Mikro-Trenchcoat, bunte Strumpfhosen: Madonna erfindet einen ikonischen Look neu

Zwanzig Jahre nach dem legendären Video zu „Hung Up“ ließ Madonna ihren extravaganten Aerobic-Stil bei der Eröffnung der Ausstellung ihres Sohnes Rocco in London wieder aufleben. In lila Strumpfhosen, magentafarbenen Handschuhen und einem blauvioletten Mini-Trenchcoat vereinte die Queen of Pop Nostalgie und Avantgarde mit Bravour.

Eine lebendige Hommage an die Ära der „Bekenntnisse“.

Am 16. Dezember trug Madonna im Londoner Stadtteil Soho eine violette Strumpfhose – eine direkte Anspielung auf den pink-violetten Body und den Paillettengürtel aus dem Video von 2005. Passende Handschuhe und eine übergroße Brille vervollständigten die Hommage an diese „aerobe Silhouette“, die ihre triumphale Rückkehr zu MTV markierte – ein Symbol für unbändige Pop-Energie.

Saint Laurent charakteristischer Mikro-Trenchcoat

Das Highlight des Looks: eine kurze schwarze Leder-Bikerjacke, eine Hommage an die ikonische Jacke aus dem Musikvideo, neu interpretiert von Anthony Vaccarello für Saint Laurent Frühjahr/Sommer. Die Leoparden-Tasche „5 to 7“ des Hauses verlieh dem Outfit eine moderne, katzenhafte Note und bewies, dass Madonna den Retro-Futurismus wie keine andere beherrscht.

Ein Hinweis auf ein bevorstehendes Comeback

Dieser Auftritt fällt mit der Ankündigung eines Nachfolgers von „Confessions on a Dance Floor“, Madonnas zehntem Studioalbum, zusammen, auf dem auch der Song „Hung Up“ enthalten ist. Abgesehen von der Garderobe bekräftigt er die Bildsprache der 80er- bis 2000er-Jahre, die sie zur Legende gemacht hat, und verwandelt eine Familienausstellung in ein zeitloses Modestatement.

Kurz gesagt, beweist Madonna einmal mehr, dass Stil zeitlos ist und Nostalgie überwindet. Indem sie die Ästhetik von „Hung Up“ mit zeitgenössischer Präzision neu interpretiert, zeigt sie, dass ihre ikonischen Looks keine bloßen Archivstücke sind, sondern lebendiges, sich ständig neu erfindendes Material. Für Madonna ist Neuerfindung eine kontinuierliche Disziplin – und eine meisterhafte Kunst.