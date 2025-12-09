Wegen ihrer Figur wird sie im Fernsehen verspottet, liest die schlimmsten Kommentare und findet sie amüsant.

Die gerade einmal 26-jährige amerikanische Fernsehmoderatorin Carissa Codel hat sich zu einem wahren Social-Media-Phänomen entwickelt. Nachdem sie für ihre Figur kritisiert wurde, die von einigen Zuschauern als „zu üppig“ empfunden wurde, fand die Moderatorin des Senders Fox 49 in Missouri (USA) einen genialen – und urkomischen – Weg, ihren Kritikern zu begegnen: Sie liest deren spöttische Kommentare live im Fernsehen mit ihrer typischen Moderatorenstimme vor. Das Ergebnis? Millionen von Aufrufen und eine Welle der Bewunderung für ihren selbstironischen Humor.

Wenn Humor zur Waffe gegen Bodyshaming wird

Carissa Codel veröffentlicht seit Kurzem kurze Videos auf TikTok und Instagram, in denen sie mit gespielter Ernsthaftigkeit auf die Beleidigungen und absurden Bemerkungen einiger Internetnutzer reagiert. „Mein Favorit ist immer noch: ‚Sie hat genug Muffins, um zwei Bäckereien zu eröffnen‘“, scherzt sie in einem ihrer Videos. Zwischen grotesken Ausdrücken und plumpen Komplimenten macht die Journalistin aus Spott eine Art Comedy-Show und beweist damit, dass man über alles lachen kann, wenn man seinen Wert kennt.

Ihr selbstironischer Humor kommt beim Publikum gut an: Über 5 Millionen Aufrufe auf Instagram und mehr als 200.000 Follower, die von ihrer Authentizität begeistert sind. Ihre Art, ihren Körper ohne Filter oder falsche Bescheidenheit voll und ganz anzunehmen, hat sie zu einer starken Stimme für Body Positivity gemacht.

Selbstvertrauen, das aus Erfahrung und Widerstandsfähigkeit erwächst.

Hinter Carissa Codels unbeschwertem Ton und ihren schlagfertigen Sprüchen verbirgt sich eine widerstandsfähige Mentalität, die sie in ihren Anfängen im Journalismus mit 18 Jahren entwickelt hat. Es kostete sie Mut, sich Kameras und der öffentlichen Beobachtung auszusetzen. „Ich weiß, wer ich bin und wie ich aussehe. Diese Kommentare berühren mich nicht; sie bringen mich zum Lachen“, erklärt sie. Ihre unbefangene Art kehrt die Dynamik um: Die Trolle werden ungewollt zu den Stars einer Comedy-Show, in der sie die Regeln bestimmt.

Ein modernes und authentisches Bild des Lokaljournalismus

Carissa gibt jedoch zu, dass sie anfangs befürchtete, ihre Videos könnten ihrem professionellen Image oder ihrer Glaubwürdigkeit im Fernsehen schaden. Doch das Gegenteil trat ein. Ihr Humor und ihre Offenheit stärkten die Verbindung zu ihren Zuschauern, die sie nun als authentische und nahbare Persönlichkeit wahrnehmen. „Die Leute sehen mich als echten Menschen, nicht nur als Journalistin hinter einem Schreibtisch“, fasst sie zusammen. Und es ist zweifellos diese Unkompliziertheit – gepaart mit einer gehörigen Portion Mut –, die sie zu einer inspirierenden Figur im Lokaljournalismus im Zeitalter der sozialen Medien macht.

Carissa Codel verwandelt Angriffe in Humor und erinnert uns auf brillante Weise daran, dass ein Lächeln die stärkste Waffe gegen alltägliche Grausamkeiten sein kann. Indem sie Humor, Selbstbewusstsein und Aufrichtigkeit vereint, unterhält die junge Journalistin nicht nur das Internet: Sie lädt jeden dazu ein, sein eigenes Bild anzunehmen und sich nicht länger vom Blick anderer bestimmen zu lassen. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die beste Antwort auf Kritik oft ein gut platzierter Witz ist.