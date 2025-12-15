Dieses Foto von Zendaya und Robert Pattinson, die angeblich verheiratet sind, sorgt online für Aufsehen.

Dieses Foto von Zendaya mit Ehering auf Robert Pattinsons Schoß ließ viele glauben, es handele sich um eine echte Hochzeit, bevor der Schwindel aufflog. Hinter dieser vermeintlichen Verbindung steckte in Wirklichkeit ein Marketing-Gag für ihren kommenden Film.

Eine Hochzeitsankündigung sorgt online für Aufsehen.

Alles begann mit einer Verlobungsanzeige in einer großen amerikanischen Zeitung, die ein elegantes Paar und Zendayas Verlobungsring prominent präsentierte. Der Text entsprach allen Konventionen einer Hochzeitsanzeige: Familiennamen, Ausbildung, Berufe, Hochzeitsdatum … genug, um selbst den flüchtigsten Leser zu überzeugen. Screenshots kursierten rasend schnell auf Twitter (ehemals X), Instagram und TikTok und lösten Gerüchte und Reaktionen von Panik bis Begeisterung unter den Fans aus.

Ein PR-Gag von A24

Hinter dieser gefälschten Hochzeitseinladung steckt das Studio A24, das sie als Teaser für seinen Film „The Drama“ mit Zendaya und Robert Pattinson nutzt. Der Clou liegt in den Namen: Es sind nicht die Namen der Schauspieler, sondern die ihrer Filmfiguren. Auch das Hochzeitsdatum fällt mit dem Kinostart des Films zusammen. Die Idee war nicht, die Öffentlichkeit dauerhaft zu täuschen, sondern mit der Grenze zwischen Realität und Fiktion zu spielen, um für großes Aufsehen zu sorgen.

Ein cleveres Spiel mit Prominenten und Webkultur

Der PR-Gag war umso wirkungsvoller, als er die intensive Medienbeobachtung des Privatlebens der beiden Stars ausnutzte, die beide bereits in anderen Beziehungen waren. Indem er unseren Reflex, „offiziellen“ Ankündigungen Glauben zu schenken, und unsere Neigung, Inhalte ungeprüft zu teilen, ausnutzte, verwandelte diese Werbekampagne eine einfache gedruckte Seite in ein globales Meme. Am darauffolgenden Tag enthüllte die Veröffentlichung des Teasers die wahre Natur dieser „Verbindung“, schloss den Kreis und bestätigte, dass es sich um einen perfekt inszenierten Filmstart handelte.

Kurz gesagt: Indem A24 die Grenzen zwischen seriösen Informationen und Fiktion bewusst verwischt, hat das Unternehmen eine ebenso gewagte wie wirkungsvolle Werbekampagne geschaffen. Diese gefälschte Hochzeitsanzeige verdeutlicht, wie ein gut gewähltes Bild im Zeitalter der sozialen Medien innerhalb weniger Stunden ein weltweites Phänomen auslösen kann. Die Kampagne ist mehr als nur ein einfacher PR-Gag; sie hinterfragt unser Verhältnis zu Prominenten und Faktenchecks und beweist gleichzeitig, dass geschicktes Storytelling ausreicht, um einen Film noch vor Kinostart in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion zu rücken.