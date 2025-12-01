Wegen ihres Körpers kritisiert, spricht diese ehemalige Cheerleaderin offen über den Druck im Sport.

Die ehemalige Cheerleaderin Claire Wolford, bekannt als Mitglied der legendären Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), meldete sich kürzlich in den sozialen Medien zu Wort, nachdem sie Zielscheibe negativer Kommentare zu ihrem Aussehen geworden war. In einem auf TikTok geteilten Video schilderte sie eindringlich den Druck, dem das Körperbild in der Welt des Sports und der Unterhaltung ausgesetzt ist.

Zurück auf dem Spielfeld, ein Moment des Stolzes… und der Kritik

Nach zwei Jahren kehrte Claire Wolford erstmals wieder auf das Feld zurück und ersetzte die verletzte Reece Weaver im berühmten Cheerleading-Team. Sie sagt, sie sei „sehr stolz“ auf dieses schnelle Comeback, doch leider löste es eine Welle unangebrachter Online-Kommentare aus, die sich gegen ihr Aussehen richteten. „Jahrelang habe ich mich selbst verurteilt und unermüdlich trainiert, um einem bestimmten Ideal zu entsprechen. Heute habe ich das hinter mir gelassen und fühle mich so viel besser“, vertraute sie mit Tränen in den Augen an.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Claire Wolford (@clairewolford)

„Hört auf, die Körper anderer Leute zu kommentieren.“

In ihrem Video appelliert Claire Wolford an die Internetnutzer, freundlich zu sein. Ihrer Meinung nach können Kommentare über das Aussehen viel weitreichendere Folgen haben, als man denkt: „Man weiß nie, wen man damit verletzt. Es gibt Mädchen, die solche Worte lesen und anfangen, an sich selbst zu zweifeln.“ Sie fährt fort: „Es ist einfach nicht akzeptabel, den Körper anderer zu kommentieren, egal ob er ihnen gefällt oder nicht. Es gibt so viele interessantere Themen.“

Die ehemalige Spitzensportlerin Claire Wolford betonte, dass ihr Körper, auch wenn er nicht den strengsten Schönheitsidealen entspreche, stark, gesund und zu körperlichen Höchstleistungen fähig sei. „Ich werde nie die Schlankste sein, aber ich bin stark, sportlich und stolz auf das, was ich erreichen kann.“

Eine Botschaft, die von ihren ehemaligen Teamkolleginnen begrüßt wurde.

Unmittelbar trafen zahlreiche Unterstützungsbekundungen ein. Mehrere aktuelle und ehemalige Cheerleaderinnen der Dallas Cowboys verteidigten Claire Wolford und betonten die Wichtigkeit ihrer Aussage. Die ehemalige Cheerleaderin Jada McLean lobte sie für ihren Mut, sich zu äußern: „Danke, dass du darüber gesprochen hast. Worte haben Macht, und manche Dinge sollten einfach nicht gesagt werden. Du bist wunderschön, innerlich wie äußerlich.“ Die aktuelle Cheerleaderin Charly Barby nannte sie ein „Vorbild“ und eine „Stimme für alle Zweifler“.

Indem Claire Wolford ihre Erfahrungen teilt, erinnert sie uns daran, wie zerstörerisch ständige Vergleiche und Kommentare über unseren Körper sein können, selbst für die selbstbewusstesten Athletinnen. Ihre aufrichtige Botschaft, die von Stärke und Verletzlichkeit geprägt ist, findet weit über die Welt des Cheerleadings hinaus Anklang: Sie spricht jeden an, der sich selbst bedingungslos lieben möchte, fernab der unrealistischen Schönheitsideale der sozialen Medien.