Wer ist Hinaupoko Devèze, die Miss Frankreich aus Tahiti?

Hinaupoko Devèze schreibt ein neues Kapitel in der Geschichte der Miss France und repräsentiert stolz Tahiti, die größte Insel Französisch-Polynesiens. Mit ihren 23 Jahren begeistert sie durch Entschlossenheit und ein starkes Engagement für die psychische Gesundheit.

Eine Miss Frankreich aus Papeete

Hinaupoko Devèze wurde Anfang der 2000er-Jahre in Papeete geboren und wuchs in Französisch-Polynesien, Neukaledonien und Südfrankreich auf, bevor sie sich als Erwachsene in Tahiti niederließ. Sie wurde zunächst zur Miss Tahiti 2025 gewählt und gewann Anfang Dezember 2025 die Krone der Miss France 2026. Damit ist sie die 96. Miss France und die sechste Miss Tahiti, die diesen Titel errang.

Eine Karriere, die von kultureller Vermischung und Studien geprägt war

Hinaupoko Devèze, Tochter eines Vaters vom französischen Festland und einer Mutter von den Marquesas-Inseln, fühlt sich der polynesischen Kultur, insbesondere der Kultur der Marquesas, durch Tanz und Sprache eng verbunden. Nach einem begonnenen Jurastudium wechselte sie zur Psychologie, die sie erfolgreich abschloss, und arbeitete nebenbei im Tourismus, als Verwaltungsassistentin und als Model.

Psychische Gesundheit als Ursache von Herzerkrankungen

Hinaupoko Devèze erlitt während ihres Jurastudiums ein Burnout – eine Erfahrung, die ihren Aktivismus nachhaltig prägte. Nach ihrem Sieg bei der Wahl zur Miss France machte sie die psychische Gesundheit zu ihrem Hauptanliegen, überzeugt davon, dass es sich um ein universelles Problem handelt, das alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten betrifft. Sie hofft, ihre Bekanntheit nutzen zu können , „um Menschen zu ermutigen, sich zu äußern, Unterstützung zu erhalten und für diejenigen, die psychisch leiden, Respekt zu erfahren.“

Ein Botschafter für Werte und Vielfalt

Während des Wahlkampfs betonte Hinaupoko Devèze ihr Bekenntnis zu den Werten „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ und fügte den unverzichtbaren Begriff des Respekts hinzu. Durch ihre gemischte Herkunft, ihre Familiengeschichte und ihr Leben in verschiedenen französischen Überseegebieten verkörpert Hinaupoko Devèze ein pluralistisches Frankreich, das sowohl insular als auch kontinental geprägt ist, stolz auf seine Wurzeln und offen für die Welt.

Kurz gesagt, Hinaupoko Devèze ist nicht nur eine Miss France mit unbestreitbarem Charme und Eleganz, sondern verkörpert auch eine Botschaft der Vielfalt, der Widerstandsfähigkeit und des sozialen Engagements. Ihre Reise von Tahiti bis zum französischen Festland spiegelt die kulturelle Vielfalt und den Reichtum unseres Landes wider und rückt gleichzeitig universelle Themen wie die psychische Gesundheit in den Fokus.