keine Sorge, Margot Robbie ist nicht die Einzige, die rote Samtumhänge, Rokoko-Schmuck, XXL-Kleider und Organza tragen kann. Auch wenn alles an Hollywoods Musterschülerin wie angegossen zu sein scheint, können wir ihre wichtigsten Outfit-Elemente vom Set aufgreifen und in einen anderen Kontext setzen.

Allerdings braucht es etwas Übung, um diesen charmant altmodischen Stil auszuprobieren. Sich wie Cathy zu kleiden, ist riskant und kann mitunter etwas altmodisch wirken. Glücklicherweise bietet Emerald Fennells Adaption, in der sie den Bühnenkostümen ihre persönliche Note verlieh, bereits eine gute Grundlage.

Die Idee ist, sich von Cathys Garderobe inspirieren zu lassen, um ein Outfit aufzuwerten oder ihm eine stilvolle Note zu verleihen, nicht ihren Look eins zu eins zu kopieren. Spitze wird daher sparsam an Ärmelenden oder am Saum von Oberteilen eingesetzt. Organza eignet sich hervorragend für transparente Designs und wird zum Hauptstoff unserer Blusen. Krinolinenröcke präsentieren sich in moderneren Variationen und wirken weniger voluminös. Die elegante Bluse mit ihrem barocken Flair wird mit ausgestellten Jeans oder Lederröcken kombiniert.

Zum Schluss lockern wir den „poetischen“ Look mit rockigeren Schuhen wie Stiefeletten mit eckiger Spitze oder urbanen Sneakers auf. Damit der Vintage-Look für uns funktioniert, brauchen wir Kontraste.

Dies sind die Kleidungsstücke, die für einen Look im Brontë-Stil benötigt werden.

Um Cathys Charakter in unseren Stil einfließen zu lassen und unsere Garderobe zu revolutionieren, brauchen wir nur ein paar gute Basics. Unser Kleiderschrank kann so ganz einfach zur Zeitmaschine werden. Um Outfits zu kreieren, mit denen Sie sich wie eine Heldin der damaligen Zeit fühlen, finden Sie hier die wichtigsten Modetipps aus „Sturmhöhe“:

Kleider aus Baumwolle. Diese Baumwollkleider sind nicht nur unglaublich bequem, sondern verkörpern auch Cathys wilden und natürlichen Charakter. Sie sehen am besten mit Rüschen oder schulterfreien Modellen aus.

Schmuckstücke, die wie Erbstücke wirken. Ein Medaillon mit viel Lichtreflexen, ein Ring mit einem großen Diamanten, eine Kette aus Modeschmuckperlen oder eine goldene Brosche. Der Schmuck zieht die Blicke auf sich und wirkt dabei besonders präsent.

Eine Bluse mit Puffärmeln. Dieses Kleidungsstück allein verkörpert die gesamte Identität von „Sturmhöhe“. Klassisch und zugleich bohemisch, schafft sie die Balance zwischen schlichter Eleganz und unbeschwerter Ausgelassenheit. Und auch die Details sind liebevoll gestaltet: bestickte Borten, Jabotkragen…

Exquisite Korsetts. Einst ein Symbol der Unterdrückung, von Bridgerton und später von Wuthering Heights neu interpretiert, ist das Korsett heute vor allem ein Schmuckstück. Es ist nicht länger Ausdruck gesellschaftlicher Zwänge, sondern ein bloßes Abbild guten Geschmacks. Bestickt, mit Spitze oder schillernden Mustern verziert, ist das Korsett eine wunderschöne Bereicherung für jede Garderobe.

Während der Regisseur von „Sturmhöhe“ einige Anpassungen an den von Brontë entworfenen Kostümen vornahm, können wir das Gleiche tun und ihnen unsere persönliche Note verleihen. Nach der düsteren Ästhetik von Wednesday und dem Regency- Stil von Bridgerton erkunden wir ein weiteres Thema aus der Vergangenheit.