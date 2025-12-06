Search here...

Jessica Biel zeigt ihr Arm- und Rückentraining

Tatiana Richard
@jessicabiel/Instagram

Jessica Biel, bekannt aus „The Better Sister“, gewährte kürzlich einen viel erbetenen Einblick in ihr Oberkörper-Fitnessprogramm. Gemeinsam mit ihrem Trainer Ben Bruno demonstriert sie gezielte Übungen. Ihr Ansatz zeigt, dass sich Effektivität und Spaß auch ohne Übertreibung verbinden lassen.

Ein ganzheitlicher Ansatz

Die Schauspielerin beschränkt sich nicht nur auf Arm- oder Rückentraining. Jessica Biel setzt auf komplette Einheiten, die Oberkörper, Beine und Bauchmuskeln einbeziehen und so zusätzliches Cardiotraining überflüssig machen. Jede Einheit beinhaltet mindestens eine Rückenübung, die auch den Bizeps trainiert, eine Schulterübung, eine Trizepsübung sowie Übungen für den Unterkörper.

Laut ihrem Trainer Ben Bruno geht es nicht darum, alles auf einmal zu erledigen, sondern die Übungen zu variieren, um motiviert zu bleiben und langfristig Fortschritte zu erzielen. Dieser Ansatz zeigt, dass durchdachtes, selbst moderates Training, effektiv zur Kräftigung des Körpers beitragen kann.

Gezielte Übungen für Arme und Rücken

Jessica Biels Trainingsprogramm beinhaltet mehrere charakteristische Übungen. Dazu gehören unterstützte Ring-Klimmzüge, einseitiges Rudern mit Rotation und Skull Crushers mit angehobenem Bein. Andere Übungen kombinieren Gleichgewichts- und Krafttraining, wie beispielsweise der Seitstütz mit Rudern am Widerstandsband oder die bulgarische Split-Kniebeuge in Kombination mit seitlichem Heben.

Beachte, dass übermäßig schwere Gewichte vermieden werden sollten, um eine korrekte Ausführung und gleichmäßige Anstrengung zu gewährleisten. Ziel ist es, jedes Training an deine eigenen Fähigkeiten anzupassen, anstatt dich mit der Leistung eines Prominenten zu vergleichen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Jessica Biel (@jessicabiel)

Eine gemessene Regelmäßigkeit

Jessica trainiert regelmäßig. Ihre Trainingseinheiten bewegen sich in der Regel bei einer Intensität von 7 von 10, wobei sie nur dann intensivere Einheiten einlegt, wenn es eine Rolle erfordert. Ergänzend zu ihrem Training praktiziert sie Yoga oder Pilates, um ihre Flexibilität und ihr allgemeines Wohlbefinden zu fördern. Diese Routine zeigt, dass man seinen Körper nicht bis zum Äußersten belasten muss, um Erfolge zu erzielen: Kontinuität und das Hören auf die eigenen Bedürfnisse sind nach wie vor die besten Verbündeten.

Höre dir in erster Linie selbst zu.

Inspiriert von Jessica Biel ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass jeder sein eigenes Tempo respektieren sollte. Es besteht keine Verpflichtung, einem so strukturierten oder intensiven Trainingsprogramm zu folgen. Sie müssen Ihren Körper nicht mit täglichen Einheiten „in Form halten“, wenn es nicht Ihren Wünschen oder Ihrem Lebensstil entspricht. Wichtig ist, herauszufinden, was Ihnen guttut, sei es ein täglicher Spaziergang, etwas Dehnen oder einfach nur Ruhe. Auf Ihren Körper zu hören, anstatt einem äußeren Vorbild zu folgen, ist der Schlüssel zu Wohlbefinden und dauerhafter Gesundheit.

Kurz gesagt, Jessica Biel und ihr Trainer zeigen, dass sich Krafttraining und Spaß in einem realistischen Fitnessprogramm vereinen lassen. Jeder kann diese Prinzipien jedoch ohne Druck oder Schuldgefühle in seinen Alltag integrieren und jeden kleinen körperlichen Erfolg auf seine Weise feiern.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Als Autorin erkunde ich Schönheit, Mode und Psychologie mit Feingefühl und Neugier. Ich genieße es, die Emotionen, die wir erleben, zu verstehen und jenen eine Stimme zu geben, die uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. In meinen Artikeln bemühe ich mich, die Kluft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und unseren Alltagserfahrungen zu überbrücken.
