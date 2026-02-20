Search here...

Cindy Crawford feiert ihren 60. Geburtstag mit einem Look direkt aus den 1990er Jahren

Léa Michel
Cindy Crawford beweist einmal mehr, dass Stil keine Altersgrenze kennt. Die Laufsteg-Ikone feierte ihren Geburtstag mit zeitloser Eleganz und ließ einen Look aus den 1990er-Jahren wieder aufleben – dem Jahrzehnt, das sie zum Weltstar machte.

Eine Feier, die von schicker Nostalgie geprägt ist

Das amerikanische Model eröffnete ihre Feierlichkeiten mit einem Fotoshooting für ihre Beauty-Marke in Santa Monica. In einem leuchtend violetten Seidenkleid verzauberte sie ihre Fans im Nu. Die Kleiderwahl erinnerte an die schönsten Looks der Supermodel-Ära – eine gelungene Mischung aus Sinnlichkeit und Schlichtheit. Die auf Instagram veröffentlichten Bilder lassen die glanzvollen Anfänge des Models in den 1990er-Jahren wieder aufleben – einem Jahrzehnt, in dem das Seidenkleid die roten Teppiche und Magazincover dominierte.

Ein zweifacher Look, irgendwo zwischen Eleganz und Natürlichkeit

Für den Rest des Shootings tauschte Cindy Crawford ihr Seidenkleid gegen ein deutlich legereres Outfit: einen weißen Strickpullover, den sie in eine hochgeschnittene, verwaschene Jeans steckte. Diese Rückkehr zu einem lässig-schicken Stil unterstreicht perfekt die Balance, die sie seit jeher zwischen Eleganz und Nahbarkeit findet. Ob mit ihrer charakteristischen voluminösen Föhnfrisur oder offen getragen, das Supermodel präsentierte ein strahlendes Make-up, das den kalifornischen Stil widerspiegelte, den sie seit Jahrzehnten verkörpert.

Kurz gesagt, Cindy Crawford feierte ihren Geburtstag so, wie sie ihre Karriere gelebt hatte: mit Anmut, Modernität und einem Hauch Nostalgie. Indem sie ihren Geburtstag in leuchtendem Lila beging, sendete sie eine klare Botschaft: Charisma ist zeitlos – falls daran noch jemand gezweifelt hatte.

Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
