„Ich bin 36 und habe keine Kinder“: Diese Schauspielerin bricht ein Tabu.

In einem Ausschnitt aus ihrem Auftritt im Podcast „Know Thyself“ erklärt die amerikanische Schauspielerin und Singer-Songwriterin Lucy Hale ganz einfach: Sie ist 36 Jahre alt, unverheiratet und kinderlos, und das ist völlig in Ordnung. Sie möchte damit sagen, dass es keinen allgemeingültigen Zeitplan für Heirat oder Familiengründung gibt und dass man nichts überstürzen sollte, wenn man sich noch nicht bereit fühlt, auch wenn die Gesellschaft oft etwas anderes suggeriert.

Normalisierung unterschiedlicher Lebenswege

Lucy Hale spricht über ihr Alter und ihre persönliche Situation und hebt dabei den Druck hervor, der in Bezug auf Beziehungen, Mutterschaft und die berüchtigte „biologische Uhr“ besonders stark auf Frauen lastet. Ihr Diskurs hingegen fördert die Idee, dass jeder Mensch in seinem eigenen Tempo vorankommt, dass man eine Karriere aufbauen, sich selbst kennenlernen und dann – ohne Schuldgefühle – später entscheiden kann, ob man Kinder haben möchte oder nicht.

Sehr positive Online-Bewertungen

Unter den in den sozialen Medien geteilten Auszügen lobten viele Nutzer den Mut und die Aufrichtigkeit ihrer Aussage. In den Kommentaren wurde betont, dass dieses Thema nach wie vor ein Tabu ist und es erfrischend sei, eine bekannte Schauspielerin offen sagen zu hören, dass man mit 36 ​​Jahren nicht „zurückgeblieben“ oder ein „Versager“ sei, nur weil man weder verheiratet ist noch Kinder hat. Solche Botschaften tragen dazu bei, vielfältigere Lebenswege zu normalisieren, die weit entfernt von den von Familie, Kultur oder Medien vorgegebenen Modellen sind.

Indem Lucy Hale ihren Status öffentlich bekräftigt, bietet sie all jenen, die sich den gesellschaftlichen Erwartungen nicht entsprechend fühlen, einen beruhigenden Bezugspunkt und erinnert sie daran, dass ihr Wert weder an einem Ring am Finger noch an der Anzahl ihrer Kinder gemessen wird.