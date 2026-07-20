„Cellulite bei Frauen ist nicht abstoßend“: Ihre Botschaft über den Körper löst eine Reaktion aus

Body Positivity
Léa Michel
@thebirdspapaya / Instagram

Was wäre, wenn wir aufhören würden, unsere körperlichen Merkmale so kritisch zu betrachten? Die Content-Creatorin Sarah Nicole Landry, bekannt auf Instagram als @thebirdspapaya, teilt einen Gedanken, der uns dazu anregt, unsere Sichtweise auf unseren Körper zu ändern. Ihre Botschaft: Was wir an uns selbst manchmal als „Makel“ empfinden, kann bei anderen als schön und natürlich wahrgenommen werden.

Ein Wendepunkt, der Ihre Sicht auf sich selbst verändert

In einem auf Instagram veröffentlichten Video erzählt Sarah Nicole Landry von einer einfachen, aber tiefgreifenden Erkenntnis. Sie erklärt, dass sie Cellulite , Dehnungsstreifen oder Kurven anderer Frauen nie mit Ablehnung oder Verurteilung betrachtet habe. Im Gegenteil, sie erinnert sich an einen bestimmten Moment, der ihre Sichtweise veränderte: als sie die Dehnungsstreifen eines Models sah und sie schön fand.

Es war eine Offenbarung für sie, denn dieselben Merkmale, die sie an anderen bewunderte, hatten ihr zuvor Unsicherheit bereitet, als sie an ihrem eigenen Körper auftauchten. Diese Erfahrung brachte sie dazu, zu hinterfragen, wie wir uns selbst beurteilen: Warum sind wir manchmal nicht in der Lage, uns selbst dieselbe Freundlichkeit zu schenken, die wir anderen selbstverständlich entgegenbringen?

Komplexe sind oft erlernt, nicht angeboren.

Für Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) hat dieses negative Selbstbild nicht unbedingt seinen Ursprung in ihr selbst. Es wird oft durch jahrelange, wiederholte Botschaften darüber beeinflusst, was einen „perfekten Körper“ ausmacht. Zwischen retuschierten Bildern, unerreichbaren Schönheitsidealen und dem Druck, unser Aussehen ständig zu verändern, ist es leicht, Kritik zu verinnerlichen, die gar nicht von uns selbst stammt.

Cellulite, Hautunreinheiten und individuelle Körperformen werden so zu etwas, das man verstecken muss, obwohl sie einfach zur Vielfalt der Körper gehören. Ihre Botschaft unterstreicht einen entscheidenden Gedanken: Wenn wir die Körper anderer Menschen als schön, authentisch und einzigartig empfinden, warum sollte unser eigenes Spiegelbild weniger Wertschätzung verdienen?

Raum für Selbstakzeptanz schaffen

Mit ihrer Geschichte ermutigt uns Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya), unseren inneren Dialog schrittweise zu verändern. Anstatt uns auf das zu konzentrieren, was wir auslöschen möchten, sollten wir lernen, all das wertzuschätzen, was unser Körper uns erleben lässt.

Es ermutigt uns, negative Gedanken, die auftauchen mögen, einmal beiseitezulassen. Diese kritischen inneren Stimmen sind zwar manchmal da, sollten aber nicht die Oberhand gewinnen. Es geht nicht darum, uns zu zwingen, alles sofort zu lieben, sondern darum, eine sanftere, respektvollere Beziehung zu uns selbst aufzubauen. Jeder Körper erzählt eine Geschichte: Kurven, Narben , Dehnungsstreifen und die Veränderungen des Lebens sind Spuren einer einzigartigen Reise.

Eine Botschaft, die bei vielen Frauen Anklang findet.

Sarah Nicole Landrys (@thebirdspapaya) Post löste schnell zahlreiche Reaktionen aus. Viele Frauen erkannten in ihren Worten eine Erfahrung wieder, die sie nur allzu gut kennen: viel höhere Ansprüche an ihr eigenes Aussehen zu stellen als an das anderer. Sarah Nicole Landry hat sich im Laufe der Jahre zu einer angesehenen Stimme in Fragen der Körperakzeptanz und des Selbstwertgefühls entwickelt. Ihre Beiträge ermutigen uns, uns von auferlegten Schönheitsidealen zu befreien und ein realistischeres, freieres und positiveres Schönheitsbild wiederzuentdecken.

Mit dieser Botschaft erinnert uns Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) an eine wertvolle Wahrheit: Unsere Körper müssen nicht „perfekt“ sein, um geliebt zu werden. Die Freundlichkeit, die wir anderen entgegenbringen, verdienen es auch, uns selbst zuteilzuwerden.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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