Die Schauspielerin hat es satt, nur „Pamela Anderson“ genannt zu werden, und möchte ihren Namen ändern.

Ihr Name ist weltweit bekannt, ein Synonym für die 90er-Jahre, „Baywatch“ und das sinnliche Image der schönen Kalifornierin. Hinter diesem legendären Künstlernamen verbirgt sich jedoch ein anderes Ziel: Pamela Anderson. Die Schauspielerin verrät, dass sie das Kapitel „Pamela Anderson“ abschließen und zu ihrer ursprünglichen Identität zurückfinden möchte: Pamela Hyytiäinen, dem Namen ihrer finnischen Vorfahren. Dieser Wunsch spiegelt ihr Bedürfnis wider, ihre Wurzeln wiederzuentdecken und sich von einem öffentlichen Image zu befreien, das ihr zur Last geworden ist.

Ein weltweit bekannter Name, aber eine ausgelöschte Identität.

Pamela Anderson eroberte Ende der 1980er-Jahre die Popkultur. Entdeckt wurde sie auf der Tribüne eines Footballspiels, bevor sie zum Playboy-Model und Star der Kultserie „Baywatch“ avancierte. Dieser Name, der sich tief in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt hat, war ursprünglich nicht ihr eigener. Geboren als Pamela Hyytiäinen in British Columbia, Kanada, stammt sie aus einer finnischen Familie, die ihren Namen bei ihrer Auswanderung nach Nordamerika änderte. Ihr Großvater, Herman Hyytiäinen, wählte den leichter auszusprechenden Nachnamen „Anderson“, um sich besser zu integrieren. Diese Anpassung, die für viele Einwanderer jener Zeit typisch war, hinterließ dennoch einen Hauch von Nostalgie in seiner Enkelin.

Eine Rückkehr zu den finnischen Wurzeln

In einem kürzlich geführten Interview mit der Vogue Scandinavia vertraute Pamela an: „Manchmal möchte ich nicht Pamela Anderson sein. Ich möchte Pamela Hyytiäinen sein.“ Sie fügte hinzu, dass sie ihren Namen offiziell ändern lassen möchte – eine Idee, gegen die sich ihr berufliches Umfeld ausspricht, zweifellos aus Gründen des Images und der Bekanntheit.

Die Schauspielerin pflegte stets eine tiefe Verbundenheit zu ihrem Großvater, den sie als „Dichter der Wälder“ bezeichnet. Er war es, der ihr seine Muttersprache und Geschichten aus der nordischen Folklore vermittelte. Schon als Kind trug sie ein finnisches Wörterbuch bei sich, überzeugt davon, dass sie und er eine magische Sprache sprachen. Als er im Alter von elf Jahren starb, verlor Pamela nach eigenen Angaben nicht nur ihre Finnischkenntnisse, sondern auch einen Teil von sich selbst.

Das Streben nach Authentizität und Erneuerung

Pamela Anderson hat sich in den letzten Jahren schrittweise von der Medienpersona distanziert, die sie berühmt gemacht hat. Ihre Rückkehr ins Rampenlicht durch Dokumentarfilme und Auftritte ohne Make-up markiert bereits eine neue Phase in ihrem Streben nach Authentizität. Die Rücknahme ihres Geburtsnamens ist Teil dieses Ansatzes: der einer Frau, die für das anerkannt werden möchte, was sie ist, und nicht für das, wofür sie steht.

Dieser Wunsch, wieder Pamela Hyytiäinen zu sein, ist nicht bloß symbolisch; er verkörpert den Willen, die Schichtung von Bildern, Mythen und Marketing aufzulösen. Es ist ein Akt der persönlichen Rückeroberung – eine Bekräftigung der Freiheit angesichts der Zwänge des Prominentenstatus.

Pamela Anderson, die wider Willen zur Legende wurde, scheint nun diese „Last“ des Ikonenstatus abstreifen zu wollen. Indem sie ihren finnischen Namen wieder annehmen möchte, verleugnet sie nicht ihre Vergangenheit; sie strebt lediglich danach, die Frau hinter dem Star wiederzuentdecken. Ihre Geschichte verdeutlicht, wie wichtig es für jeden Einzelnen ist, sich selbst treu zu bleiben, selbst nach einem Leben im Rampenlicht.