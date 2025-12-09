Search here...

Nachdem sie Ziel eines „fettfeindlichen" Witzes geworden war, präsentiert diese Sängerin stolz ihre Figur.

Léa Michel
@lizzobeeating/Instagram

Als ein abfälliger „Witz“ über ihr Gewicht in den sozialen Medien kursierte, reagierte Lizzo auf ihre Weise – selbstbewusst und elegant. Anstatt sich von Wut leiten zu lassen, postete die amerikanische Sängerin ein Foto von sich in Strandkleidung mit einer Botschaft zur Selbstakzeptanz. Sie nutzt ihre Reichweite weiterhin, um für Selbstliebe zu werben und alle daran zu erinnern, dass Spott niemals den Wert eines Körpers bestimmen sollte.

Ein Kommentar zu viel über ihr Aussehen

Die Sängerin von „Truth Hurts“ reagierte, nachdem sie einen Witz über ihr Gewicht entdeckt hatte, der online viral ging. In ihrem Instagram-Post zeigte sich Lizzo erstaunt darüber, dass im Jahr 2025 immer noch Witze über ihr Gewicht gemacht werden. Sie verurteilte diese überholte Form des Humors als „dumm“ und als Ausdruck von Verachtung für ihren Körper.

Statt sich davon unterkriegen zu lassen, wählte die Künstlerin Spott und Stolz: Sie posierte in einem farbenfrohen Strandoutfit, mit einem ehrlichen Lächeln und selbstbewusster Haltung. Die Bildunterschrift enthielt eine starke Botschaft: „Lass dich niemals von irgendjemandem für das, was du mit deinem Körper machst, beschämen.“

Eine Botschaft des Mutes und des Selbstrespekts

Lizzo erinnert ihre Fans daran, dass niemand jemals den Ansprüchen von Kritikern genügen wird, denn das Leben ist nicht für sie, sondern für sie selbst gemacht. Diese Botschaft, für die sie sich seit Beginn ihrer Karriere einsetzt, zielt darauf ab, die unrealistischen Standards der Musikindustrie und der sozialen Medien zu durchbrechen. Die Kommentare unter ihrem Post waren einhellig. Fans lobten ihren Mut und ihre Charakterstärke, während andere Prominente, wie die amerikanische Medienpersönlichkeit Trisha Paytas, ihre Einstellung und Authentizität würdigten. Jenseits der Kontroverse verwandelt die Sängerin einen Angriff in eine Lektion in Resilienz und Selbstmitgefühl.

Eine überzeugte Verfechterin von Körperpositivität

Lizzo ist alles andere als eine Newcomerin im Rampenlicht. Seit Jahren steht ihr Körper für Selbstbestätigung und Freiheit. Ob bei ihren Auftritten für ihre Marke Yitty – die sich inklusiver Mode verschrieben hat – oder in ihren Musikvideos, die alle Körpertypen feiern: Sie zeigt sich unretuschiert und ohne Filter. Diese Authentizität findet Anklang bei Millionen von Followern, die sie als wichtige Stimme der Body-Positivity-Bewegung sehen. Indem sie selbstbewusst in Strandkleidung posiert, unterstreicht Lizzo nicht nur ihre Schönheit, sondern auch das Recht jedes Einzelnen, gesehen zu werden – unabhängig von der Konfektionsgröße.

Kurz gesagt, beweist Lizzo einmal mehr, dass Selbstvertrauen die beste Antwort auf Kritik ist. Indem sie Scham in Stärke verwandelt, definiert sie den Begriff der Berühmtheit in einem Zeitalter, das vom Aussehen besessen ist, neu. Ihre einfache, aber essentielle Botschaft findet weit über die sozialen Medien hinaus Anklang: Sie erinnert uns daran, dass Selbstachtung die beste Rache gegen die Verachtung anderer ist.

