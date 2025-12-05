Search here...

„Eine Krone kann man nicht kaufen“: Miss Universe 2025 bricht ihr Schweigen zu den Betrugsvorwürfen

Léa Michel
Zwei Wochen nach ihrer Krönung steht Fátima Bosch, Miss Mexiko und Miss Universe 2025, im Zentrum eines Mediensturms. Ihr wird vorgeworfen, einen manipulierten Wettbewerb gewonnen zu haben. Daraufhin hat sie sich entschlossen, öffentlich Stellung zu beziehen, um ihre Integrität und die der Organisation zu verteidigen.

Ein Sieg, der vom Moment der Krönung an umstritten war

Am 21. November 2025 wurde Fátima Bosch zur Miss Universe gekrönt – am Ende einer Zeremonie, die bereits von spürbarer Spannung geprägt war. Wenige Tage zuvor hatte ein Streit zwischen der mexikanischen Kandidatin und dem Produzenten Nawat Itsaragrisil in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt, wobei er sie als „dumm“ (Idiotin) bezeichnete.

Als Fátima Bosch schließlich den Titel gewann, wurden sofort Stimmen laut, die Vetternwirtschaft und einen „manipulierten Sieg“ behaupteten. Einer der Juroren, Omar Harfouch, trat nach der Zeremonie sogar zurück, prangerte eine „geheime Abstimmung“ an und bezeichnete Fátima Bosch als „Scheinsiegerin“. Diese Aussagen entfachten Online-Debatten und nährten den Verdacht auf interne Manipulation.

Fatima Boschs Antwort: „Eine Krone kann man nicht kaufen.“

In der Sendung „Good Morning America“ am 2. Dezember ging die neue Miss Universe direkt auf die Vorwürfe ein. „Natürlich nicht“, erklärte sie und betonte, ihr Erfolg beruhe auf derselben harten Arbeit und demselben Einsatz wie der ihrer Konkurrentinnen. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: „Eine Krone kann man vielleicht bei Walmart kaufen, aber nicht bei der Miss Universe.“ Fátima Bosch wies außerdem die Behauptungen zurück, ihr Vater habe geschäftliche Verbindungen zu Raúl Rocha, dem Miteigentümer der Organisation. „Mein Vater hat mit dieser Struktur nichts zu tun, das ist absurd“, beharrte sie.

Das Miss Universe Komitee veröffentlichte seinerseits am 19. November über die BBC eine Erklärung, in der es hieß, dass „keiner externen Gruppe die Bewertung der Delegierten oder die Auswahl der Finalistinnen gestattet wurde“ .

Die Folgen und Spaltungen innerhalb des Wettbewerbs

Trotz dieser Dementis hat die Kontroverse Spuren hinterlassen. Olivia Yacé, die Viertplatzierte, gab am 21. November ihren Entschluss bekannt, ihren Titel als Miss Universe Afrika und Ozeanien abzugeben. In einer öffentlichen Erklärung erläuterte sie, dass sie ihren Prinzipien von „Respekt, Würde, Exzellenz und Chancengleichheit“ treu bleiben wolle. Diese symbolische Geste verdeutlichte die internen Spaltungen innerhalb des Wettbewerbs, der ohnehin schon durch strukturelle Spannungen zwischen Transparenz und Spektakel, Prunk und Politik erschüttert war.

Kurz gesagt, wollte Fátima Bosch mit ihrem öffentlichen Auftritt daran erinnern, dass der Wert einer Krone nicht im Gold liegt, aus dem sie gefertigt ist, sondern in der Integrität der Frau, die sie trägt. Jenseits der Kontroversen verkörpert die junge Frau nun eine breitere Debatte über Legitimität, Reputation und den Druck, der internationalen Schönheitswettbewerben innewohnt.

