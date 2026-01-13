Mit 58 Jahren kehrt Pamela Anderson zu ihrer ikonischen blonden Haarfarbe zurück.

Pamela Anderson startet 2026 mit einer Rückkehr zu ihren Wurzeln – im wahrsten Sinne des Wortes. Nach mehreren Monaten mit kupferrotem Haar trägt die kanadische Stilikone wieder ihr legendäres Blond, jene Farbe, die seit Baywatch eine ganze Ära prägte. Sie beweist einmal mehr, dass Eleganz und Selbstbewusstsein zeitlos sind.

Das große Comeback der legendären Blondine

Auf Instagram präsentierte Pamela Anderson eine Reihe von Fotos im Polaroid-Stil, auf denen sie mit ihrem neuen platinblonden Haar strahlt. Auf den Bildern spielt sie mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und setzt Akzente in zarten Pastellrosa-Tönen, wobei sie stets ihren einzigartigen Blick zur Schau stellt, der sie berühmt gemacht hat.

Ihre Fans und Angehörigen reagierten prompt: Ihr Sohn Brandon kommentierte liebevoll „Mama ist zurück!“ , während viele Bewunderer sie als „die schönste Frau der Welt“ feierten. Die Schauspielerin selbst kommentierte ihren Beitrag schlicht mit „Hallo wieder!“ – ein Hinweis auf ihre Rückkehr zu ihrem typischen Look.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Ein neues Jahr, neue Energie

Die Rückkehr zu blonden Haaren fällt mit einer Phase großer beruflicher Aktivität zusammen. Die Schauspielerin dreht derzeit „Love Is Not the Answer“ unter der Regie von Michael Cera. Für diese Rolle wählte sie eine rote Haarfarbe, inspiriert von Ikonen wie Shirley MacLaine und Romy Schneider – ein Beweis dafür, dass sie sich, genau wie auf der Leinwand, auch durch ihre Haarfarbe immer wieder neu erfindet.

Pflege von platinblondem Haar

Pamela Anderson, die Markenbotschafterin für Biolage geworden ist, teilte ihre Tipps zur Pflege ihres strahlend blonden Haares. Besonders hob sie das Hydra Source Daily Leave-In Tonic hervor, das ihrer Meinung nach ideal zur Feuchtigkeitsversorgung und zum Schutz von blondiertem Haar geeignet ist. „Ich kann jede Feuchtigkeitszufuhr gebrauchen“, scherzte sie in einem auf Instagram veröffentlichten Video.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Mit ihrer Rückkehr zu ihrem ikonischen blonden Haar erinnert uns Pamela Anderson daran, dass Schönheit in erster Linie eine Frage der Einstellung ist. Weit entfernt von einer bloßen ästhetischen Veränderung symbolisiert diese Rückkehr zu Platinblond eine persönliche und künstlerische Wiedergeburt. Natürlich, strahlend und frei beweist sie einmal mehr, dass Charisma keinerlei Künstlichkeit bedarf.