Dieses Modell lässt den Trend zu Körperschmuck für den Sommer 2026 wieder aufleben.

Unter der Sonne wird Mode leichter und unbeschwerter. Diesen Sommer 2026 feiert ein ikonischer Trend ein subtiles Comeback: Körperschmuck. Model Celina Ralph, die kürzlich auf Instagram gesichtet wurde, trägt diese zarten Accessoires, die die Haut elegant schmücken, wieder.

Ein strahlender Look, der alle Blicke auf sich zieht

In einer Fotoserie, die in Brasilien entstanden ist, präsentiert sich Celina Ralph in einer strahlenden, tropischen Kulisse und zeigt eine natürlich selbstbewusste Sommersilhouette. Was besonders ins Auge fällt? Zarter, feiner Körperschmuck, der wie eine zweite Haut sitzt.

Ein besonders auffälliges Merkmal ist ein dezenter, fast unsichtbarer Bauchnabelpiercing sowie zarte Ketten, die sich sanft um den Körper schmiegen. Die Wirkung ist schlicht und doch unglaublich wirkungsvoll: Der Körper wird betont, ohne überladen zu wirken. Dieser Ansatz unterstreicht eine grundlegende Idee: Jeder Körper verdient es, so gefeiert zu werden, wie er ist – ohne Transformation oder übertriebene Künstlichkeit. Schmuck wird hier zum Verbündeten, nicht zur Einschränkung.

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Das große Comeback von Körperschmuck

Dieser Trend mag zwar neu erscheinen, ist aber tatsächlich die Fortsetzung eines Stils, der bereits in den 2000er-Jahren sehr beliebt war. Damals sah man überall Taillenketten, Piercings und Fußkettchen. Heute feiert Körperschmuck sein Comeback – allerdings minimalistischer und moderner. Schluss mit dem auffälligen Look: Jetzt sind Finesse, Leichtigkeit und Eleganz angesagt.

In den sozialen Medien loben viele Nutzer diese sonnige und natürliche Ästhetik. Diese Accessoires verleihen einem Sommeroutfit eine elegante Note. Ein kleines Detail kann genügen, um einen Look komplett zu verändern. Für den Sommer 2026 stechen bereits einige Stücke hervor:

Fußkettchen, zeitlos und einfach zu tragen

dünne Ketten um die Taille

diskreter Bauchnabelschmuck

Zarte Accessoires, die den Konturen des Körpers folgen

Einfache Elemente, die aber sofort an Urlaub, Wärme und Freiheit erinnern.

Eine sommerliche Ästhetik, irgendwo zwischen Schlichtheit und Nostalgie

Was Körperschmuck heute besonders attraktiv macht, ist sein inklusiver und körperpositiver Ansatz. Es geht nicht darum, etwas zu verstecken oder zu korrigieren, sondern darum, es zu betonen. Unabhängig von Ihrer Körperform, Ihrem Stil oder Ihrem Verhältnis zu Ihrem Körper passt sich dieser Schmuck Ihnen an, nicht umgekehrt. Es gibt keine strengen Regeln, nur Wünsche.

Der Erfolg von Körperschmuck lässt sich auch durch seine starke Verbindung zur Bildsprache des Sommers erklären. Sonnenschein, goldene Haut, leichte Stoffe … all das passt zu diesen dezenten Accessoires. Die Vintage-Inspiration der 2000er-Jahre verschmilzt hier mit einer moderneren Ästhetik. Das Ergebnis: ein zugänglicher, unkomplizierter und absolut trendiger Modetrend.

Kurz gesagt: Körperschmuck feiert sein Comeback mit einem einfachen Versprechen: die Figur auf natürliche Weise zu betonen – mit Leichtigkeit, Selbstbewusstsein und Stil. Diese Schmuckstücke, die bereits in mehreren aktuellen Kollektionen zu sehen waren, könnten sich durchaus zu den Must-haves der Saison entwickeln.