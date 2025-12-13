Catherine Zeta-Jones, die dafür kritisiert wurde, „zu alt auszusehen“, erhält unerwartete Unterstützung.

Catherine Zeta-Jones, eine Filmikone, wurde kürzlich aufgrund ihres Aussehens Zielscheibe frauenfeindlicher Kritik, erfuhr aber schnell eine überwältigende Welle der Unterstützung von Frauen. Die britische Schauspielerin und Sängerin besuchte eine Netflix-Veranstaltung zur Serie „Wednesday“, bei der in den sozialen Medien abfällige Kommentare über ihr Alter laut wurden.

Ungerechte Kritik auf dem roten Teppich

Bei einer kürzlich stattgefundenen Netflix-Veranstaltung in Los Angeles sprach Catherine Zeta-Jones über ihre Rolle als Morticia Addams in der zweiten Staffel von „Wednesday“. Ein TikTok-Video des Interviews wurde jedoch von verletzenden Kommentaren über ihr Alter und Aussehen überschattet. Trolle bezeichneten sie als „zu alt“ und ignorierten dabei völlig ihr Talent und ihre schauspielerische Leistung.

Eine Welle weiblicher Solidarität

Angesichts dieser Hasswelle mobilisierten sich viele Frauen online. Die darauf folgenden Kommentare waren besonders herzlich: „Das muss aufhören, Frauen haben kein Verfallsdatum“, „Sie ist wunderschön, ich liebe ihren natürlichen Look“ oder sogar „Wegen solcher Verrückten haben Frauen Angst vor dem Älterwerden, obwohl sie umwerfend aussieht.“ Dieser Ausdruck der Empörung zeigt die kollektive Frustration über den alltäglichen Sexismus in den sozialen Medien.

Geschlechtsspezifischer Druck drängt Frauen weiterhin in die Öffentlichkeit.

Dieser jüngste Vorfall verdeutlicht auf drastische Weise den unverhältnismäßigen Druck, dem Frauen im öffentlichen Raum ausgesetzt sind, sich anzupassen. Während Männer oft würdevoll altern, werden Frauen aufgrund natürlicher Alterserscheinungen routinemäßig beurteilt, kritisch beäugt und herabgesetzt. Catherine Zeta-Jones ist nur ein Beispiel von vielen: Hinter jeder Kritik an Falten oder grauen Haaren verbirgt sich eine ganze Kultur der erzwungenen Jugendlichkeit, die fortbesteht und tief verwurzelte sexistische Normen perpetuiert.

Kurz gesagt, der Fall Catherine Zeta-Jones verdeutlicht ein anhaltendes Übel: die Stigmatisierung berühmter Frauen aufgrund ihres Alters. Die massive Unterstützung, die sie erfuhr, beweist jedoch, dass sich die Einstellungen wandeln und ein Angriff zu einem symbolischen Sieg für die Stärkung der Frauenrechte wird. Wann werden diese rückständigen Urteile endlich ein Ende haben?