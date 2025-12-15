Serena Williams gibt zu, dass sie lange damit zu kämpfen hatte, ihren Körper im Spitzensport zu akzeptieren.

Serena Williams blickt auf ihre ersten 15 Jahre als Tennisprofi zurück und spricht offen über die Herausforderungen, denen sie sich in diesem Sport stellen musste. Zwischen Selbstzweifeln und ständiger Kritik musste die amerikanische Legende lernen, sich in einer stark reglementierten Welt selbst zu akzeptieren.

Ein mächtiger Verband, der aber anfangs schlecht aufgenommen wurde.

Schon mit ihrem Profidebüt im Alter von nur 17 Jahren zeichnete sich Serena Williams nicht nur durch ihr Talent, sondern auch durch ihre ungewöhnliche Statur aus. Sie hob sich deutlich von den schlanken, minimalistischen Schönheitsidealen ab, die den Damentennis dominierten. „Ich hatte ausgeprägte Kurven, während alle anderen Athletinnen dünn, flach und auf ihre Art schön waren“, erklärt sie. Diese körperlichen Unterschiede hatten einen erheblichen psychologischen Einfluss auf die junge Spielerin.

Über die Jahre musste Serena zwischen Bewunderung und Kritik, zwischen sportlicher Leistung und ästhetischem Druck navigieren. Ihr Körper, kraftvoll und effizient auf dem Platz, entsprach nicht den unausgesprochenen Erwartungen der Medien und der Öffentlichkeit. Doch gerade dieser Körper ermöglichte ihr, Großes zu erreichen: Kraft, Ausdauer, Explosivität – Eigenschaften, die sich nicht an ihrem Taillenumfang messen lassen.

Sexualisierung und ständige Beurteilung

Als schwarze Frau mit einer vermeintlich imposanten Figur in einer von westlichen Schönheitsidealen geprägten Welt war Serena einer doppelten Belastung ausgesetzt. Sie berichtet von ständiger Sexualisierung und rassistischen sowie sexistischen Bemerkungen, die ihre Identität auf ihr Aussehen reduzierten. „Das hat psychologische Auswirkungen. Absolut. Ich sah nicht aus wie die anderen Mädchen“, erklärt sie. Diese oft bösartigen Kommentare schürten Selbstzweifel und ein Gefühl der Isolation.

Trotz allem gab Serena nie auf. Jeder Sieg und jeder Titel bewies, dass Können und Beharrlichkeit nichts mit einem bestimmten Körperbild zu tun haben. Ihre Geschichte zeigt, dass Spitzensport alle Körpertypen feiern kann – und sollte.

Die Entwicklung hin zur Akzeptanz

Mit der Zeit lernte Serena, ihren Körper zu lieben und zu akzeptieren. Heute sagt sie gelassen: „Ich lasse mich nicht kritisieren. Jeder hat das Recht auf seine Meinung. Wenn du mich nicht magst, musst du das nicht.“ So macht sie ihren Körper zu einem Symbol für Stärke und Selbstbestimmung und setzt sich gleichzeitig für Selbstliebe und Respekt vor körperlicher Vielfalt ein.

Kürzlich sah sie sich jedoch heftiger Kritik ausgesetzt, nachdem sie Werbeträgerin für ein Abnehmpräparat geworden war. Sie erklärte: „Ich konnte mein Wunschgewicht nicht erreichen, und glaubt mir, ich nehme keine Abkürzungen. Mein Körper reagierte einfach nicht. Mir wurde klar, dass es nicht an meiner Willenskraft lag. Es war biologisch bedingt.“ Diese Aussage erinnert uns daran, dass jeder frei ist, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Es ist absolut unnötig, irgendwelchen Standards zu entsprechen, um „akzeptabel“ zu sein: Dein Körper ist genau so, wie er ist, perfekt.

Letztendlich verkörpert Serena Williams eine wertvolle Lektion: Der Körper, ob groß, muskulös, kurvig oder schlank, ist in erster Linie ein Ausdruck der eigenen Einzigartigkeit. Sportlicher Erfolg, Selbstvertrauen und Schönheit hängen niemals von einem allgemeingültigen Schönheitsideal ab.