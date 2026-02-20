Cindy Crawford feiert ihren 60. Geburtstag mit einem Look direkt aus den 1990er Jahren

Cindy Crawford beweist einmal mehr, dass Stil keine Altersgrenze kennt. Die Laufsteg-Ikone feierte ihren Geburtstag mit zeitloser Eleganz und ließ einen Look aus den 1990er-Jahren wieder aufleben – dem Jahrzehnt, das sie zum Weltstar machte.

Eine Feier, die von schicker Nostalgie geprägt ist

Das amerikanische Model eröffnete ihre Feierlichkeiten mit einem Fotoshooting für ihre Beauty-Marke in Santa Monica. In einem leuchtend violetten Seidenkleid verzauberte sie ihre Fans im Nu. Die Kleiderwahl erinnerte an die schönsten Looks der Supermodel-Ära – eine gelungene Mischung aus Sinnlichkeit und Schlichtheit. Die auf Instagram veröffentlichten Bilder lassen die glanzvollen Anfänge des Models in den 1990er-Jahren wieder aufleben – einem Jahrzehnt, in dem das Seidenkleid die roten Teppiche und Magazincover dominierte.

Ein zweifacher Look, irgendwo zwischen Eleganz und Natürlichkeit

Für den Rest des Shootings tauschte Cindy Crawford ihr Seidenkleid gegen ein deutlich legereres Outfit: einen weißen Strickpullover, den sie in eine hochgeschnittene, verwaschene Jeans steckte. Diese Rückkehr zu einem lässig-schicken Stil unterstreicht perfekt die Balance, die sie seit jeher zwischen Eleganz und Nahbarkeit findet. Ob mit ihrer charakteristischen voluminösen Föhnfrisur oder offen getragen, das Supermodel präsentierte ein strahlendes Make-up, das den kalifornischen Stil widerspiegelte, den sie seit Jahrzehnten verkörpert.

Kurz gesagt, Cindy Crawford feierte ihren Geburtstag so, wie sie ihre Karriere gelebt hatte: mit Anmut, Modernität und einem Hauch Nostalgie. Indem sie ihren Geburtstag in leuchtendem Lila beging, sendete sie eine klare Botschaft: Charisma ist zeitlos – falls daran noch jemand gezweifelt hatte.