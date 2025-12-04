„Ein Model!“: Diese koreanische Sängerin sorgt für Aufsehen.

Lisa von der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup BLACKPINK bestätigte kürzlich bei einem Event einer Luxusmarke erneut ihren Status als Modeikone. Ihr Outfit sorgte bei Fans und Medien gleichermaßen für Furore. Die Sängerin, die von vielen als Supermodel bezeichnet wird, begeisterte mit einem Look, der gleichermaßen konzeptionell und elegant war.

Eine K-Pop-Ikone im Haute-Couture-Modus

Lalisa Manobal, besser bekannt als Lisa, ist die Lead-Rapperin und Tänzerin der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup BLACKPINK und eine der gefragtesten Persönlichkeiten großer Luxusmarken. Ihre Rolle als Markenbotschafterin ist Teil einer Karriere, die bereits von zahlreichen prestigeträchtigen Partnerschaften und regelmäßigen Auftritten auf großen Modenschauen geprägt ist. Durch diese Kooperationen hat sie sich als Stilikone etabliert, die mühelos zwischen klassischem Glamour und avantgardistischen Silhouetten wechselt.

PRINZESSIN LISA X LV THE PLACE #LISAxLouisVuitton pic.twitter.com/qWXwAIVqN9 — kenji 𓅓 (@yk2aii) 3. Dezember 2025

Ein Look, der mit dem Laufsteg flirtet.

Bei der Louis-Vuitton-Veranstaltung erschien Lisa in einem Outfit, das wie direkt vom Laufsteg wirkte: Transparente Stoffe, grafische Linien und dramatisches Volumen vereinten sich zu einem harmonischen Ganzen. Das Herzstück des Looks bestach durch einen „Filzstift-Effekt“: Die Konturen von Oberteil und Hose schienen direkt auf ihren Körper gezeichnet. Weite Puffärmel und eine dramatische Schleppe rundeten ihre Silhouette ab und verliehen jeder Bewegung einen Hauch von Haute Couture – als würde sie über den Laufsteg schreiten.

XXL-Locken für einen Supermodel-Effekt

Während das Outfit ein Statement setzte, war die Frisur ebenso auffällig: Lisa trug voluminöse Locken – ein krasser Gegensatz zu ihrem sonst so eleganten Look – und verstärkte damit den Eindruck eines Topmodels bei einem Editorial-Shooting. Die üppige Mähne umrahmte ihr Gesicht und unterstrich die theatralische Wirkung des Outfits, während sie gleichzeitig an die Blütezeit der Supermodels der 90er-Jahre erinnerte. Zusammen mit einem makellosen Make-up und einem selbstbewussten Auftreten verliehen diese modischen Entscheidungen dem gesamten Look eine perfekt inszenierte „Supermodel-in-der-Freizeit“-Aura.

Der Ruf, ein „Modechamäleon“ zu sein

Es ist nicht das erste Mal, dass Lisa mit einem atemberaubenden Outfit alle Blicke auf sich zieht, und ihr Ruf als „Modechamäleon“ wächst mit jedem Auftritt. Bei anderen Louis-Vuitton-Events wechselte sie bereits gekonnt zwischen eleganten Leder-Looks, fließenden Kleidern und farbenfroher Strickmode – ganz im Einklang mit den aktuellen Trends. Diese Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden und dabei stets wiedererkennbar zu bleiben, trägt zu ihrem Image als vielseitige Künstlerin bei, die sich auf Konzertbühnen genauso wohlfühlt wie in der ersten Reihe von Modenschauen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von LISA (@lalalalisa_m)

Mit diesem Outfit beweist Lisa einmal mehr, dass sie die Codes der Haute Couture ebenso meisterhaft beherrscht wie die der Bühne. Indem sie die Grenzen zwischen K-Pop-Idol, Weltstar und Modeikone verwischt, bestätigt sie, dass sie nicht länger nur „eine koreanische Sängerin, die alle Blicke auf sich zieht“, sondern eine der zentralen Figuren im aktuellen Dialog zwischen Popkultur und Luxus ist.