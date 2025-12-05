Search here...

Sofía Vergara (53 Jahre) sorgt in einem weißen Kleid mit Eleganz für Furore.

Léa Michel
@sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara sorgte kürzlich auf der Geburtstagsfeier einer Freundin für Furore, als sie in einem weißen Seidenkleid von Laura Basci erschien. Das zarte Kleid mit Spaghettiträgern war an der Taille und oberhalb der Knie mit Spitzeneinsätzen verziert, die ihre Figur elegant betonten.

Ein kühner und raffinierter Stil

Die Schauspielerin aus der amerikanischen Miniserie „Griselda“ rundete ihren Look mit einem silbernen Anhänger mit weißen Steinen, einem zarten roten Armband und Diamantohrringen ab und trug dazu eine elegante Frisur. Ihr Make-up war raffiniert: brauner Lidschatten, ein geschwungener schwarzer Lidstrich, lange, ausdrucksstarke Wimpern und mauvefarbene Lippen.

Sofía Vergara, die als Stilikone gilt, bestätigt ihren Status mit diesem Outfit. Sie teilt regelmäßig ihre Looks auf Instagram, die Glamour und Trendbewusstsein vereinen und so eine perfekte Balance zwischen Eleganz und Modernität bieten.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein von Sofia Vergara (@sofiavergara) geteilter Beitrag

Momente des Lebens und der familiären Bindung

Sofía Vergara teilte kürzlich Eindrücke ihrer Herbstfeierlichkeiten in einem braunen Outfit, bestehend aus einem ärmellosen Top mit Ringerrücken und einem fließenden Tüllrock, kombiniert mit silbernen Riemchenpumps und Goldschmuck. Sie zeigt sich gelegentlich mit ihrem Sohn Manolo González Vergara. Ihr seltener gemeinsamer Auftritt auf Instagram fiel bei einer großen Thanksgiving-Feier und unterstrich das Bild einer engen Familienbindung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses zeitlose weiße Kleid in einem schicken Stil Sofía Vergaras Fähigkeit, Glamour und Raffinesse zu vereinen, perfekt unter Beweis stellt.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
„Eine Krone kann man nicht kaufen“: Miss Universe 2025 bricht ihr Schweigen zu den Betrugsvorwürfen
Article suivant
„Ich bin 36 und habe keine Kinder“: Diese Schauspielerin bricht ein Tabu.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Ich bin 36 und habe keine Kinder“: Diese Schauspielerin bricht ein Tabu.

In einem Ausschnitt aus ihrem Auftritt im Podcast „Know Thyself“ erklärt die amerikanische Schauspielerin und Singer-Songwriterin Lucy Hale...

„Eine Krone kann man nicht kaufen“: Miss Universe 2025 bricht ihr Schweigen zu den Betrugsvorwürfen

Zwei Wochen nach ihrer Krönung steht Fátima Bosch, Miss Mexiko und Miss Universe 2025, im Zentrum eines Mediensturms....

Vor 31 Jahren enthüllte diese Rolle der Welt die Schönheit von Cameron Diaz.

Vor 31 Jahren feierte Cameron Diaz mit ihrer Rolle in Chuck Russells „Die Maske“ einen sensationellen Kinoeinstieg. Mit...

Karol G, die Latina-Ikone, die sich auf der Weltbühne einen Namen macht

Karol G, mit bürgerlichem Namen Carolina Giraldo Navarro, hat sich zu einer Schlüsselfigur der lateinamerikanischen Musik und des...

Mit 67 Jahren präsentiert Andie MacDowell auf elegante Weise ihr graues Haar

Andie MacDowell sorgte kürzlich auf der Feier zum 20-jährigen Jubiläum von L'Oréal Paris Women of Worth in einem...

„Ein Model!“: Diese koreanische Sängerin sorgt für Aufsehen.

Lisa von der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup BLACKPINK bestätigte kürzlich bei einem Event einer Luxusmarke erneut ihren Status als Modeikone....

© 2025 The Body Optimist