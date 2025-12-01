Search here...

Mit 78 Jahren bezaubert diese „Cabaret“-Ikone in einem schwarzen Kleid.

Léa Michel
Extrait du film « Io Sono L'amore »

Die amerikanische Schauspielerin und ehemalige Model Marisa Berenson begeisterte kürzlich die Fotografen beim 22. Internationalen Filmfestival von Marrakesch in Marokko. Der Star des Films „Cabaret“ bewies, dass Eleganz und Zeitlosigkeit Hand in Hand gehen können, indem sie auf dem roten Teppich in einem gleichermaßen raffinierten wie modernen Outfit posierte.

Ein bemerkenswerter Auftritt beim Marrakesch-Festival

Für dieses prestigeträchtige Event wählte Marisa Berenson ein langes, schwarzes Kleid mit langen Ärmeln aus samtartigem Stoff. Dazu kombinierte sie eine passende Strumpfhose, schwarze, perlenbesetzte Pumps, eine silberne Halskette und mehrere funkelnde Ringe. Ihre kurze, leicht gelockte Frisur und der burgunderrote Nagellack verliehen dem Ensemble eine elegante Note. Ihre Anwesenheit auf dem Festival erntete Bewunderung von Publikum und Journalisten gleichermaßen – ein Beweis für die anhaltende Ausstrahlung dieser Ikone des Kinos der 1970er-Jahre.

Erinnerungen an „Cabaret“, ein unerwartetes Meisterwerk

Marisa Berenson, die vor allem für ihre Rolle als Natalia Landauer in Bob Fosses Film „Cabaret“ (1972) bekannt ist, sprach über diese entscheidende Phase ihrer Karriere. Der Film mit Liza Minnelli und Joel Grey in den Hauptrollen war ein wahres Phänomen und gewann acht Oscars sowie zahlreiche weitere Auszeichnungen weltweit.

Die Schauspielerin Marisa Berenson erklärte, dass damals niemand mit einem solchen Erfolg gerechnet hatte: „Es war unerwartet, wir waren überwältigt“, vertraute sie in einem Interview von 2013 an. Sie erinnerte sich auch daran, dass jede Szene eine Herausforderung war, da Bob Fosse seine Schauspieler mit seinen künstlerischen Ansprüchen und seinem Perfektionismus ständig an ihre Grenzen brachte. Obwohl Marisa Berenson noch ein Neuling im Filmgeschäft war, wurde ihre Leistung mit einer Golden-Globe-Nominierung gewürdigt, was ihren Status als aufstrebender Star des Kinos bestätigte.

Marisa Berenson verkörpert Stil und Ausstrahlung. Vom Berlin der 1930er-Jahre, dem Schauplatz des Films „Cabaret“, bis zum pulsierenden Marokko des Jahres 2025 beweist die Schauspielerin, dass Charme und künstlerische Leidenschaft keine Altersgrenzen kennen. Ihre von Anmut und Entschlossenheit geprägte Karriere ist und bleibt eine Quelle der Inspiration für alle Generationen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
„Ich liebe Bauchmuskeln!“: Mit 38 Jahren sorgt dieses Model in Rio für Aufsehen.
Article suivant
Wegen ihres Körpers kritisiert, spricht diese ehemalige Cheerleaderin offen über den Druck im Sport.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Anya Taylor-Joy bezaubert in einem goldenen Kleid auf dem roten Teppich

Die britisch-amerikanische Schauspielerin Anya Taylor-Joy, Jurymitglied beim 22. Internationalen Filmfestival von Marrakesch, bezauberte am zweiten Tag des Festivals...

Mit 56 Jahren glänzt Jennifer Lopez in der Küche in einem Satinkleid.

Jennifer Lopez verwandelte ihre Küche kürzlich in eine wahre Modenschau für Thanksgiving und strahlte in einem mit Spitze...

Wegen ihres Körpers kritisiert, spricht diese ehemalige Cheerleaderin offen über den Druck im Sport.

Die ehemalige Cheerleaderin Claire Wolford, bekannt als Mitglied der legendären Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), meldete sich kürzlich in...

„Ich liebe Bauchmuskeln!“: Mit 38 Jahren sorgt dieses Model in Rio für Aufsehen.

Rosie Huntington-Whiteley hat ihre Fans mit einer Reihe von Urlaubsfotos auf Instagram erneut begeistert. Das ehemalige Victoria's-Secret-Model strahlt...

Das Outfit, das sie beim Tennisspielen trägt, fasziniert Internetnutzer.

Isidora (@isidorapjv), eine zertifizierte Tennistrainerin und Model, begeistert Instagram mit Videos von sich beim Tennisspielen in einem blau-roten...

Kim Kardashians ungewöhnliches Strandoutfit spaltet die Internetnutzer.

Kim Kardashian sorgte kürzlich für Aufsehen, als sie nachts im Meer von Rio de Janeiro in einem Vintage-Kleid...

© 2025 The Body Optimist