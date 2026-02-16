Search here...

Die Ehefrau des New Yorker Bürgermeisters sorgte bei der Fashion Week für Aufsehen.

Mit gerade einmal 28 Jahren setzt Rama Duwaji mit ihrem unverwechselbaren Stil weiterhin Maßstäbe. Die Ehefrau des New Yorker Bürgermeisters war ein gern gesehener Gast in der ersten Reihe der Fashion Week. Eingeladen zur Show des New Yorker Labels Diotima, bestätigte sie ihren Status als aufstrebende Modeikone, die sich deutlich von den traditionellen Konventionen für First Ladies abhebt.

Eine scharfe Silhouette in der ersten Reihe

Am 15. Februar 2026 nahm Rama Duwaji in der ersten Reihe der Show von Rachel Scott, der jamaikanischen Designerin hinter Diotima, Platz. Für diesen Anlass wählte sie einen meisterhaften Lagenlook: einen kurzen beigefarbenen Trenchcoat, der als zentrales Element diente und über einem längeren, karierten Trenchcoat getragen wurde. Diese subtil strukturierte Lagenkombination modernisiert einen Klassiker der britischen Garderobe. Schwarze Cowboystiefel mit Absatz, eine schwarze Ledertasche mit Metallic-Details und goldene Creolen rundeten das Ensemble ab. Ein Look, der sowohl zeitgenössisch als auch von den 1990er-Jahren inspiriert ist.

Eine First Lady, die mit den Konventionen bricht

Als jüngste Ehefrau eines New Yorker Bürgermeisters gibt sich Rama Duwaji nicht mit einer zurückhaltenden, institutionellen Rolle zufrieden. Sie pflegt einen starken, ihrer Generation entsprechenden visuellen Stil. Anstatt die bei offiziellen Anlässen erwarteten traditionellen Silhouetten zu bevorzugen, greift sie zu Stücken von Labels, die bei der Generation Z beliebt sind. Lange Bermudas, Schnürstiefel, Oversize-Hemden und asymmetrische Oberteile sind regelmäßig bei ihren öffentlichen Auftritten zu sehen. Diese stilistische Positionierung trägt dazu bei, das Bild der New Yorker First Lady neu zu definieren – ein Bild, das stärker mit ihrer Zeit und ihrer Gemeinschaft verbunden ist.

Eine durch soziale Medien verstärkte Präsenz

Rama Duwaji ist auf Instagram sehr aktiv und teilt dort ihre Looks mit ihren zwei Millionen Followern. Sie pflegt eine unverwechselbare Ästhetik: vielschichtiger Silberschmuck, architektonisch anmutende Accessoires, klare Silhouetten und urbane Einflüsse. Ihr jüngstes Fotoshooting für das Magazin „The Cut“ bestätigte diese klare Modeausrichtung bereits. Ihre Teilnahme an der Fashion Week verstärkt diesen Trend nur noch: Sie etabliert sich zunehmend als einflussreiche Persönlichkeit der New Yorker Modeszene.

Mit ihrem Auftritt bei der Diotima-Modenschau besucht Rama Duwaji nicht einfach nur eine Modeveranstaltung. Sie verkörpert eine umfassendere Entwicklung: die einer neuen Generation von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die Mode als Ausdrucksmittel nutzen. Es ist ein Zeichen dafür, dass Eleganz und Modernität nebeneinander bestehen können, selbst – und vielleicht gerade – in den Sphären der Macht.

