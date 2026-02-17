Search here...

„Ich muss alles managen“: Diese Schauspielerin beschreibt ihren „intensiven“ Alltag als Mutter.

Léa Michel
@keke/Instagram

Die amerikanische Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und Sängerin Keke Palmer spricht offen über ihre tägliche Herausforderung: die Balance zwischen ihrer erfolgreichen Film-, Fernseh- und Musikkarriere und ihrem Leben als alleinerziehende Mutter ihres zweijährigen Sohnes Leo zu finden. Bei der Premiere ihrer neuen Serie „Die Vorstadt-Hölle“ in Los Angeles erzählte sie dem People- Magazin, wie sie diesen Multitasking-Alltag meistert und scherzte, dass sie buchstäblich „drei Versionen von sich selbst“ habe, um alles unter einen Hut zu bringen.

Eine sorgfältig geplante Organisation

„Es ist wirklich viel. Seit der Geburt meines Sohnes achte ich noch genauer auf meine Projekte und mein Zeitmanagement“, gibt Keke Palmer zu. Die Schauspielerin, Sängerin und Fernsehmoderatorin betont, wie wichtig ein starkes Team ist, um dieses hektische Tempo zu bewältigen: „Ich liebe alles, was ich tue, aber ich achte immer darauf, alles gut zu organisieren, denn es ist intensiv, aber ich liebe es. (...) Ich muss sicherstellen, dass ich alles im Griff habe.“

Leo, ihr wundervollster Lebenslehrer

Keke beschreibt Leos rasantes Wachstum – vom stummen Baby zum kleinen Jungen mit „eigenen Worten, Meinungen und einer eigenen Persönlichkeit“ – als eine wahre Meisterklasse. „Er lehrt mich vor allem, wie man entspannt und das Leben in vollen Zügen genießt“, vertraut sie an. Für Keke ist die Mutterschaft wie ein Spiegel: „Sie reflektiert das eigene Leben, aber sie erlaubt einem auch, sich selbst das zu geben, was man braucht. Es ist ein wahrer Segen. Mein Sohn bedeutet mir alles.“

Eine kathartische Mutterrolle auf dem Bildschirm

In „Die Vorstadt-Hölle“, einem Horror-Reboot der Komödie von 1989 mit Tom Hanks, spielt Keke Samira, eine junge Mutter, die mit den Herausforderungen nach der Geburt und komplizierten Beziehungen zu kämpfen hat. „Es war befreiend. Samira macht Dinge durch, die ich selbst erlebt habe – die Zeit nach der Geburt, die emotionale Verletzlichkeit danach. Ich konnte mich wirklich voll und ganz in die Rolle hineinversetzen, besonders in den Horror-Aspekt!“, erklärt sie.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Keke™ (@keke)

Keke Palmer meistert die Herausforderungen des Alleinerziehens und einer erfolgreichen Karriere mit Bravour. Mit ihrer perfekten Organisation, ihrer bedingungslosen Liebe zu Leo und Rollen, die ihr persönlich am Herzen liegen, beweist sie, dass es möglich ist, alles – Karriere, Familie und Authentizität – bewusst und mit Humor zu leben. Eine inspirierende Multitasking-Mama.

„Großartig“: Diese Influencerin sorgt im Urlaub am Strand für Furore.

