Diese typisch französische Modegeste, die in dieser Saison jeder kopiert.

Modetrends
Fabienne Ba.
amin naderloei/Pexels

Der elegante Knoten eines Schals um Kopf oder Hals, ein Pariser Ritual aus den Sechzigerjahren, erobert wieder die Streetstyle-Szene und die sozialen Medien und verleiht jedem Look mühelos Raffinesse. Internationale Content-Creator veröffentlichen zahlreiche Tutorials, die dabei helfen, dieses ikonische Detail des französischen Chics zu meistern.

Bardot und das Hermès-Erbe

Brigitte Bardot machte das Seidentuch, das sie mit seinen verspielten Fransen und dem schelmischen Schmollmund um den Kopf band, populär, während Hermès es seit 1937 mit seinen ikonischen Tüchern zu einem luxuriösen Accessoire gemacht hat. Diese modische Geste verkörpert die Essenz des französischen Stils: anmutig, zeitlos und sofort erkennbar.

Schicke Winteradaptionen

Bei kälterem Wetter wird der Schal um den Hals gewickelt, wobei ein Ende wie eine moderne Mütze über den Kopf fällt – das spendet Wärme und verleiht Eleganz. Ein weiterer Klassiker: der kleine quadratische Schal, mehrmals um den Hals gewickelt und dezent geknotet, inspiriert vom neobourgeoisen Stil der 70er-Jahre für einen Hauch von Alltags-Eleganz.

Explosion auf TikTok und Streetstyle

Anleitungen für den „französischen Schal“ sind überall zu finden, vom Sommer bis zum gemütlichen Winter, und machen dieses Wissen einer Generation zugänglich, die Wert auf einen eleganten Look legt. Von den Laufstegen bis zu den Pariser Passanten – dieses virale Detail ist generationen- und länderübergreifend und bestätigt den Einfluss der französischen Mode.

Mehr als nur ein Accessoire: Der französisch geknotete Schal hat sich als subtile und universelle Stilsprache etabliert. Jahrzehntelang hat er nichts von seinem Reiz eingebüßt und beweist, dass Eleganz nicht von flüchtigen Trends, sondern von vollendeten Gesten abhängt. Unkompliziert und vielseitig kombinierbar, fasziniert dieses ikonische Detail die Welt weiterhin und erinnert uns daran, dass französischer Chic oft in der Kunst des Weniger-ist-mehr liegt.

Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Für die Festtage ist diese Jeansart eleganter als ein Samtkleid.

