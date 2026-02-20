Search here...

Mit ihren „Katzenaugen“ fasziniert der Look dieser Sängerin ihre Fans.

Léa Michel
@daniela_avanzini/Instagram

Mit ihren katzenhaften Augen, die durch einen Lidstrich betont werden, verzaubert Daniela Avanzini, Mitglied der amerikanischen Girlgroup Katseye, ihre Fans auf Instagram. Die peruanische Sängerin teilte kürzlich Fotos, auf denen ihr hypnotisierender Blick im Internet für Furore sorgte.

Die magnetische Anziehungskraft der „Sirenenaugen“

Daniela Avanzini ist zur Verkörperung des „Sirenenaugen“-Trends geworden – ein Make-up-Look, der die Augen durch einen bis zum inneren Augenwinkel verlängerten Winged Eyeliner, Smokey Eyes und eine dunkle Wasserlinie optisch verlängert. Auf TikTok und Instagram überschlagen sich die Fans mit Lob: „Ojos de gato“ (Katzenaugen) oder einfach „Katzenaugen“.

Fans lieben diesen extravaganten Stil, der perfekt zur „Beautiful Chaos“-Ära der Girlgroup Katseye passt und Daniela Avanzini von anderen Mitgliedern wie Yoonchae (rosige Wangen) oder Lara (braune Lippen) abhebt. Kein Zufall: Ihre katzenartigen Augen sorgen für hohe Klickzahlen und inspirieren Tausende von Hobby-Make-up-Artists.

Ein aufstrebender Stern

Daniela Avanzini, Gründungsmitglied der amerikanischen Girlgroup Katseye seit deren Debüt im Jahr 2024, erobert die Welt mit ihrem lateinamerikanischen Charme und ihrem natürlichen Schönheitssinn. Ihr Make-up gefällt nicht nur, sondern setzt einen globalen Trend und beweist, dass K-Pop-Idole die Schönheitsindustrie revolutionieren können.

Neben ihrem fesselnden Blick und ihrer natürlichen Ausstrahlung ist es vor allem ihr Talent, das ihr weltweite Anerkennung einbringt. Auf der Bühne fasziniert Daniela mit ihrer magnetischen Präsenz, ihrer präzisen Choreografie und der Emotion, die sie in jede Performance einfließen lässt. Ihre Fans bewundern sie nicht nur für ihr Aussehen, sondern feiern auch ihre Energie, ihre Stimme und ihre außergewöhnliche Fähigkeit, jeden Auftritt zu einem unvergesslichen Moment zu machen.

Kurz gesagt, Daniela Avanzinis „Katzenaugen“ sind mehr als nur ein kosmetisches Detail: Sie sind eine „tödliche Waffe“, die fesselt und inspiriert und ihren Status als aufstrebendes It-Girl der amerikanischen Girlgroup Katseye festigt. Mit Posts wie diesem macht sie jeden Blick zu einem viralen Phänomen.

