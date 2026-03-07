Laut dieser Studie ist der häufigste Körperbildkomplex bei Frauen.

Gewicht, Figur, Aussehen … Probleme mit dem Körperbild betreffen viele Frauen. Mehrere Studien zeigen, dass diese Sorgen eng mit den von der Gesellschaft propagierten Schönheitsidealen zusammenhängen. Ein Trend kristallisiert sich dabei deutlich heraus: Das Gewicht ist mit Abstand die häufigste Unsicherheit.

Gewicht, ein zentrales Anliegen

Zahlreiche Studien zum Körperbild kommen zu demselben Schluss: Schlankheit bleibt für viele Frauen ein sensibles Thema. In Frankreich beispielsweise zeigen einige Studien , dass sich etwa jede zweite Frau unsicher oder unzufrieden mit ihrem Körper fühlt. Und in den meisten Fällen hängt dieses Gefühl direkt mit Gewicht oder Figur zusammen.

Forscher beobachten zudem , dass Frauen eher als Männer abnehmen möchten, selbst wenn ihr Body-Mass-Index (BMI) im Normalbereich liegt. Dieses Phänomen verdeutlicht eine weit verbreitete Diskrepanz: die zwischen dem tatsächlichen Körper und dem Bild des „idealen“ Körpers, den wir vermeintlich anstreben sollten. Dabei sind Frauenkörper von Natur aus vielfältig, veränderlich und einzigartig. Studien zeigen vor allem, wie stark äußere Erwartungen die Wahrnehmung der eigenen Körperform beeinflussen können.

Eine sehr weit verbreitete Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper

Körperbildstörungen sind kein Randphänomen. Im Gegenteil, sie betreffen einen großen Teil der weiblichen Bevölkerung. Eine internationale Umfrage des YouGov-Instituts zeigt beispielsweise, dass 67 % der Frauen angeben, Probleme mit ihrem Körperbild zu haben.

Forscher bezeichnen dies als „Körperunzufriedenheit“. Dieser Begriff beschreibt die wahrgenommene Diskrepanz zwischen dem aktuellen Aussehen und dem gewünschten Aussehen. Dieses Gefühl kann je nach Lebensphase, sozialem Umfeld und persönlichen Erfahrungen variieren.

Experten weisen darauf hin, dass diese Unzufriedenheit das Wohlbefinden beeinträchtigen kann. Sie kann das Selbstwertgefühl, die Stimmung und das allgemeine Körpergefühl beeinflussen. Studien unterstreichen zudem eine wichtige Tatsache: Zweifel an den eigenen körperlichen Schönheitsidealen sind weit verbreitet und mindern den Wert des Körpers in keiner Weise.

Der Hintergrund der Schlankheitsstandards

Um zu verstehen, warum Übergewicht die häufigste Ursache für Probleme mit dem Körperbild ist, untersuchen Forscher den sozialen Kontext. Soziologen erklären, dass Frauen besonders stark von Schlankheitsidealen geprägt sind, die in Werbung, Mode und Medien allgegenwärtig sind.

Die in diesen Medien dargestellten sogenannten weiblichen Figuren sind oft schlanker als der tatsächliche Bevölkerungsdurchschnitt. Diese ständige Wiederholung dieser Bilder kann die eigene Körperwahrnehmung allmählich beeinflussen. Einige Studien haben sogar gezeigt, dass allein die Betrachtung von Bildern sehr schlanker Figuren bei manchen Teilnehmern vorübergehend die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper verstärken kann. Anders ausgedrückt: Die visuellen Schönheitsideale, denen man täglich ausgesetzt ist, spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Unsicherheiten.

Ein Phänomen, das Generationen umspannt

Anders als oft angenommen, betreffen diese Sorgen nicht nur Teenager-Mädchen. Eine Studie mit über 5.800 Frauen im Alter von 25 bis 89 Jahren zeigt, dass Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper bis ins Erwachsenenalter anhalten kann. Die Intensität dieser Unsicherheiten variiert je nach Alter, Lebenserfahrung und körperlichen Veränderungen, doch die Frage der Körperform bleibt für viele Frauen ein wichtiges Thema. Dies verdeutlicht, wie tief Schönheitsideale in unserer Wahrnehmung verankert sein können.

Forscher sind sich in einem Punkt einig: Das häufigste Problem mit dem Körperbild bei Frauen hängt weiterhin mit Gewicht und Figur zusammen. Diese Erkenntnisse erinnern uns auch an etwas Wesentliches: Körper sind nicht dazu geschaffen, einem einzigen Ideal zu entsprechen. Jeder Körper erzählt seine eigene Geschichte, verändert sich im Laufe der Zeit und verdient es, mit Wertschätzung betrachtet zu werden.

