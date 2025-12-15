Search here...

Dieses Foto von Zendaya und Robert Pattinson, die angeblich verheiratet sind, sorgt online für Aufsehen.

Tatiana Richard
@a24/Instagram

Dieses Foto von Zendaya mit Ehering auf Robert Pattinsons Schoß ließ viele glauben, es handele sich um eine echte Hochzeit, bevor der Schwindel aufflog. Hinter dieser vermeintlichen Verbindung steckte in Wirklichkeit ein Marketing-Gag für ihren kommenden Film.

Eine Hochzeitsankündigung sorgt online für Aufsehen.

Alles begann mit einer Verlobungsanzeige in einer großen amerikanischen Zeitung, die ein elegantes Paar und Zendayas Verlobungsring prominent präsentierte. Der Text entsprach allen Konventionen einer Hochzeitsanzeige: Familiennamen, Ausbildung, Berufe, Hochzeitsdatum … genug, um selbst den flüchtigsten Leser zu überzeugen. Screenshots kursierten rasend schnell auf Twitter (ehemals X), Instagram und TikTok und lösten Gerüchte und Reaktionen von Panik bis Begeisterung unter den Fans aus.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von A24 (@a24)

Ein PR-Gag von A24

Hinter dieser gefälschten Hochzeitseinladung steckt das Studio A24, das sie als Teaser für seinen Film „The Drama“ mit Zendaya und Robert Pattinson nutzt. Der Clou liegt in den Namen: Es sind nicht die Namen der Schauspieler, sondern die ihrer Filmfiguren. Auch das Hochzeitsdatum fällt mit dem Kinostart des Films zusammen. Die Idee war nicht, die Öffentlichkeit dauerhaft zu täuschen, sondern mit der Grenze zwischen Realität und Fiktion zu spielen, um für großes Aufsehen zu sorgen.

Ein cleveres Spiel mit Prominenten und Webkultur

Der PR-Gag war umso wirkungsvoller, als er die intensive Medienbeobachtung des Privatlebens der beiden Stars ausnutzte, die beide bereits in anderen Beziehungen waren. Indem er unseren Reflex, „offiziellen“ Ankündigungen Glauben zu schenken, und unsere Neigung, Inhalte ungeprüft zu teilen, ausnutzte, verwandelte diese Werbekampagne eine einfache gedruckte Seite in ein globales Meme. Am darauffolgenden Tag enthüllte die Veröffentlichung des Teasers die wahre Natur dieser „Verbindung“, schloss den Kreis und bestätigte, dass es sich um einen perfekt inszenierten Filmstart handelte.

Kurz gesagt: Indem A24 die Grenzen zwischen seriösen Informationen und Fiktion bewusst verwischt, hat das Unternehmen eine ebenso gewagte wie wirkungsvolle Werbekampagne geschaffen. Diese gefälschte Hochzeitsanzeige verdeutlicht, wie ein gut gewähltes Bild im Zeitalter der sozialen Medien innerhalb weniger Stunden ein weltweites Phänomen auslösen kann. Die Kampagne ist mehr als nur ein einfacher PR-Gag; sie hinterfragt unser Verhältnis zu Prominenten und Faktenchecks und beweist gleichzeitig, dass geschicktes Storytelling ausreicht, um einen Film noch vor Kinostart in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion zu rücken.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Als Autorin erkunde ich Schönheit, Mode und Psychologie mit Feingefühl und Neugier. Ich genieße es, die Emotionen, die wir erleben, zu verstehen und jenen eine Stimme zu geben, die uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. In meinen Artikeln bemühe ich mich, die Kluft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und unseren Alltagserfahrungen zu überbrücken.
Article précédent
Die erschreckenden Nachrichten, die diese Influencerin inmitten ihrer Tortur erhielt
Article suivant
Serena Williams gibt zu, dass sie lange damit zu kämpfen hatte, ihren Körper im Spitzensport zu akzeptieren.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Serena Williams gibt zu, dass sie lange damit zu kämpfen hatte, ihren Körper im Spitzensport zu akzeptieren.

Serena Williams blickt auf ihre ersten 15 Jahre als Tennisprofi zurück und spricht offen über die Herausforderungen, denen...

Die erschreckenden Nachrichten, die diese Influencerin inmitten ihrer Tortur erhielt

Die unter ihrem Pseudonym Lena Situations bekannte Content-Creatorin Lena Mahfouf hat eine beeindruckende Fangemeinde aufgebaut: Millionen von Menschen...

Wegen Rassismusvorwürfen wird Miss Finnland der Titel aberkannt

Die Krone der Miss Finnland 2025, die Eleganz und Offenheit symbolisieren sollte, ist zum Symbol der Kontroverse geworden....

„Junge Frauen wissen nicht mehr, was wahre Schönheit ist“: Kate Winslet packt aus

In einer Welt, die von Perfektion besessen ist, setzt Kate Winslet auf Authentizität. In einem kürzlich geführten Interview...

Catherine Zeta-Jones, die dafür kritisiert wurde, „zu alt auszusehen“, erhält unerwartete Unterstützung.

Catherine Zeta-Jones, eine Filmikone, wurde kürzlich aufgrund ihres Aussehens Zielscheibe frauenfeindlicher Kritik, erfuhr aber schnell eine überwältigende Welle...

Wer ist Hinaupoko Devèze, die Miss Frankreich aus Tahiti?

Hinaupoko Devèze schreibt ein neues Kapitel in der Geschichte der Miss France und repräsentiert stolz Tahiti, die größte...

© 2025 The Body Optimist