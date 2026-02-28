Während ihrer Schwangerschaft tanzt sie auf schwindelerregend hohen Absätzen und widersetzt sich vorgefassten Meinungen.

Auf hohen Absätzen und in einem leichten Stoffoutfit bewegt sich die professionelle Tänzerin Anais Viola (@dfy_anais) hochschwanger und anmutig über die Tanzfläche. Während manche Schwangere sich beim Bücken übermenschliche Anstrengungen abverlangen müssen, bewegt sich diese Tanzlehrerin mit verblüffender Leichtigkeit. Ihr Babybauch ist ihr schönstes Accessoire und verleiht jeder Choreografie, selbst den energiegeladensten, einen Hauch von Poesie.

Feiern Sie Ihren Babybauch auf eine andere Art und Weise

Anais Viola (@dfy_anais) zeigt akrobatische Moves , gleitet über den Boden, schwingt die Hüften wie Shakira und vollführt einen Spagat mit müheloser Anmut. Und als wäre das nicht schon sportlich genug, tanzt sie im Takt der Musik – in Schuhen, die Lady Gaga alle Ehre machen würden. Die professionelle Tänzerin, die die Sprache der Körpersprache perfekt beherrscht, präsentiert stolz ihren Babybauch.

Anais Viola hat Rhythmus im Blut, aber das ist nicht alles: Sie trägt auch ein mehrere Monate altes Baby in sich. In Overknee-Stiefeln, die ihren Hals fast abtrennen, einem funkelnden Strass-Haarreif und gehäkelten Shorts macht die Choreografin ihren Bauch zum Symbol, zum integralen Bestandteil der Show. Mit dieser eindrucksvollen künstlerischen Performance hinterfragt sie spielerisch gängige Vorstellungen von Schwangerschaft.

Seit jeher wird Schwangeren geraten, besonders vorsichtig zu sein, sich nicht zu viel zu bewegen und das Baby wie ein Stück Porzellan zu beschützen. Sobald sie sich auch nur ein wenig bewegen, werden sie beschuldigt, die Gesundheit des Kindes zu gefährden oder es gar zu misshandeln. Doch das Ende der Schwangerschaft ist nicht immer eine düstere Zeit der Genesung. Anaïs ist der lebende Beweis dafür. Sie kann der Faszination des Radios nicht widerstehen. Sobald der Klang das Studio erfüllt, ergreift er sie fast wie von selbst und verändert sie.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Anais Viola (@dfy_anais)

Ein weiteres Bild aus der Schwangerschaft

Schwangeren Frauen wird im Allgemeinen zu sanften Aktivitäten wie Yoga, Pilates oder Wassergymnastik geraten. Es ist jedoch eher ungewöhnlich, sie beim Beine-über-den-Kopf-Heben, Pirouetten-Drehen oder beim Nachstellen eines Musikvideos der Pussycat Dolls zu sehen. Jede Frau erlebt ihre Schwangerschaft anders. Manche bewegen sich nur sehr langsam und haben Mühe, ihren Körper zu bewegen, während andere ihren gewohnten Aktivitäten nachgehen, als wäre nichts geschehen.

Anaïs ihrerseits prahlt nicht mit ihren Fähigkeiten vor werdenden Müttern, indem sie sagt : „Seht her, was ich kann.“ Ihr Alltag gleicht einer einzigen Show, und ob schwanger oder nicht, Tanzen bleibt ihr Beruf. Studien bestätigen dies sogar. Das American College of Obstetricians and Gynecologists empfiehlt Tanzen als sichere und förderliche Form der Bewegung während der Schwangerschaft.

Während einige konservative Internetnutzer diese Sportart verurteilen und das moderne Ballett mit einem „vulgären Striptease“ vergleichen, belegen wissenschaftliche Studien seine positiven Auswirkungen. Es stärkt den Beckenboden und verbessert die Lage des Babys im Mutterleib. Das einzige Risiko für das Baby, sozusagen seinen kleinen Begleiter? Dass es selbst ein talentierter Tänzer wird.

Die Popularisierung von „Absätzen“, einer Praxis, die immer noch verpönt ist.

Klassische Tänzerinnen haben ihre eigene Kleiderordnung, und Anaïs bildet da keine Ausnahme. Sie trägt keine Ballettschuhe mit Bändern, sondern hochhackige, geschnürte Stiefel. Kein Trikot schmückt ihre Figur, sondern bewusst leichte Kleidung. Denn in ihrer Disziplin, wie auch in anderen, steht der Körper im Mittelpunkt. Diese erfahrene Tänzerin ist eine Botschafterin des „Heels“, eines Tanzstils, der Größe und ein gewisses Maß an Balance erfordert.

Viele Frauen strömen in ihr Studio, begierig darauf, ihre Figur zurückzuerobern und ihr Image neu zu entdecken. Diese Praxis, die als „zu freizügig“ oder „zu vulgär“ gilt, wird von der breiten Öffentlichkeit noch immer kaum verstanden. Dabei ist sie alles andere als eine Aktivität für Anfänger. Schon allein das Laufen auf zehn Zentimeter hohen Spikes ist eine Herausforderung für sich, Kunststücke in diesen übergroßen Schuhen vorzuführen, ist eine wahre Kraftprobe. Und mit einem Bauch, der einem Ballon gleicht, ist das geradezu heldenhaft.

Während ihr Körper bereits Außergewöhnliches vollbringt, offenbart die Tänzerin Anais Viola (@dfy_anais) mit ihrem ansteckenden Rhythmus das unendliche Potenzial einer Frau, die Leben in sich trägt. Ihr Baby, ein unsichtbarer Partner, der dennoch ihren Platz einnimmt, ist ihre treibende Kraft.