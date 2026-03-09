Dehnungsstreifen: 3 überraschende Fakten, die viele immer noch nicht kennen

Dehnungsstreifen gelten oft als „Problem, das man verstecken möchte“. Dabei erzählen sie eine Geschichte: die eines Körpers, der sich entwickelt, anpasst und das Leben in vollen Zügen genießt. Sie treten in intensiven Phasen wie Wachstumsschüben, Schwangerschaft oder Sport auf. Und vor allem sind sie viel häufiger, als wir denken. Laut einer in der Fachzeitschrift „Dermatologic Surgery“ veröffentlichten Studie haben etwa 90 % der Frauen und 10 bis 15 % der Männer Dehnungsstreifen. Anders gesagt: Sie gehören einfach zum Leben dazu.

1. Dehnungsstreifen haben nichts mit dem Wert Ihrer Figur zu tun.

Ein weit verbreiteter Irrglaube hält sich hartnäckig: dass nur kurvige Menschen Dehnungsstreifen bekommen. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Studien zeigen, dass etwa 40 % der Dehnungsstreifen bei schlanken Menschen auftreten. Diese Streifen hängen nicht mit dem Gewicht zusammen, sondern mit körperlichen Veränderungen. Sie stehen oft im Zusammenhang mit hormonellen Schwankungen: Pubertät, Schwangerschaft, Stoffwechselveränderungen oder auch Stressphasen. Wenn sich die Haut schnell dehnt, verändern sich die tieferen Fasern der Dermis, und es können Dehnungsstreifen entstehen.

In diesem Sinne spiegeln sie vor allem einen Körper wider, der gewachsen, sich verändert, an Kraft gewonnen oder bedeutende Entwicklungsstadien durchlaufen hat. Anstatt als „Makel“ zu gelten, können sie als natürliche Spuren der Hautentwicklung betrachtet werden.

2. Rote Dehnungsstreifen deuten darauf hin, dass Ihre Haut aktiv arbeitet.

Wenn Dehnungsstreifen entstehen, sind sie oft rot, rosa oder leicht violett. Manchmal jucken sie oder wirken leicht erhaben. Dieses Phänomen mag überraschend erscheinen, entspricht aber einer aktiven Phase der Hauterneuerung. In dieser Zeit reorganisiert sich die Dermis und regt die lokale Durchblutung an – ein Prozess, der als Neoangiogenese bezeichnet wird. Die Haut mobilisiert ihre Ressourcen, um sich zu regenerieren und ihr Gleichgewicht wiederherzustellen.

Dies ist auch der Zeitpunkt, an dem Hautpflege, Massagen und Feuchtigkeitscremes besonders wirksam sind, da die Haut in dieser Zeit besonders aufnahmefähig ist. Mit der Zeit verblassen die Dehnungsstreifen in der Regel und nehmen einen helleren oder silbrigen Farbton an. Die Linien werden dann feiner und wirken wie zarte Spuren der Entwicklung Ihres Körpers.

3. Auch Männer bekommen Dehnungsstreifen (und das ist völlig normal).

Dehnungsstreifen werden oft mit dem weiblichen Körper in Verbindung gebracht, doch auch Männer sind davon betroffen. Studien schätzen, dass 10 bis 15 % der Männer ebenfalls Dehnungsstreifen entwickeln. Sie treten häufig an den Seiten, im unteren Rückenbereich oder an den Schultern auf, insbesondere in Phasen schnellen Wachstums oder Muskelaufbaus. Sportler beispielsweise können Dehnungsstreifen bekommen, wenn ihr Körper raschen Veränderungen unterliegt.

Obwohl das Thema oft verschwiegen wird, liegt das vor allem daran, dass in der kollektiven Vorstellungswelt makellose Körper immer noch hoch im Kurs stehen. Doch auch diese Spuren erzählen eine Geschichte von Transformation, körperlichem Fortschritt und Stärke.

Warum Ihre Dehnungsstreifen Teil Ihrer Einzigartigkeit sind

Jeder Hauttyp ist individuell empfindlich. Genetische Veranlagung, Hautdicke und bestimmte Hormone wie Cortisol können zur Entstehung von Dehnungsstreifen beitragen. Das erklärt, warum manche Menschen mehr davon haben als andere. Eines ist sicher: Sie definieren weder Ihre Schönheit noch Ihren Wert. Sie spiegeln einfach einen lebendigen Körper wider, der sich anpasst und die wichtigsten Lebensphasen meistert.

Letztendlich erinnern uns diese Linien auf der Haut an eine einfache Tatsache: Dein Körper entwickelt, verändert und formt sich im Laufe deines Lebens. Und genau diese Menschlichkeit macht ihn einzigartig.