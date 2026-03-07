„Ich wiege 100 kg und bin 1,68 m groß“: Sie steht stolz zu ihrem Körper und hat keinerlei Komplexe.

Den eigenen Körper akzeptieren, Spaß an Mode haben und alle Bedenken über Bord werfen: Das ist die Mission, die sich Tania Piombino ( @taniamakeuplus) gesetzt hat . Die Content-Creatorin, der Hunderttausende von Followern auf Instagram folgen, beweist jeden Tag, dass Stil und Selbstbewusstsein nichts mit Konfektionsgrößen zu tun haben.

Eine Content-Erstellerin, die Körper so feiert, wie sie sind

In ihren Videos nimmt Tania Piombino kein Blatt vor den Mund. „Ich wiege 100 kg und bin 1,68 m groß“, sagt sie ganz unkompliziert. Diese Aussage ist alles andere als ein verlegenes Geständnis, sie wird zum Manifest. Indem sie sich so zeigt, wie sie ist – ohne Retusche oder Verstellung –, verwandelt sie das, was manche immer noch als Unsicherheit betrachten, in echte Stärken.

Mit über 338.000 Followern auf Instagram und einer Community von über 370.000 auf TikTok teilt sie täglich ihre fröhliche und unbeschwerte Vision von Plus-Size-Mode. Ihre Posts erregen Aufmerksamkeit sowohl wegen ihres Aussehens als auch wegen der positiven Energie, die sie ausstrahlt.

Plus-Size-Looks, die Stil ausstrahlen

Mode ist ihr Metier. Tania versteht es meisterhaft, Outfits zu kreieren, die kurvige Figuren vorteilhaft in Szene setzen, ohne sie zu verstecken. Figurbetonte Kleider, aufeinander abgestimmte Sets, gewagtere Einzelstücke: Alles dient ihr als Anlass, inspirierende und alltagstaugliche Looks zu kreieren.

In ihren Reels zeigt sie, wie man aus Basics ausdrucksstarke Outfits kreiert. Ein Blazer mit klarer Linienführung, ein figurbetontes Kleid oder ein Streetwear-Ensemble werden im Handumdrehen zu echten Hinguckern, wenn man sie selbstbewusst trägt. Ihr Ansatz ist einfach: Mode soll Spaß machen, nicht lästig sein. Und vor allem: Sie ist unabhängig von einer bestimmten Konfektionsgröße.

Eine starke Botschaft für ein positives Körperbild

Abgesehen von der Kleidung vermitteln ihre Videos eine viel umfassendere Botschaft. Tania spricht mit einer in den sozialen Medien selten gesehenen Offenheit über den Körper. Dehnungsstreifen, Cellulite, Bauchansatz: Alles, was oft versteckt oder retuschiert wird, sieht bei ihr ganz natürlich aus.

Diese Art, den menschlichen Körper ungefiltert und realistisch darzustellen, trägt dazu bei, unsere Sicht auf diese weit verbreiteten Merkmale zu verändern. Anstatt sie als Makel zu betrachten, präsentiert sie sie als ganz normale Bestandteile des Lebens. Ob sie ihre Outfits auf Reisen in Costa Rica oder im urbanen Streetwear-Umfeld filmt – die Content-Creatorin strahlt stets dieselbe unaufdringliche Selbstsicherheit aus. Sie erinnert uns damit daran, dass Schönheit nicht auf ein einziges Schönheitsideal beschränkt ist.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Tania Piombino (@taniamakeuplus)

Ein Einfluss, der seine Gemeinde tiefgreifend prägt.

Der Erfolg ihrer Videos ist nicht allein ihrem Styling-Talent zu verdanken. Er basiert vor allem auf der engen Verbindung, die sie zu ihrer Community pflegt. Unter ihren Beiträgen finden sich zahlreiche positive Erfahrungsberichte. Einige Abonnenten berichten, dass sie sich endlich trauen, ihre Lieblingskleidung zu tragen. Andere erzählen, dass sie gelernt haben, ihren Körper liebevoller zu betrachten.

Diese Kommentare verdeutlichen die spürbare Wirkung ihrer Inhalte. Für viele sind ihre Videos weit mehr als nur Modetipps: Sie werden zu einem echten Ort der Unterstützung und Ermutigung.

Eine fürsorgliche und inspirierende Gemeinschaft

Mit über 600 Beiträgen hat Tania Piombino eine Welt geschaffen, in der Mode mit Freundlichkeit und Lebensfreude einhergeht. Sie teilt ihre Alltagslooks, Reiseberichte, Shopping-Tipps und gibt Ratschläge, wie man sich in seiner Kleidung wohlfühlt. Ihre Botschaft ist klar: Kurvig oder Plus-Size zu sein bedeutet nicht, auf Stil, Selbstbewusstsein oder Kreativität zu verzichten.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Tania Piombino (@taniamakeuplus)

Die Moral von der Geschichte: Mit der Aussage „Ich wiege 100 kg und bin 1,68 m groß“ spricht Tania Piombino eine Wahrheit aus: Jeder Körper verdient es, gesehen, gefeiert und mit Stolz gekleidet zu werden. Und wenn ihre Botschaft so erfolgreich ist, liegt es vielleicht daran, dass sie uns an etwas Wesentliches erinnert: Selbstbewusstsein ist immer das beste Outfit.