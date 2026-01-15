Search here...

Dieses Café beschäftigt ausschließlich Frauen, die Säureverätzungen erlitten haben, und verändert die Wahrnehmung von Gewalt.

Body Positivity
Émilie Laurent
café embauche femmes brûlées à l'acide
Jedes Jahr werden in Indien 1.000 Frauen mit Säure verätzt, und die Überlebenden tragen lebenslange Narben. Ihre Haut ist von den Spuren dieser unsäglichen Barbarei gezeichnet. Was die Opfer als ästhetische Entstellung empfinden, wird ihnen zum Vorteil, um Zugang zum Café „Sheroes Hangout“ zu erhalten, das nur einen Steinwurf vom Taj Mahal entfernt liegt. Es ist eine notwendige Repräsentation für diejenigen, die versuchen, den Verlust ihres früheren Aussehens zu verarbeiten.

Ein Café, aber auch ein Ort des Wiederaufbaus

Nur wenige Schritte vom Taj Mahal entfernt, einem Monument voller Menschen und wissbegieriger Seelen auf der Suche nach Weisheit, liegt ein ganz besonderes Café. Es ist kein trendiges Café wie so viele andere, auch keine Touristenfalle mit protziger Fassade. Es ist ein Ort, an dem das Unaussprechliche sichtbar wird. Man muss die Türen dieses Gebäudes mit seiner schlichten Fassade aufstoßen, um das wahre Wesen dieses Ortes zu erfassen – eine Art Utopie inmitten des Chaos.

Die Frauen, die dort arbeiten, haben eines gemeinsam: Ihre Haut ist von Säure verätzt, ihre Gesichtszüge entstellt. Dies ist keine genetische Anomalie, auch nicht die Folge eines Unfalls. Es ist das Zeugnis eines stillen Grauens in einem Land, in dem Säureverätzungen fast schon zum Initiationsritus gehören. Während in solchen Kreisen manchmal aufgrund des Aussehens diskriminiert wird, ist es hier genau umgekehrt. Die Kellnerinnen haben verkohlte Haut und sichtbare Narben , doch ihr Lächeln ist unversehrt und zeugt von einem unerschütterlichen Lebenswillen.

Dieses Café, „Sheroes Hangout“, ein Treffpunkt für Heldinnen, wirkt wie eine Art Genugtuung. Es symbolisiert eine Wiedergeburt für all jene, die dem Tod ins Auge geblickt und unermessliches Leid ertragen haben. Weit davon entfernt, ein Schauplatz des Grauens zu sein, ist es in erster Linie ein Zufluchtsort. Diese Frauen, deren Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl verschwunden waren, fühlen sich hier geborgen. In den Augen der Gäste spiegelt sich kein Mitleid, nur Verständnis, Empathie und spürbare Bewunderung. Die Überlebenden dieser unsäglichen Gewalt haben endlich die Anerkennung erhalten, die ihnen zusteht.

Ein Licht auf eine schreckliche Geißel werfen

Dieses inklusive Café, das fast schon therapeutische Wirkung hat, wurde nicht aus Eigennutz oder Ruhmsucht gegründet. Es ist eine Initiative des Vereins „Stoppt Säureangriffe“, der gegen diese seit Langem bestehende Geißel kämpft und ohne Sensationsgier das Bewusstsein dafür schärft. Für die Frauen, deren Verletzungen sie unaufhörlich an das erinnern, was sie zu vergessen versuchen, war dieses Café beinahe eine Frage von Leben und Tod.

In Indien sind Säureangriffe an der Tagesordnung. Jede Woche werden vier bis fünf indische Frauen mit dieser stark ätzenden Flüssigkeit übergossen, oft wegen angeblicher „zu großer Freiheit“. Der Kanister, das Ziel des Angriffs, wird von Angehörigen als Drohung oder Vorbote einer unmittelbar bevorstehenden Strafe geschwungen. Dieses demütigende Ritual ist tief in der Kultur verwurzelt und zerstört nicht nur die Haut, sondern auch Freude, Selbstwertgefühl und Hoffnung.

Wiederherstellung des Vertrauens der Opfer

Neben den körperlichen Wunden gibt es auch seelische Wunden: Wunden, die sich weder mit einer Heilsalbe lindern noch mit Make-up kaschieren lassen. Diese Wunden, die bei jedem flüchtigen Blick und jedem leisen Geflüster wieder aufgerissen werden, sind gewiss am schwersten zu heilen. In diesem Café, dem Höhepunkt ihrer Leidenszeit, tun die Betroffenen mehr, als nur heiße Getränke zu servieren. Sie entdecken die Bedeutung von Selbstachtung wieder und gewinnen den Glauben an die Menschheit zurück.

In diesem Café wird die Schürze zum Schutzmantel und das Lächeln zur Waffe der Erlösung. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Heißgetränken und Brunch tragen zur psychischen Genesung der Betroffenen bei. Sie ermöglichen es ihnen, jenen, die aufgrund eines „Nein“ Grausamkeiten erlitten haben, Fürsorge und rechtliche Unterstützung anzubieten.

Ihre Peiniger wollten ihre Zukunft zerstören und ihnen ihren Charme rauben, sie „unbedeutend“ machen. Doch dank „Sheroes Hangout“ sehen sie nun Licht am Ende des Tunnels und erfahren Anerkennung. Die Klienten sehen keine Narben, sondern mutige, strahlende und trotzige Frauen. Und das ist eine wertvolle Botschaft der Hoffnung für all jene, die im Feuer ihr Selbstvertrauen verloren haben. Denn diese Bilder sollten uns nicht verletzen.

Als Wortkünstlerin jongliere ich täglich mit Stilmitteln und perfektioniere die Kunst feministischer Pointen. Mein leicht romantischer Schreibstil hält in meinen Artikeln so manche fesselnde Überraschung für Sie bereit. Ich liebe es, komplexe Themen zu entschlüsseln, ganz wie ein moderner Sherlock Holmes. Geschlechterminderheiten, Gleichberechtigung, Körpervielfalt … Als Journalistin am Puls der Zeit stürze ich mich kopfüber in Themen, die Debatten entfachen. Ich bin ein Workaholic, und meine Tastatur wird ständig auf die Probe gestellt.
