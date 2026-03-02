Dieses überraschende Video von Rihanna könnte sehr wohl ihr großes musikalisches Comeback bestätigen.

Nachdem Rihanna jahrelang ihren Marken und ihrem Familienleben gewidmet hat, könnte sie ein musikalisches Comeback feiern? Ein kürzlich in den sozialen Medien veröffentlichtes Video hat die Hoffnungen von Millionen von Fans neu entfacht.

Ein Studioauftritt, der die Gerüchte neu entfacht

In einem kurzen, online geteilten Clip sieht man Rihanna mit Kopfhörern in einem Aufnahmestudio, konzentriert bei der Arbeit. Obwohl nur wenige Details über den genauen Inhalt der Session bekannt sind, sorgten die Bilder in den sozialen Medien für Furore. Dieser kurze Ausschnitt genügt, um die Spekulationen um ihr mit Spannung erwartetes neuntes Album, von ihren Fans liebevoll „R9“ genannt, neu zu entfachen.

Seit der Veröffentlichung von „Anti“ im Jahr 2016 hat die Sängerin trotz einiger gelegentlicher Kollaborationen kein neues Studioalbum herausgebracht. Dieses Video, das von ihren Fans als starkes Signal gewertet wird, ist eines der deutlichsten Anzeichen für ein geplantes musikalisches Comeback.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri)

Zehn Jahre nach "Anti", eine mit Spannung erwartete Rückkehr

Das im Januar 2016 veröffentlichte Album „Anti“ bestätigte Rihannas künstlerische Weiterentwicklung und erkundete persönlichere und experimentellere Klänge. Besonders hervorzuheben ist der Song „Work“, eine Kollaboration mit dem kanadisch-amerikanischen Rapper Drake. Das Album etablierte sich sowohl kommerziell als auch bei Kritikern als Erfolg.

Seitdem hat die Künstlerin zahlreiche Projekte abseits der Musik verfolgt. Rihanna hat ihre Kosmetikmarke Fenty Beauty aufgebaut, die sich zu einem wichtigen Akteur in der Branche entwickelt hat, sowie ihre Modelinie Savage X Fenty. Gleichzeitig hat sie sich mit dem amerikanischen Rapper A$AP Rocky ein Familienleben aufgebaut. Diese Diversifizierung erklärt zum Teil das Ausbleiben eines neuen Albums, obwohl sie in Interviews der letzten Jahre ihre musikalischen Projekte stets geheim gehalten hat.

„R9“: Ein von Geheimnissen umwobenes Projekt

Der Spitzname „R9“ kursiert unter Fans schon seit einigen Jahren und bezieht sich auf das neunte Studioalbum der Sängerin. Über die musikalische Ausrichtung wurden jedoch bisher nur wenige offizielle Informationen veröffentlicht. Rihanna deutete an, dass „das Projekt nicht unbedingt aktuellen Trends folgen wird“ und dass sie „etwas Neues bieten“ möchte.

Dieser Wunsch nach mehr Zeit könnte die lange Pause zwischen den Alben erklären. Das kürzlich veröffentlichte Video, so kurz es auch sein mag, deutet darauf hin, dass der kreative Prozess bereits läuft. Für seine Fans reicht das aus, um ihre Begeisterung neu zu entfachen.

Ein Comeback, das über die Musik hinausgeht

Über die implizite Ankündigung eines neuen Albums hinaus unterstreicht diese Entwicklung die Verbundenheit des Publikums mit der Künstlerin. Rihanna definiert sich nicht allein über ihre kommerziellen Erfolge: Sie verkörpert eine der prägendsten Kulturfiguren der 2000er und 2010er Jahre. Jeder Auftritt, jeder Hinweis in den sozialen Medien gewinnt dadurch besondere Bedeutung. Nach einem Jahrzehnt des Wartens wird die Aussicht auf ein neues musikalisches Kapitel daher mit großer Spannung erwartet.

Auch wenn noch kein offizielles Datum bestätigt wurde, könnte dieses überraschende Video ein deutliches Zeichen dafür sein, dass Rihannas musikalisches Comeback näher ist als gedacht. Für ihre Fans scheint die Hoffnung, „R9“ endlich zu hören, nun greifbarer denn je.