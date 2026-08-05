Hüftjeans feiern im Herbst 2026 ein großes Comeback.

Nach einem zweijährigen Comeback etablieren sich Hüftjeans endgültig als echter Trend für den Herbst 2026. Weit davon entfernt, nur noch Erinnerungen an die 2000er Jahre zu bedienen, sind sie heute zurück – mit „neuen“ Tragemöglichkeiten, freier und inklusiver.

Zwei Jahre der schrittweisen Rückkehr zu unseren Kleiderschränken

Hüfthosen sind nicht über Nacht entstanden. Seit 2024 feiern sie langsam ihr Comeback in den angesagtesten Looks, insbesondere bei Models und Prominenten, die gerne mit Moderegeln experimentieren. Das amerikanische Model Bella Hadid trug maßgeblich dazu bei, diesen Schnitt wieder ins Rampenlicht zu rücken, indem sie ihn in New York mehrfach kombinierte, oft mit Crop-Tops oder Schnürhosen im Stil der 2000er-Jahre. Dieser Retro-Look hat sich nach und nach seinen Platz in den aktuellen Trends zurückerobert.

Auch in der Musikwelt feiert der Stil der frühen 2000er sein Comeback. Die schwedische Singer-Songwriterin Zara Larsson hat diesen Look mit Hüftjeans und Cropped-T-Shirts aufgegriffen und sogar einige Stücke aus ihrer alten Garderobe wiederentdeckt. So wird der nostalgische Schnitt nach und nach zu einem echten Fashion-Statement.

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Eine Tasse, die nie wirklich verschwunden ist

Entgegen der landläufigen Meinung sind Hüfthosen nicht erst in den 2000er-Jahren entstanden. Ihre ersten Auftritte datieren bis in die 1960er-Jahre zurück, bevor sie in den 1990er-Jahren eine modernere Form annahmen. Eine wegweisende Modenschau im Jahr 1993 trug maßgeblich zur Popularisierung einer besonders tief sitzenden Variante bei, die eher die Figur streckte, als den Körper zu betonen.

In den 1990er- und 2000er-Jahren wurde der Hüftschnitt alltagstauglicher und erschwinglicher. Und im Jahr 2026 ist er nicht mehr ausschließlich mit einer figurbetonten Silhouette verbunden: Er passt nun zu einer Vielzahl von Vorlieben und Stilen.

Wie trägt man Hüftjeans im Jahr 2026?

Hüftjeans lassen sich ganz nach Ihrem Geschmack und Ihrer Persönlichkeit kombinieren. Für eine harmonische Silhouette können Sie mit Proportionen spielen: Ein locker sitzendes Hemd, eine taillierte Jacke, ein längeres Tanktop oder ein leicht übergroßer Pullover bilden einen schönen Kontrast zur Jeans. Modelle, die etwas tiefer auf der Hüfte sitzen, sind ebenfalls eine hervorragende Möglichkeit, den Trend dezent aufzugreifen.

Und vor allem gibt es keinen „idealen Körpertyp“ für Hüfthosen. Du brauchst keinen flachen Bauch oder eine Figur, die gängigen Modetrends entspricht. Ob mit oder ohne Bauchansatz, ob mit oder ohne ein paar Kilo mehr auf den Hüften – jede Figur kann diese Jeans tragen. Jeans sind nicht dazu da, deine Figur zu verstecken oder zu korrigieren, sondern um dich zu kleiden. Du wählst den Schnitt, der dir gefällt und deine Persönlichkeit unterstreicht.

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Ein freierer Trend als zuvor

Hüftjeans spalten nach wie vor die Gemüter, insbesondere weil sie an eine Zeit erinnern, in der bestimmte Schnitte als unverzichtbar galten. Ihr Comeback 2026 markiert einen Wandel: Sie ersetzen keine anderen Modelle. High-Waist-Jeans sind weiterhin stark vertreten, und gerade diese Vielfalt macht die aktuelle Mode so interessant. Hüftjeans sind zurück – als eine Option unter vielen, nicht als Pflicht.

Nachdem sie zwei Jahre lang nur unauffällig zurückgekehrt waren, avancieren Hüftjeans zu einem der Schlüsselelemente für den Herbst 2026. Ihr neuer Erfolg basiert möglicherweise auf dieser einfachen Idee: Mode soll ausgewählt, angepasst und mit Selbstbewusstsein getragen werden.