Mit 58 Jahren teilt Julia Roberts ihre Definition von Liebe.

Julia Roberts berührt unsere Herzen nicht nur mit ihrem legendären Lächeln und ihrer außergewöhnlichen Karriere, sondern auch mit einer Weisheit, die weit über die Leinwand hinausreicht. Die Ikone der romantischen Komödie teilt nun tiefgründige Gedanken über die sogenannte reife Liebe und lädt uns ein, unsere Beziehungen mit Freundlichkeit und Gelassenheit neu zu überdenken.

Liebe nach Julia, einer Königin der romantischen Komödie, die uns überrascht

Es ist ein einfacher, tiefgründiger und entwaffnend reifer Satz, den Julia Roberts laut Economic Times als „Zitat des Tages“ teilte und der uns tief berührt: „Man weiß, dass es Liebe ist, wenn man sich nichts sehnlicher wünscht, als dass der andere glücklich ist, selbst wenn man nicht Teil seines Glücks ist.“ Ein wahrer Weisheitsschatz, der wie ein perfektes Mantra klingt, um gelassen ins Jahr 2026 zu starten.

Wir liebten sie als moderne Cinderella in „Pretty Woman“, als funkelnde Femme fatale in „Die Hochzeit meines besten Freundes“ und als temperamentvolle Heldin in „Notting Hill“. Julia Roberts, der Inbegriff des Romantikkomödienstars, kennt die Hollywood-Liebe: leidenschaftlich, siegreich, ewig. Mit 58 Jahren bietet sie uns jedoch eine viel nuanciertere, fast poetische Vision. Fernab der Happy Ends, in denen der Prinz immer pünktlich erscheint, definiert sie Liebe als selbstlosen, befreienden Akt. Das Glück eines anderen zu wünschen, bedingungslos und ohne Besitzgier? Das ist das Wesen einer Frau, die gelebt, geliebt und mit ihrem Mann Danny Moder drei Kinder großgezogen hat und die Höhen und Tiefen des Ruhms gemeistert hat. Eine schöne Lektion für unser Herz: Wahre Liebe erhebt, sie fesselt nicht.

Eine Ikone, die den Lauf der Zeit feiert

Julia Roberts, mit ihrem ikonischen kastanienbraunen Haar, ihrem legendären Lächeln und ihrer Oscar-gekrönten Karriere (Erin Brockovich), verkörpert eine Frau, die mit sich im Reinen ist. Als Mutter von Henry, Hazel und Phinnaeus meistert sie den Spagat zwischen Privatleben und Auftritten auf dem roten Teppich mit außergewöhnlicher Anmut. Dieses Zitat ist daher kein PR-Gag: Es spiegelt eine hart erkämpfte Reife wider, in der Liebe sich daran misst, ob man den anderen aufblühen lässt, selbst wenn es bedeutet, sich zurückzunehmen.

In einer Welt flüchtiger Geschichten und virtueller Gefühle erinnern uns Julias Worte daran, was wirklich zählt: Nächstenliebe und Güte an erste Stelle zu setzen. Lass dich von ihrer Ausstrahlung inspirieren, indem du deinen Tag mit einer positiven Affirmation oder einem Anruf bei dem Menschen beginnst, den du wirklich liebst.

Am warmen Sandstrand sorgt Heidi Klum zum Jahreswechsel für Furore.
„Wenn du so einen Körper hättest, würdest du dasselbe tun": Jennifer Lopez reagiert auf Kritik an ihrem Outfit.

