Mit 78 Jahren bezaubert diese „Cabaret“-Ikone in einem schwarzen Kleid.

Die amerikanische Schauspielerin und ehemalige Model Marisa Berenson begeisterte kürzlich die Fotografen beim 22. Internationalen Filmfestival von Marrakesch in Marokko. Der Star des Films „Cabaret“ bewies, dass Eleganz und Zeitlosigkeit Hand in Hand gehen können, indem sie auf dem roten Teppich in einem gleichermaßen raffinierten wie modernen Outfit posierte.

Ein bemerkenswerter Auftritt beim Marrakesch-Festival

Für dieses prestigeträchtige Event wählte Marisa Berenson ein langes, schwarzes Kleid mit langen Ärmeln aus samtartigem Stoff. Dazu kombinierte sie eine passende Strumpfhose, schwarze, perlenbesetzte Pumps, eine silberne Halskette und mehrere funkelnde Ringe. Ihre kurze, leicht gelockte Frisur und der burgunderrote Nagellack verliehen dem Ensemble eine elegante Note. Ihre Anwesenheit auf dem Festival erntete Bewunderung von Publikum und Journalisten gleichermaßen – ein Beweis für die anhaltende Ausstrahlung dieser Ikone des Kinos der 1970er-Jahre.

Erinnerungen an „Cabaret“, ein unerwartetes Meisterwerk

Marisa Berenson, die vor allem für ihre Rolle als Natalia Landauer in Bob Fosses Film „Cabaret“ (1972) bekannt ist, sprach über diese entscheidende Phase ihrer Karriere. Der Film mit Liza Minnelli und Joel Grey in den Hauptrollen war ein wahres Phänomen und gewann acht Oscars sowie zahlreiche weitere Auszeichnungen weltweit.

Die Schauspielerin Marisa Berenson erklärte, dass damals niemand mit einem solchen Erfolg gerechnet hatte: „Es war unerwartet, wir waren überwältigt“, vertraute sie in einem Interview von 2013 an. Sie erinnerte sich auch daran, dass jede Szene eine Herausforderung war, da Bob Fosse seine Schauspieler mit seinen künstlerischen Ansprüchen und seinem Perfektionismus ständig an ihre Grenzen brachte. Obwohl Marisa Berenson noch ein Neuling im Filmgeschäft war, wurde ihre Leistung mit einer Golden-Globe-Nominierung gewürdigt, was ihren Status als aufstrebender Star des Kinos bestätigte.

Marisa Berenson verkörpert Stil und Ausstrahlung. Vom Berlin der 1930er-Jahre, dem Schauplatz des Films „Cabaret“, bis zum pulsierenden Marokko des Jahres 2025 beweist die Schauspielerin, dass Charme und künstlerische Leidenschaft keine Altersgrenzen kennen. Ihre von Anmut und Entschlossenheit geprägte Karriere ist und bleibt eine Quelle der Inspiration für alle Generationen.