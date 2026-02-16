Meryl Streeps Tochter, Louisa Jacobson, sorgt auf der New Yorker Fashion Week für Furore.

Louisa Jacobson sorgte kürzlich bei der New Yorker Fashion Week für einen beeindruckenden Auftritt. Die amerikanische Schauspielerin und das Model, bekannt für ihre Rolle in der Serie „The Gilded Age“, überraschte alle mit ihrem Debüt auf einem New Yorker Laufsteg.

Eine erste, mit Spannung erwartete Modenschau

Bei der Präsentation der Herbst/Winter-Kollektion 2026/2027 des New Yorker Labels Eckhaus Latta gab Louisa Jacobson ihr Laufstegdebüt . Für die Schauspielerin war dies ein symbolträchtiger Moment, der ihren künstlerischen Horizont erweiterte. Eckhaus Latta, bekannt für seine modernen Silhouetten und seinen experimentellen Umgang mit Denim und Strickwaren, ist eine feste Größe in der New Yorker Modeszene. Mit ihrer Mitgliedschaft im Modelabel der Marke unterstreicht Louisa Jacobson ihre Verbundenheit zu einer kreativen Vision, die starke Persönlichkeiten wertschätzt und weit über traditionelle Models hinausgeht.

Für diese Show wählte sie einen eleganten Preppy-Look: ein mehrfarbig gestreiftes Hemd, einen karierten Minirock, Riemchenpumps und eine Wildledertasche. Ein Ensemble, das ihrem Stil, den sie regelmäßig in der Öffentlichkeit präsentiert, entspricht – eine Mischung aus modernisierter Klassik und gewagten Akzenten. Ihre Anwesenheit blieb nicht unbemerkt, insbesondere da sie den Laufsteg mit anderen renommierten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Mode teilte. Dieser Ausflug in die Welt des Laufstegs markiert einen neuen Abschnitt in einer Karriere, die – auch aufgrund ihrer familiären Herkunft – bereits intensiv verfolgt wird.

Eine Schauspielerin, die sich bereits einen Namen auf der Leinwand gemacht hat.

Bevor Louisa Jacobson auf den Laufsteg wechselte, erlangte sie dank der HBO-Serie „The Gilded Age“ große Bekanntheit. Sie spielt Marian Brook, eine junge Frau aus der Mittelschicht, die die strengen Regeln der New Yorker High Society des späten 19. Jahrhunderts kennenlernt. Die 2022 gestartete Serie festigte ihren Platz in der amerikanischen Fernsehlandschaft. Ihre Darstellung einer Figur, die zwischen Unabhängigkeit und gesellschaftlichen Zwängen hin- und hergerissen ist, wurde für ihre Authentizität und Sensibilität gelobt.

Die in den darstellenden Künsten ausgebildete Louisa Jacobson hat ihre Karriere Schritt für Schritt aufgebaut und ist weit davon entfernt, einfach nur die „Tochter von“ zu sein. Obwohl ihr Name natürlich Aufmerksamkeit erregt, zeigt ihre Arbeit vor der Kamera den Wunsch, sich durch eigene künstlerische Entscheidungen einen Namen zu machen.

Regelmäßiger Platz in den vorderen Reihen

Lange vor ihrem Laufstegdebüt war Louisa Jacobson bereits ein bekanntes Gesicht auf den Fashion Weeks. Eingeladen zu Shows von Modehäusern wie Calvin Klein, Khaite, Courrèges und Jason Wu, etablierte sie sich nach und nach als gefragter Gast in der ersten Reihe. Ihr Stil, oft als preppy mit einem modernen Touch beschrieben, spielt mit klaren Linien, Lagenlooks und androgynen Elementen. Diese modische Konstanz trägt zu ihrem Image in der Branche bei, in der die Grenze zwischen Schauspielerin und Modeikone zunehmend verschwimmt.

Sie wirkte außerdem in der Frühjahr/Sommer-Kampagne des New Yorker Labels Kallmeyer mit und posierte in klaren, taillierten Silhouetten. Diese ästhetische Entscheidung, fernab von schicken Klischees, unterstreicht ihre Positionierung innerhalb einer intellektuellen und minimalistischen Modewelt.

Ein neuer Schritt auf einer vielschichtigen Reise

Als Tochter von Meryl Streep genießt man natürlich eine gewisse Bekanntheit. Die Oscar-Preisträgerin, berühmt für ihre Rolle als Miranda Priestly in „Der Teufel trägt Prada“ (2006), hat sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Louisa Jacobson geht ihren eigenen Weg, ohne das Erbe ihrer Mutter zu wiederholen. Während ihre Mutter mit einer außergewöhnlichen Karriere im Kino Spuren hinterließ, erkundet sie vielfältige Bereiche, vom Fernsehen bis hin zu Modekooperationen. Ihr Auftritt auf der New York Fashion Week zeugt von ihrem persönlichen und ausgeprägten Interesse an diesem kreativen Umfeld.

Diese erste Modenschau könnte tatsächlich den Weg für weitere Projekte in der Modewelt ebnen. Immer mehr Schauspielerinnen erobern den Laufsteg oder werden Markenbotschafterinnen und verwischen so die Grenzen zwischen den künstlerischen Disziplinen. Für Louisa Jacobson scheint dieser Ausflug Teil eines explorativen Ansatzes zu sein. Ihr Auftritt auf der New York Fashion Week bestätigt ihren Status als aufstrebender Star an der Schnittstelle von Film und Modedesign.

Mit ihrem Auftritt auf dem Laufsteg von Eckhaus Latta während der New York Fashion Week erreichte Louisa Jacobson einen symbolischen Meilenstein. Die bereits als vielversprechende Schauspielerin gefeierte Louisa Jacobson etabliert sich nun auch in der Modewelt. Zwischen ihrer angesehenen Herkunft und ihrem persönlichen Werdegang beschreitet sie ihren eigenen Weg in ihrem eigenen Tempo – stets unter den wachsamen Augen von Branchenexperten und der Öffentlichkeit.