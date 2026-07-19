Angesichts von Kommentaren zu ihrem Körperbau verändert diese Tennisspielerin die Wahrnehmung.

Body Positivity
Émilie Laurent
Tennis plus size
@seindie / Instagram

Eine Tennisspielerin, die als „nicht athletisch genug“ galt, um Bälle zurückzuschlagen und ihre Turnschuhe auf dem Sandplatz quietschen zu lassen, demokratisiert Kurven unter Faltenröcken. Mit einem Augenzwinkern beweist Sandy (@seindie auf Instagram), dass Sport keine Größenbeschränkungen kennt und Können auf dem Platz nicht nur von der Hüftgröße abhängt. Ein wunderbarer Versuch, gesellschaftliche Normen in Frage zu stellen.

Kurvige Figuren haben ihren Platz auf den Sportplätzen.

Man braucht weder Sabalenkas muskulöse Arme noch Naomi Osakas wohlgeformte Beine, um den Ball mit einem akrobatischen Sprung, der an den Spagat erinnert, im letzten Moment zu fangen. Trotzdem gilt in der allgemeinen Vorstellung, man müsse unbedingt sichtbare Muskeln haben und federleicht sein, um diesen anspruchsvollen Schlägersport auszuüben, der Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft erfordert. Aussehen macht noch keinen Sportler. Außerdem ist es zwischen den Netzen nur eine Kleinigkeit. Nur dass, wie immer, die Körpermaße der Frauen scheinbar mehr zählen als ihre Satzergebnisse.

Die Content-Creatorin Sandy (@seindie auf Instagram) stellt dieses Schönheitsideal infrage und widerlegt den Schlankheitswahn. Die dynamische junge Frau mit ihrer großen Leidenschaft für Sport schaut Wimbledon-Spiele nicht nur vom Sofa aus, sondern ist selbst aktiv im Sport und spielt auf Amateurniveau.

Während Fremde, geschützt durch ihre Benutzernamen, ihr heuchlerische Ratschläge geben, „mehr Sport zu treiben“, kontert sie mit ihren beeindruckenden Erfolgen. „Dieses Wochenende habe ich drei Padel-Matches und zwei Tennis-Matches gespielt und ein Finale gewonnen“, verkündet sie, wie ein Ball mitten im Aufschlag oder ein Stein, der ins Wasser geworfen wird. Denn obwohl Sandy (@seindie) schon mehrere Medaillen gewonnen hat, genießt sie noch nicht die Anerkennung dieser Gesellschaft, die sportliches Talent nach dem Umfang von Bauch oder Oberschenkeln beurteilt.

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Der Taillenumfang sagt nichts über die sportlichen Fähigkeiten einer Person aus.

„Ich mache Sport, weil es mir Freude bereitet“, verkündet sie sofort. Als wolle sie klarstellen, dass sie es nicht tut, um „schlanker zu werden“ oder „abzunehmen“. Denn nein, Sandy (@seindie) jagt keinem Ideal hinterher, sondern nur neongelben Bällen. Frauen mit kurvigen Körpern, die als ästhetische Außenseiterinnen oder anatomische Ausnahmen gelten, stehen in einem ständigen Wettbewerb mit den gängigen Schönheitsidealen.

Wenn Frauen ausgeprägte Muskeln haben, werden sie dafür kritisiert, dass sie dadurch „ vermännlichend “ wirken oder ihr „elegantes Potenzial sabotieren“, wie im Fall von Serena Williams. Paradoxerweise wird ihnen aber geraten, abzunehmen und ihren Körper zu straffen, wenn sie Cellulite, Fettpölsterchen oder einen weichen Bauch statt eines Sixpacks haben. Doch egal, ob die Muskeln deutlich sichtbar sind oder von Fett bedeckt werden – eine Frau sollte niemals aufgrund ihres Körpers benachteiligt werden.

Die Kurven, die immer noch allzu oft mit mangelnder Aktivität in Verbindung gebracht werden.

Einer hartnäckigen, fast schon greifbaren Ansicht zufolge verdanken übergewichtige oder dicke Menschen ihre Figur Faulheit und mangelnder Motivation. Für viele sind Fettpölsterchen ein Zeichen von Nachlässigkeit, kalorienreichen Mahlzeiten, ständigem Naschen, übermäßigem Chipskonsum und Passivität. Als könnten sie die Haut lesen und einen Körper nach seinem Aussehen beurteilen. Diese voreiligen Schlüsse sind Ausdruck alltäglicher Fettphobie.

Diese Tennisspielerin erlebt das bei jedem Ballwechsel, aber Sandy (@seindie) lässt sich von den Kommentatoren am Spielfeldrand nicht ihren Wert diktieren. Hinter ihren Bildschirmen glauben manche Zuschauer immer noch, dass ein kurviger oder übergewichtiger Körperbau mit einer athletischen Figur unvereinbar ist. Sie verwechseln Körperform mit Fitness, Aussehen mit Leistung und körperliche Form mit Können.

Sandys (@seindie) Aussage erinnert uns an eine oft vergessene Wahrheit: Es gibt nicht nur einen Weg, sportlich zu sein. Kraft bemisst sich nicht allein an einem definierten Sixpack, Ausdauer nicht am Oberschenkelumfang und Beweglichkeit nicht an der Konfektionsgröße. Der Ball fragt den Spieler, der ihn schlägt, nicht nach seinem Gewicht. Das Ergebnis spiegelt jedoch nur das wider, was tatsächlich auf dem Spielfeld passiert.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als Wortkünstlerin jongliere ich täglich mit Stilmitteln und perfektioniere die Kunst feministischer Pointen. Mein leicht romantischer Schreibstil hält in meinen Artikeln so manche fesselnde Überraschung für Sie bereit. Ich liebe es, komplexe Themen zu entschlüsseln, ganz wie ein moderner Sherlock Holmes. Geschlechterminderheiten, Gleichberechtigung, Körpervielfalt … Als Journalistin am Puls der Zeit stürze ich mich kopfüber in Themen, die Debatten entfachen. Ich bin ein Workaholic, und meine Tastatur wird ständig auf die Probe gestellt.
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