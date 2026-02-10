Während eines Konzerts stürzt Shakira auf der Bühne und beunruhigt ihre Fans.

Während eines Konzerts in San Salvador, El Salvador, sorgte Shakira für Aufsehen, als sie auf der Bühne stürzte und ihre Fans sofort beunruhigte. Trotz einer Knöchelverstauchung setzte die kolumbianische Sängerin und Songwriterin ihre Show jedoch schnell fort und bewies damit einmal mehr ihre legendäre Widerstandsfähigkeit.

Ein spektakulärer Sturz mitten in "Si Te Vas"

Während ihres Konzerts in San Salvador im Rahmen ihrer „Las Mujeres Ya No Lloran World Tour“ performte Shakira gerade „Si Te Vas“, als es zu dem Unfall kam. Sie rannte über die Bühne, knickte mit dem Knöchel um und fiel auf ihren Ellbogen, wodurch auch ihr Mikrofonständer umkippte. Aufnahmen von Zuschauern zeigen, wie die Sängerin zu Boden stürzt, aber innerhalb von Sekunden wieder aufsteht, das Mikrofon in der Hand, und den Song ohne Unterbrechung zu Ende singt. „Autsch, was für ein Sturz!“, scherzte sie dem Publikum zu und erntete Applaus von ihrem Gitarristen.

Die besorgten Reaktionen der Fans und Shakiras Antwort

Videos des Vorfalls verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Medien und lösten eine Welle besorgter Nachrichten aus. „Die Arme! Hoffentlich geht es ihr gut!“ „Sie ist so stark, sie hat die Ruhe bewahrt“, kommentierten Fans bewundernd ihre Reaktion. Ein Fan verglich den Star sogar mit einem „Phönix, der immer wieder aus der Asche aufersteht“.

Am nächsten Tag beruhigte Shakira alle umgehend auf Instagram: „Keine Sorge, ich bin aus Gummi, haha. Stürze sind nun mal kein Problem.“ Diese Nachricht beruhigte die Gemüter und unterstrich ihr Image als „unbesiegbare Kriegerin“.

Eine triumphale Tour trotz der Herausforderungen

Dieses Konzert ist Teil der lukrativsten Tournee des Jahres für eine Künstlerin, die letztes Jahr nach dem gleichnamigen Album „Las Mujeres Ya No Lloran“ (Die Frauen weinen nicht mehr) startete. Die Show, die noch bis April in Abu Dhabi läuft, beinhaltet Songs wie „Out of Your League“, der weithin als Seitenhieb gegen ihren Ex-Partner, den spanischen Fußballnationalspieler und Geschäftsmann Gerard Piqué, verstanden wird. Shakira tritt mit ungebrochener Energie auf und beweist, dass weder Rückschläge noch persönliche Krisen sie aufhalten können.

Letztendlich ist dieser Herbst nur eine weitere Episode in der Karriere einer Künstlerin, die Hindernisse in unvergessliche Auftritte verwandelt. Shakira beweist, dass ihr Motto – „Die Hüften lügen nicht“ – auch für ihre eiserne Entschlossenheit gilt: Sie kommt immer stärker zurück, vor den Augen eines begeisterten Publikums.