Si vous faites ça, vous êtes en mode survie sans même le savoir

Vous n’êtes plus actrice de votre vie, mais une simple spectatrice, passive et désemparée. Vous avez l’impression de tenir le second rôle, de meubler le décor sans vraiment l’intégrer. Si c’est le cas, vous n’êtes pas juste « fatiguée » mais en mode survie. Il ne s’agit pas de cette survie dépeinte dans les films apocalyptiques ponctués de zombies affamés ou d’ours enragés.

Vous dites « ça va » alors que rien ne va

La première alarme silencieuse du mode survie, c’est le masque social. Vous répondez « tout roule ! » alors que vous êtes à bout de souffle, que vous avez envie de pleurer dans les toilettes ou de tout plaquer pour partir seule dans une cabane dans les bois. Ce faux sourire de surface peut être une stratégie de protection… mais aussi un signe que vous ne vous autorisez plus à ressentir vraiment.

Votre corps se contracte en continu

Épaules remontées, mâchoire crispée, dos tendu ? Vous vivez peut-être dans un état d’alerte permanent, comme si une menace invisible rôdait. Le mode survie pousse le système nerveux à se placer en « combat-fuite » : le corps est prêt à encaisser… sauf qu’il le fait toute la journée. Résultat : douleurs chroniques, insomnies, troubles digestifs. Votre corps parle, apprenez à l’écouter.

Vous êtes hyper productive… mais épuisée

Vous cochez toutes les cases, vous avancez vite, vous faites pour dix. Et pourtant ? Un sentiment de vide, d’irritabilité, de fatigue mentale vous colle à la peau. Le mode survie adore se camoufler sous les traits du « perfectionnisme » ou du « je gère tout ». C’est valorisé socialement… mais c’est souvent une forme de fuite. Un mécanisme pour ne pas s’arrêter, car s’arrêter, ce serait faire face à ce qu’on ressent.

Vous n’arrivez plus à rêver ou à vous projeter

Quand on vit au jour le jour juste pour « tenir », l’avenir devient flou, voire angoissant. Vous n’avez plus goût à rien. Tout vous semble terne et sans issue. Vous avez arrêté de faire des projets, vous avez du mal à vous enthousiasmer, même pour les choses que vous aimiez avant. Et il ne s’agit pas nécessairement de grands projets. Le simple fait de prévoir vos futures vacances vous accable.

Vous avez l’impression que chaque jour se ressemble

Un réveil difficile, une journée à courir sans but clair, des soirées où vous vous éteignez devant un écran. Puis, recommencer. Encore. Et encore. Si votre quotidien prend la même tournure que le film « Un jour sans fin », vous n’êtes plus sur pilote automatique mais en mode survie. Ce ressenti est un signal précieux : la vie demande plus que d’être simplement « supportée ».

Vous vous isolez sans vous en rendre compte

Un autre signe sournois : vous vous repliez. Vous déclinez les invitations, vous ne répondez plus aux messages, vous ressentez une fatigue sociale intense. Pas par choix, mais parce que vous n’avez plus l’énergie d’être en lien. Votre système émotionnel vous met en pause… pour survivre.

Il ne s’agit pas de faire plus. Il s’agit de faire autrement. De désactiver l’alarme intérieure qui vous empêche de respirer pleinement. Votre vie mérite mieux que l’économie d’énergie. Elle mérite votre présence entière.