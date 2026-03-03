Demi Moore sorgte mit einem Kleid aus einem überraschenden Stoff für Furore.

Auf dem roten Teppich der SAG Awards 2026 präsentierten die Stars ihre gewagtesten Outfits. Unter ihnen sorgte Demi Moore in einer Kreation von Schiaparelli für Aufsehen.

Ein bemerkenswerter Auftritt bei den SAG Awards 2026

Am 1. März wurden in Los Angeles die Screen Actors Guild Awards – heute bekannt als SAG Awards – für herausragende Leistungen in Film und Fernsehen verliehen. Demi Moore, die zusammen mit dem Ensemble der Serie „Landman“ nominiert war, sorgte für viel Aufsehen. Die Schauspielerin, die regelmäßig bei großen Hollywood-Events zu Gast ist, machte ihren Auftritt auf dem roten Teppich einmal mehr zu einem echten Fashion-Statement.

Ein Kleid von Schiaparelli aus Stoff in Krokodiloptik

Für die Ausgabe 2026 trug sie ein schwarzes Kleid von Schiaparelli, entworfen vom künstlerischen Leiter Daniel Roseberry. Das Kleid bestach durch seinen strukturierten Stoff, der Krokodilschuppen imitierte und der Silhouette Tiefe und Charakter verlieh. Der lange, strukturierte Schnitt in Kombination mit dem hohen Ausschnitt sorgte für eine selbstbewusste Ausstrahlung. Der auffälligste Kontrast befand sich am Rücken: Eine voluminöse Schleppe aus weißem Tüll mit schwarzen Punkten durchbrach die Schlichtheit des Schwarz und erzeugte ein kraftvolles visuelles Wechselspiel zwischen dichtem Material und ätherischer Leichtigkeit.

Die Schauspielerin rundete ihr Outfit mit einer passenden Clutch und Samtpumps ab, die mit dem charakteristischen, täuschend echt wirkenden goldenen Schlossmotiv des Hauses verziert waren. Eine Diamantkette und ein eleganter Chignon betonten ihre Gesichtszüge und Ohrringe.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Brad Goreski (@bradgoreski)

Eine markante, theatralische Silhouette

Diese Stilwahl entspricht Schiaparellis unverkennbarer Ästhetik, die für ihre skulpturalen Kreationen und künstlerischen Anspielungen bekannt ist. Die Kombination aus einem an Tierleder erinnernden Stoff und einer luftigen Tüllschleppe unterstreicht diesen Wunsch, mit Kontrasten zu spielen. Demi Moore, die kürzlich die von Demna Schiaparelli kuratierte Gucci-Show auf der Mailänder Modewoche besuchte, bestätigt damit ihre Vorliebe für markante, strukturierte Silhouetten. Auf dem roten Teppich bevorzugt sie regelmäßig auffällige, ausdrucksstarke Stücke.

Eine treue Verbindung zu den SAG Awards

Demi Moore war zwar im Laufe der Jahre nicht häufig bei den SAG Awards zu sehen, doch jeder ihrer Auftritte war unvergesslich. 2025 gewann sie den Preis als Beste Hauptdarstellerin für „The Substance“ in einem schwarzen Bottega Veneta-Kleid mit Lederkorsett und voluminösem Rüschenrock.

Einige Jahre zuvor hatte sie sich für eine Vintage-Kreation von Zac Posen entschieden, und 2007, zu ihrer Nominierung für „Bobby“, trug sie ein blaues Kleid von Alberta Ferretti. Diese unterschiedlichen Auftritte offenbaren eine Gemeinsamkeit: ein besonderes Augenmerk auf Materialien und Silhouetten, wodurch jeder Auftritt zu einem mit Spannung erwarteten Moment wird.

Demi Moore nimmt weiterhin eine einzigartige Stellung in der Unterhaltungsbranche ein. Ihr Stil entwickelt sich stetig weiter, bleibt aber dem Hollywood-Spektakel treu: sorgfältig gearbeitete Silhouetten, markante Details und ein ausgeprägtes Gespür für Inszenierung. Mit diesem Kleid in Krokodiloptik und der kontrastierenden Schleppe beweist sie einmal mehr ihr Talent, für Furore zu sorgen. Mehr als nur ein Auftritt – dieser Look bei den SAG Awards 2026 erinnert uns daran, dass Mode auf dem roten Teppich nach wie vor eine eigene Sprache spricht.