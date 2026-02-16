Mit 44 Jahren überrascht Beyoncé mit einem neuen Kurzhaarschnitt

Die amerikanische Sängerin und Songwriterin Beyoncé hat sich gerade eine neue Frisur verpasst: Sie trägt jetzt kurze, kinnlange blonde Haare. Es ist ihr kürzester Haarschnitt seit Jahren.

Ein Überraschungsauftritt… in Bildern

Nachdem sie sich mehrere Monate lang in den sozialen Medien zurückgehalten hatte, meldete sich die Sängerin am 12. Februar mit einer Reihe von Fotos zurück, die auf Instagram veröffentlicht wurden und während des Super Bowl 2026 entstanden waren. Ohne Bildunterschriften sprechen die Fotos für sich: ein glatter und strukturierter, honigblonder Bob, der das Gesicht umrahmt und ihren Stil sofort modernisiert.

Auf den Fotos trägt Beyoncé zunächst einen langen, chartreusefarbenen Trenchcoat, der farblich zu ihrer Tasche und Sonnenbrille passt, dann ein schlichteres Outfit mit einem cremefarbenen, schulterfreien Top, das in eine olivgrüne Hose gesteckt ist, dezentem Make-up mit leichtem Smokey Eye und pinkfarbenen Lippen. Das Ensemble betont ihre neue Frisur, eine Mischung aus klassischem Bob und französischem Bob mit abgerundeten Spitzen und kontrolliertem Volumen.

Ein Kurzhaarschnitt, der einen Wendepunkt markiert

Dieser kurze Bob in gold-karamellblonden Tönen mit dunklerem Ansatz bildet einen starken Kontrast zu den langen, welligen Haaren, die Beyoncé in den letzten Jahren, insbesondere während der „Cowboy Carter“-Ära, bevorzugt hat. Fans sehen darin bereits ein Zeichen stilistischer Erneuerung, ja sogar den Beginn eines neuen künstlerischen Kapitels. Viele loben seinen erfrischenden, ultra-schicken und ausdrucksstarken Look und sind überzeugt, dass der blonde Bob Beyoncés Gesichtszüge und ihre Star-Power perfekt unterstreicht. Manche bezeichnen ihn sogar als ikonische Frisur und prophezeien, dass dieser kurze Bob zu einem der heißesten Haartrends des Jahres wird, da er Eleganz und Modernität perfekt vereint.

Indem sie mit einer „Touchdown“-Flagge posiert und diese Frisur mit einem „Candy Apple Green“-Look kombiniert, verwandelt Beyoncé einen einfachen Haarschnitt in ein echtes Fashion-Statement und bestätigt damit einmal mehr ihren Status als Ikone, die mit nur wenigen Fotos einen Trend auslösen kann.