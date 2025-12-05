Search here...

„Ich bin 36 und habe keine Kinder“: Diese Schauspielerin bricht ein Tabu.

Léa Michel
@lucyhale/Instagram

In einem Ausschnitt aus ihrem Auftritt im Podcast „Know Thyself“ erklärt die amerikanische Schauspielerin und Singer-Songwriterin Lucy Hale ganz einfach: Sie ist 36 Jahre alt, unverheiratet und kinderlos, und das ist völlig in Ordnung. Sie möchte damit sagen, dass es keinen allgemeingültigen Zeitplan für Heirat oder Familiengründung gibt und dass man nichts überstürzen sollte, wenn man sich noch nicht bereit fühlt, auch wenn die Gesellschaft oft etwas anderes suggeriert.

Normalisierung unterschiedlicher Lebenswege

Lucy Hale spricht über ihr Alter und ihre persönliche Situation und hebt dabei den Druck hervor, der in Bezug auf Beziehungen, Mutterschaft und die berüchtigte „biologische Uhr“ besonders stark auf Frauen lastet. Ihr Diskurs hingegen fördert die Idee, dass jeder Mensch in seinem eigenen Tempo vorankommt, dass man eine Karriere aufbauen, sich selbst kennenlernen und dann – ohne Schuldgefühle – später entscheiden kann, ob man Kinder haben möchte oder nicht.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Know Thyself (@knowthyself)

Sehr positive Online-Bewertungen

Unter den in den sozialen Medien geteilten Auszügen lobten viele Nutzer den Mut und die Aufrichtigkeit ihrer Aussage. In den Kommentaren wurde betont, dass dieses Thema nach wie vor ein Tabu ist und es erfrischend sei, eine bekannte Schauspielerin offen sagen zu hören, dass man mit 36 ​​Jahren nicht „zurückgeblieben“ oder ein „Versager“ sei, nur weil man weder verheiratet ist noch Kinder hat. Solche Botschaften tragen dazu bei, vielfältigere Lebenswege zu normalisieren, die weit entfernt von den von Familie, Kultur oder Medien vorgegebenen Modellen sind.

Indem Lucy Hale ihren Status öffentlich bekräftigt, bietet sie all jenen, die sich den gesellschaftlichen Erwartungen nicht entsprechend fühlen, einen beruhigenden Bezugspunkt und erinnert sie daran, dass ihr Wert weder an einem Ring am Finger noch an der Anzahl ihrer Kinder gemessen wird.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Sofía Vergara (53 Jahre) sorgt in einem weißen Kleid mit Eleganz für Furore.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sofía Vergara (53 Jahre) sorgt in einem weißen Kleid mit Eleganz für Furore.

Sofía Vergara sorgte kürzlich auf der Geburtstagsfeier einer Freundin für Furore, als sie in einem weißen Seidenkleid von...

„Eine Krone kann man nicht kaufen“: Miss Universe 2025 bricht ihr Schweigen zu den Betrugsvorwürfen

Zwei Wochen nach ihrer Krönung steht Fátima Bosch, Miss Mexiko und Miss Universe 2025, im Zentrum eines Mediensturms....

Vor 31 Jahren enthüllte diese Rolle der Welt die Schönheit von Cameron Diaz.

Vor 31 Jahren feierte Cameron Diaz mit ihrer Rolle in Chuck Russells „Die Maske“ einen sensationellen Kinoeinstieg. Mit...

Karol G, die Latina-Ikone, die sich auf der Weltbühne einen Namen macht

Karol G, mit bürgerlichem Namen Carolina Giraldo Navarro, hat sich zu einer Schlüsselfigur der lateinamerikanischen Musik und des...

Mit 67 Jahren präsentiert Andie MacDowell auf elegante Weise ihr graues Haar

Andie MacDowell sorgte kürzlich auf der Feier zum 20-jährigen Jubiläum von L'Oréal Paris Women of Worth in einem...

„Ein Model!“: Diese koreanische Sängerin sorgt für Aufsehen.

Lisa von der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup BLACKPINK bestätigte kürzlich bei einem Event einer Luxusmarke erneut ihren Status als Modeikone....

© 2025 The Body Optimist