So bindet man seine Schnürsenkel – das ist der neue Trend für 2026.

In der Modewelt können Details ein alltägliches Accessoire manchmal verwandeln. In den sozialen Medien erregt eine besondere Art, Schuhe zu schnüren, immer mehr Aufmerksamkeit. Die Technik besteht darin, zwischen jedem Ösenpaar kleine Schleifen zu formen, wodurch ein dekorativer Effekt über die gesamte Schuhlänge entsteht.

Eine Schnürtechnik, die Sneaker verändert

Anders als bei der traditionellen Schnürung, bei der die Schnürsenkel über Kreuz zu einem Knoten zusammengebunden werden, werden sie bei dieser Methode an jeder Öse einzeln verknotet. Genauer gesagt wird jedes Paar gegenüberliegender Ösen zu einer kleinen Schleife gebunden. Die Schnürsenkel verlaufen nicht im Zickzack über den gesamten Schuh, sondern bilden eine Reihe von Schlaufen, die die Vorderseite des Sneakers verzieren.

Das Ergebnis ist ein sehr auffälliger Stil, der mitunter an Bänder oder dekorative Schnürungen erinnert, die von Tanzschuhen oder Korsetts inspiriert sind. Experten für Schnürsenkel weisen darauf hin, dass es zahlreiche Techniken gibt, um das Aussehen von Turnschuhen zu verändern – manche rein ästhetisch, andere dienen der Verbesserung des Fußhalts.

Soziale Medien, die treibende Kraft hinter Accessoire-Trends

Diese Technik erregt Aufmerksamkeit, insbesondere weil soziale Medien mittlerweile eine zentrale Rolle bei der Verbreitung von Modetrends spielen. Laut einer Analyse des Pew Research Center beeinflussen Plattformen wie Instagram und TikTok zunehmend, wie Modetrends entstehen und sich in der breiten Öffentlichkeit verbreiten.

Einfache Accessoires – Schnürsenkel, Schmuck oder Frisuren – eignen sich besonders gut für diese viralen Trends, da sie leicht nachzumachen sind. In diesem Zusammenhang erfreuen sich Anleitungen, die originelle Schnürtechniken demonstrieren, oft großer Beliebtheit.

Eine lange Tradition kreativer Schnürung

Die Idee, Schnürsenkel individuell zu gestalten, ist nicht neu. Fachbücher beschreiben Dutzende verschiedener Methoden, von der Leiterschnürung über das Schachbrettmuster bis hin zur Spinnennetz-Schnürung. Einige Techniken werden in bestimmten Bereichen wie Sport oder Militär eingesetzt, um den Halt zu verbessern oder ein Lösen der Schnürsenkel zu verhindern.

Andere Methoden hingegen dienen einer vorwiegend ästhetischen Funktion und ermöglichen die Personalisierung von Sneakers oder Business-Schuhen. Die Schnürung mit Schleifen an jeder Öse fällt genau in diese Kategorie: Sie verwandelt ein funktionales Element in ein optisches Detail.

Ein Trend, der auf Personalisierung setzt

Die Beliebtheit dieser Schnürung spiegelt auch einen breiteren Trend in der zeitgenössischen Mode wider: Personalisierung. Immer mehr Menschen möchten ihre Kleidung und Accessoires individuell gestalten, um ihren persönlichen Stil auszudrücken. Insbesondere Sneaker haben sich zu einem Experimentierfeld für Modebegeisterte entwickelt.

Durch das Austauschen der Schnürsenkel, das Ändern ihrer Farbe oder die Anwendung origineller Schnürtechniken lassen sich Schuhe verwandeln, ohne dass man neue kaufen muss. Die Schleifenschnürung an jeder Öse zeigt, wie ein simples Detail zum Social-Media-Trend werden kann.

Kurz gesagt: Diese Schnürung (Schleifenschnürung) ist leicht nachzumachen, optisch originell und Teil einer langen Tradition kreativer Schnürtechniken, mit der Sie Ihre Schuhe individuell gestalten können. Wie so oft in der Mode sind es die einfachsten Details, die die größte Aufmerksamkeit erregen.