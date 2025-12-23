Mit 60 Jahren sieht Elizabeth Hurley in einem eleganten rosa Kleid strahlend aus.

Elizabeth Hurley, seit über drei Jahrzehnten eine Stilikone, beweist einmal mehr, dass Eleganz und Glamour zeitlos sind. Die britische Schauspielerin zog alle Blicke auf sich, als sie in einem prachtvollen, barbierosafarbenen Kleid bei einer Zeremonie erschien, bei der sie für ihr langjähriges Engagement im Kampf gegen Brustkrebs geehrt wurde.

Ein extravagantes und symbolträchtiges Auftreten

Elizabeth Hurley teilte auf Instagram mehrere Fotos von der Veranstaltung, die im vergangenen September von The Sunday Times Style organisiert wurde. Die Schauspielerin, bekannt aus „Austin Powers“ und „The Royals“, wurde als „Impact Icon of the Year“ geehrt und wählte einen ausdrucksstarken und ausdrucksstarken Look. Sie trug ein langes, fuchsiafarbenes Kleid mit einem betont glamourösen Stil: ein tiefer Beinschlitz, ein kontrastierender hoher Ausschnitt und weite Ärmel, die an die Silhouetten der großen Diven der 1970er-Jahre erinnerten.

Für jemanden, der normalerweise eher auf figurbetonte Kleider im Bandagenstil steht, war das ein gewagtes Wagnis, aber ein voller Erfolg: Der fließende Schnitt und der leuchtend pinke Farbton waren eine Hommage an die berühmte Estée Lauder-Kampagne gegen Brustkrebs, für die sie seit 30 Jahren globale Botschafterin ist.

Ein perfekt gestylter Look von Kopf bis Fuß

Die Schauspielerin kombinierte ihr Outfit mit einer leuchtend pinken Handtasche und passendem Lippenstift für einen Ton-in-Ton-Effekt. Ihre strahlend braunen Locken, die in sanften Wellen fielen, umrahmten ihr Gesicht, das durch ein strahlendes Make-up – schwarzer Eyeliner, goldener Highlighter und funkelnde Diamantohrringe – perfekt in Szene gesetzt wurde. Strahlend posierte sie neben ihrem Sohn Damian Hurley, der sich ebenfalls in Aufklärungskampagnen engagiert, was das Bild eines engen und engagierten Duos unterstreicht.

Eine Auszeichnung für drei Jahrzehnte Engagement

In ihrem Post bedankte sich Elizabeth Hurley bei The Sunday Times Style für diese symbolträchtige Auszeichnung: „Ich fühle mich geehrt, den Impact Icon of the Year Award erhalten zu haben. Seit 30 Jahren Botschafterin der Estée Lauder Brustkrebskampagne zu sein, ist eines der wichtigsten Anliegen meines Lebens.“ Eine bewegende Botschaft, die uns daran erinnert, dass die britische Schauspielerin, das Model und die Produzentin hinter ihrem glamourösen Image weiterhin tief engagiert ist, das Bewusstsein für Frauengesundheit weltweit zu stärken.

Mit ihrer zeitlosen Eleganz und ihrem unerschütterlichen Engagement beweist Elizabeth Hurley, dass Schönheit mit 60 Jahren vor allem Selbstbewusstsein, Freundlichkeit und Entschlossenheit bedeutet. In ihrem leuchtend pinkfarbenen Kleid bestach die Schauspielerin nicht nur durch ihren Stil, sondern auch durch eine inspirierende Botschaft: Weiblichkeit in jedem Alter und mit ganzem Herzen zu feiern.