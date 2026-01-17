Search here...

„Umgekehrte Kapselmode“: Im Jahr 2026 verabschieden sie sich von der minimalistischen Mode.

Modetrends
Léa Michel
Photo d'illustration : Filip Rankovic Grobgaard/Pexels

Nach der Ära des „stillen Luxus“ – jenes schicken Minimalismus aus neutralen Tönen und zeitlosen Schnitten – startet die Damenmode mit neuer Energie ins Jahr 2026: die Rückkehr von Farbe, Textur und kühnem „Exzess“. Die Laufstege von London bis Mailand zelebrierten eine sinnliche Renaissance, eine Art „umgekehrte Entrümpelung“, bei der Stil sowohl Ausdruck als auch Überschwang wird.

Explosive Farben und protziger Luxus

Was manche Experten bereits als „umgekehrte Capsule Wardrobe“ bezeichnen: Nachdem sie versucht hatten, ihre Garderobe auf wenige „perfekte“ Stücke zu beschränken, wollen Modebegeisterte sich nun jeden Tag neu erfinden. Weg mit der Zurückhaltung, her mit der Kreativität! Die Pastellpalette wirkt ziemlich langweilig. Marken haben ihre Laufstege mit kräftigen Farben zum Leuchten gebracht: leuchtendes Rot, Zitronengrün, elektrisches Blau. Im Frühjahr 2026 dient Farbe nicht mehr der Untermalung – sie setzt ein Statement.

In diesem Sinne löst der Trend zum „extravaganten Luxus“ den schicken Minimalismus ab. Satin, Leder, Federn oder übergroßer Schmuck: Alles wird zur Gelegenheit, gewagt zu sein. Saint Laurent beispielsweise setzt auf Vollleder, während Chanel den Fokus auf Federn mit sogenannten extravaganten Texturen legt. Eleganz wird nicht länger nur angedeutet, sondern lautstark verkündet.

Fransen, Texturen und Überlagerungen

Fransen und Quasten feiern ein großes Comeback in einer Ästhetik, die zwischen Boho und Futurismus changiert. Viele Marken interpretieren diese Verzierungen neu, indem sie luxuriöse Materialien und fluoreszierende Akzente setzen. Auch verschiedene Texturen spielen eine Rolle: Rüschen, Volants und Falten werden wie eine Textilcollage übereinandergelegt. Die Mode des Jahres 2026 steht ganz im Zeichen von Bewegung, Textur und sinnlichen Eindrücken.

Die Männer bleiben nüchtern.

Während sich Damenmode von Schlichtheit abwendet, beschreitet die Herrenmode einen zurückhaltenderen Weg. Die Kollektionen 2026 bestätigen den Geschmack der Männer für strukturierte Schnitte, raffinierte Basics und neutrale Töne. Zwar finden sich hier und da Farbtupfer, doch die Garderobe bleibt der Philosophie der Funktionalität treu: strahlend weiße Hemden, monochrome Ensembles und neu interpretierte Trenchcoats. Der Unterschied ist deutlich: Wo Frauen das Spektakuläre zelebrieren, setzen Männer eher auf stille Eleganz.

Die Mode des Jahres 2026 markiert somit einen kulturellen Wendepunkt: Nach Jahren der Zurückhaltung wird Kleidung wieder zu einer Sprache, einem Mittel der Selbstbestätigung und einer Quelle purer Freude. In dieser „umgekehrten Capsule Collection“ betonen Frauen ihr Recht auf Ausstrahlung und Vielfalt, während Männer ihr Bekenntnis zu zeitlosem Stil bekräftigen. Ein neues Gleichgewicht entsteht: eine Mode, in der jeder nicht gefallen, sondern sich selbst ausdrücken will.

