Mit 44 Jahren blickt Meghan Markle auf ihre Haarfarbe zurück, die sie als ihren „größten Haar-Fauxpas“ betrachtet.

Meghan Markle blickt auf ein Haar-Erlebnis zurück, das nicht ganz so verlief wie geplant, aber vor allem eine universelle Wahrheit verdeutlicht: Dein Haar gehört dir, und es gibt keine wirklichen „Fauxpas“.

Eine missglückte Haarfärbung zu Hause

In einer Folge ihres Podcasts „Confessions of a Female Founder“ erzählte Meghan Markle diese Anekdote. Während der Pandemie, als die Friseursalons geschlossen waren, probierte sie online bestellte Haarfarben für zu Hause aus. Wie viele andere experimentierte sie ausgiebig, in der Hoffnung, ihre leuchtenden braunen Strähnchen zurückzubekommen. Das Ergebnis war jedoch alles andere als erwartet: ein intensives, einheitliches Schwarz ohne jegliche Nuancen. Laut ihr war es ihr „größter Haar-Fauxpas“.

Dieser Begriff bedarf jedoch einer genaueren Betrachtung. Ein „Fauxpas“ im Vergleich zu was? Standards, Trends oder persönlichen Gewohnheiten? Schönheit kennt schließlich keine strengen Regeln, und jedes Experiment, selbst ein überraschendes, ist Teil des Prozesses. Wichtig ist, dass du dich mit deinen Haaren, deinen Entscheidungen und deinen Farben wohlfühlst.

Einen Experten hinzuziehen: Serge Normant

Angesichts des zu dunklen Farbtons wandte sich Meghan Markle an ihren langjährigen Friseur Serge Normant, der Erfahrung mit Prominenten hat. Laut ihm können dunkle Haarfarben intensiver wirken als erwartet, insbesondere auf bereits gefärbtem Haar, und die Haarfasern können die Pigmente ungleichmäßig aufnehmen. Ein wichtiger Hinweis, so Normant: Selbst Profis können bei Produkten für den Heimgebrauch Überraschungen erleben.

Haare, die zu einem Markenzeichen geworden sind

Seit ihrem Debüt in der Serie „Suits“ trägt Meghan Markle stets ein dunkles Braun mit dezenten Highlights. Ihre Frisuren – voluminöse Föhnfrisuren, natürliche Wellen oder tiefsitzende Duttfrisuren – sind zu ihrem Markenzeichen geworden. Diese Folge zeigt, dass auch Prominente vor Haarpannen nicht gefeit sind. Selbst Haare, die auf Instagram oder in Zeitschriften „perfekt“ aussehen, können unvorhergesehene Momente erleben.

Lehren aus einem sogenannten „Fehltritt“

Diese Anekdote ist nicht nur amüsant, sondern verdeutlicht auch eine Realität, die viele während der Pandemie teilten. Viele probierten das Haarefärben zu Hause aus und stellten fest, dass die Haarfarbe je nach Ausgangsfarbe und -struktur unterschiedlich reagiert. Dunkle Pigmente können überraschend wirken, und ein dezentes Ergebnis ist nicht immer garantiert.

Seitdem trägt Meghan Markle wieder ihren typischen braunen Look, professionell gestylt, und gibt außerdem Tipps für mehr Volumen und Geschmeidigkeit: Texturspray, sanftes Styling und einfache, aber effektive Techniken. Sie zeigt, dass ein kleiner Haar-Fauxpas nicht endgültig ist und sogar zu neuen Styling-Ideen inspirieren kann.

Vor allem erinnert uns ihre Geschichte daran, dass niemand wirklich beurteilen kann, was ein Schönheits-Fauxpas ist. Trends entwickeln sich, Standards ändern sich, und die Freiheit, sich neu zu erfinden, bleibt von größter Bedeutung. Wichtig ist, was man liebt, was einem ein Gefühl von Schönheit und Selbstvertrauen gibt.

Letztendlich ist Meghan Markles Anekdote mehr als nur die Geschichte eines missglückten Haarfärbeversuchs: Sie ist eine Botschaft der Freiheit und des Selbstmitgefühls. Deine Haarwahl, ob gelungen oder überraschend, definiert weder deinen Wert noch deinen Stil. Meghan Markle beweist dies mit Humor und Offenheit: Schönheit kennt keine Regeln, und jedes Haar verdient es, gefeiert zu werden.