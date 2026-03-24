„Ich hatte nie Angst vor dem Älterwerden“: Mit 77 Jahren feiert dieses Model ihr Alter mit Stolz.

Das Thema Altern bleibt heikel und ist oft von Erwartungen und Ängsten geprägt. Doch einige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sprechen anders darüber. Die 77-jährige Maye Musk (Elon Musks Mutter) zeigt eine gelassene Einstellung zum Altern und betont ihr positives Verhältnis zu ihrem Aussehen.

Älterwerden – eine Erfahrung, die man annehmen sollte.

In ihrem Buch „Eine Frau macht einen Plan“ und auch in den sozialen Medien teilt Maye Musk eine einfache Idee: Sie hatte nie Angst vor dem Älterwerden. Für sie sind die Zeichen der Zeit – im Gesicht wie am Körper – keine Makel, die korrigiert werden müssen, sondern Spuren eines gelebten Lebens. Diese Sichtweise ist auch mit ihrer Familiengeschichte verbunden, insbesondere mit dem Beispiel ihrer Mutter, die bis ins hohe Alter aktiv blieb, ohne sich Gedanken um ihr Aussehen zu machen.

Maye Musks Botschaft findet Anklang, weil sie eine andere Sichtweise auf den Lauf der Zeit bietet. Altern wird nicht als Verlust, sondern als Fortsetzung dargestellt. Natürlich erlebt jeder diesen Prozess anders. Manche akzeptieren ihn leicht, andere weniger, und all diese Erfahrungen sind gültig.

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Eine bemerkenswerte Präsenz in den sozialen Medien

Maye Musk ist keineswegs von der Bildfläche verschwunden, sondern sehr aktiv auf Instagram. Sie teilt dort alles Mögliche, von Modekampagnen über Erinnerungen an ihre Anfänge bis hin zu persönlichen Momenten. In den Kommentaren loben viele Nutzer ihre Präsenz und Energie und finden sie oft inspirierend. Es ist immer noch relativ ungewöhnlich, eine Frau über 50 in den Medien zu sehen, die für Marken modelt und sich öffentlich äußert.

Diese öffentliche Präsenz wird jedoch nicht überall positiv aufgenommen. Manche Internetnutzer reagieren zurückhaltender, ja sogar kritisch, und verweisen insbesondere auf ihren Status als Elon Musks Mutter, der ihrer Meinung nach zu ihrer Bekanntheit beiträgt. Andere bezweifeln das von ihr vermittelte Bild der Selbstakzeptanz und vermuten, dass sie sich Schönheitsoperationen unterzogen haben könnte, was in den Kommentaren mitunter hitzige Debatten auslöst.

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Ein Bild von Schönheit, das sich sanft entwickelt

Als Gesicht großer Mode- und Kosmetikmarken verkörpert Maye Musk eine Form von Schönheit, die das Alter akzeptiert, ohne es zu verbergen. Ihre Präsenz in Werbekampagnen trägt dazu bei, diese Darstellungen zumindest teilweise zu erweitern.

Diese Sichtbarkeit ist zwar ein Schritt nach vorn, aber noch begrenzt. Maye Musk entspricht dennoch vielen der in der Branche gängigen Schönheitsideale: Figur, Gesichtszüge, ästhetische Merkmale. Mit anderen Worten: Models jeden Alters in der Modewelt oder im Fernsehen zu sehen, ist eine positive Entwicklung, doch die Vielfalt an Körpern, Gesichtern und Hintergründen muss noch weiter erforscht werden.

Mit ihrem fast schon mantraartigen Ausspruch schafft Maye Musk Raum für Reflexion. Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass man in jedem Alter sichtbar und ehrgeizig bleiben kann. Und vor allem, dass man dem Älterwerden mit einer gewissen Leichtigkeit begegnen kann.