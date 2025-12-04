Search here...

Anne Hathaway wagt eine unerwartete Frisur

Jade Leclerc
Screen extrait du film « Mother Mary »

Für ihre kommende Rolle in David Lowerys Musical-Thriller „Mother Mary“ präsentiert sich Anne Hathaway, bekannt für ihr langes braunes Haar, mit einer radikalen Haarveränderung. Die Schauspielerin trägt nun ultra-glattes Platinblond, das durch zwei kontrastierende schwarze Strähnen, die ihr Gesicht umrahmen, betont wird und ihr einen rockigen Look verleiht, der einen starken Kontrast zu ihrem gewohnten Image bildet.

Eine Transformation für eine einzigartige Rolle

Die amerikanische Schauspielerin Anne Hathaway verkörpert in dem Film „Mother Mary“ einen Popstar und präsentiert sich mit einer neuen, zweifarbigen Haarfarbe. Diese Veränderung verleiht ihr eine kraftvolle und innovative Bühnenpräsenz und setzt ihr Gesicht auf völlig neue Weise in Szene. Die Haarverwandlung spiegelt den avantgardistischen Geist der Figur wider und fesselt die Zuschauer bereits im ersten Trailer.

Ein Look, inspiriert von Avantgarde-Trends

Diese Haarfarbe ist Teil eines Trends zu experimentellen Frisuren, die kontrastierende Farben und starke grafische Effekte kombinieren und an den von der Sängerin Rosalía populär gemachten „Halo Hair“-Look erinnern. Bei Anne Hathaway rahmt das Platinblond mit dunklen Highlights ihr Gesicht dynamisch ein und vereint Modernität mit einem rebellischen Touch. Ihre perfekt glatte Frisur mit dem präzisen Mittelscheitel rundet diesen ausdrucksstarken Look ab.

Ein gelungener Ausflug in ein düsteres musikalisches Universum

Der Film „Mother Mary“ verspricht eine packende Thriller-Atmosphäre. Anne Hathaway verkörpert darin einen vielschichtigen Popstar inmitten schillernder Kostüme und intensiver Choreografien. Ihre neue Frisur unterstreicht perfekt den dramatischen und theatralischen Ton des Films, hebt die Ausstrahlung der Schauspielerin hervor und markiert einen ästhetischen Wendepunkt in ihrer Karriere.

Eine unerwartete Quelle der Haarinspiration

Dieser zweifarbige Look besticht durch seine Originalität und Raffinesse und inspiriert zweifellos viele Fans dazu, sich durch das Experimentieren mit starken Haarkontrasten neu zu erfinden. Anne Hathaway beweist damit, dass eine neue Frisur eine Form von Kunst und persönlichem Ausdruck sein kann.

Mit ihrem platinblonden Look, akzentuiert durch dunkle Highlights, beweist Anne Hathaway einmal mehr ihr Talent, zu überraschen und sich neu zu erfinden. Weit mehr als nur eine einfache Haarveränderung – diese Transformation spiegelt die künstlerische Weiterentwicklung der Schauspielerin wider und steigert die Vorfreude auf „Mother Mary“.

Jade Leclerc
Jade Leclerc
Ich bin Beauty-Redakteurin und begeistere mich für alles rund um Selbstpflege, Make-up und Rituale, die uns wieder mit uns selbst verbinden. Ich liebe es, Trends zu entschlüsseln, Produkte zu testen und zu verstehen, was hinter den Marketingversprechen steckt.
