Zu muskulös für die Uniform? Diese Flugbegleiterin bricht mit dem Klischee.

Sie hat einen durch Gewichtheben geformten Körper und eine stählerne Figur, doch ihre Bizepse fühlen sich in ihrer Arbeitsuniform eingeengt. Die Flugbegleiterin und Content Creatorin @leonasim_fitness unterliegt einem strengen Dresscode, von dem sie nicht abweichen darf. Die Standarduniform ihrer Firma passt ihrer muskulösen Statur nicht, und ihre kräftigen Arme spannen an den Nähten, die bei jeder Schicht zu platzen drohen. Diese Uniform erinnert stillschweigend alle an die körperlichen Anforderungen für diesen immer noch stereotypen Beruf.

Ausgeprägte Bizepse „passen nicht sehr gut zur Uniform“

Wenn sie nicht gerade Gewichte stemmt, schiebt sie Gepäckwagen durch die engen Gänge von Flugzeugen. Am Boden sind Turnschuhe und Leggings für sie wie eine zweite Haut. Doch in der Luft ist ein Kostüm unverzichtbar und scheint angesichts ihrer hervortretenden Adern die naheliegende Wahl zu sein. Die Content-Creatorin @leonasim_fitness, die sowohl Einblicke hinter die Kulissen ihrer Arbeit als auch ihre sportlichen Leistungen teilt, fühlt sich in ihrem leuchtend roten Arbeitsoutfit etwas eingeengt.

Ihre Muskeln haben Mühe, in dieser Kleidung Platz zu finden, die wie maßgeschneidert für Barbies Maße wirkt. Anders als ihre Sportkleidung, die dehnbar ist und sich ihren trainierten Körperbewegungen anpasst, schmiegt sich ihre Uniform fast starr an ihre Figur an. Selbst im Ruhezustand drücken ihre Bizeps gegen die Nähte ihres Blazers und heben ständig die Ärmel hoch. Sie muss ständig daran zupfen, um das Kleidungsstück zurechtzurücken und den geforderten makellosen Look zu erzielen.

Als sie ihre Muskeln anspannt, zeichnet sich eine Wölbung unter dem Stoff ab, die den Eindruck erweckt, als würde er gleich platzen. Obwohl die Flugbegleiterin darüber lacht und die kleine Panne mit Humor nimmt, verdeutlicht sie damit eine versteckte Realität: Uniformen werden nach strengen Vorgaben gefertigt, was einen eklatanten Mangel an Körpervielfalt widerspiegelt. In der Luftfahrtbranche unterliegen Flugbegleiterinnen strengen körperlichen Anforderungen, als wären eine schlanke Figur und ein Hollywood- Lächeln notwendig, um Passagiere zu beruhigen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Leona (@leonasim_fitness)

Diskretion, verborgen hinter den Nähten

Stecken Sie Ihre Haare zu einem Dutt hoch, tragen Sie dezentes, aber sichtbares Make-up, pudern Sie Ihre Nase regelmäßig, wenn sie fettig ist, decken Sie Ihre Tattoos mit Foundation ab, haben Sie eine harmonische Figur und einen gesunden BMI. Um auf 10.000 Meter Höhe Kaffee zu servieren und kostenlos um die Welt zu reisen, brauchen Sie fast schon das makellose Aussehen eines Victoria's Secret Engels. Es ist ein bisschen wie die Bewerbung für einen Schönheitswettbewerb – nur eben die professionelle Variante.

Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sind das Aushängeschild der Fluggesellschaft: Sie sollen Freundlichkeit, Sicherheit und Herzlichkeit vermitteln. Die Uniform trägt maßgeblich zu diesem Gefühl von Vertrauen und Professionalität bei. Wie @leonasim_fitness jedoch zeigt, entspricht diese Kleidung einem Ideal und erzeugt bei denen, die diesem nicht entsprechen, Schuldgefühle. Ein etwas zu stark sichtbarer Muskel, eine hervorstehende Fettpölsterchen … solche körperlichen Details sind unter dieser farbenfrohen Uniform unerwünscht.

Während einige Fluggesellschaften ihre Kleiderordnung gelockert und Hosen für Frauen und Röcke für Männer erlaubt haben, halten andere an alten Traditionen fest. Diese Uniformen mit dem jeweiligen Airline-Logo sind eine Fortsetzung des Schlankheitsideals und tragen ungewollt zur Aufrechterhaltung des Mythos der schlanken Frau bei. Ein Blick auf die Warteschlangen an den Gates genügt: Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter wirken wie Klone.

Die Stereotypen über Flugbegleiter aufbrechen

Oftmals werden Flugbegleiterinnen als bloße Statisten wahrgenommen oder mit glorifizierten Maskottchen verglichen und auf ein simples Fantasiebild reduziert. In der kollektiven Vorstellung besitzen sie endlos lange Beine, eine unglaublich schmale Taille, eine anmutige Haltung und ein strahlendes Lächeln. Doch selbst wenn die Profile innerhalb der Crew weitgehend übereinstimmen, gibt es Frauen, die sich diesem schlanken Ideal widersetzen und dieses übermäßig „abgemilderte“ Bild von Weiblichkeit in Frage stellen.

So präsentiert Content Creatorin @leonasim_fitness ihre Muskeln, die sie kaum verstecken oder kaschieren kann. Sie weigert sich, ihr Trainingsprogramm zu ändern oder auf Bankdrücken zu verzichten, um ihren Job zu erledigen und sich ihrem Outfit anzupassen. Es liegt nicht an ihr, ihren Look zu ändern, sondern an den Stylisten hinter diesen Kreationen.

Die Content-Creatorin @leonasim_fitness, für die Bodybuilding alles bedeutet, bricht mit den Konventionen des Sports und stellt Stereotypen in Frage. Ihr starker und widerstandsfähiger Körper trotzt allem, selbst den modischen Umbrüchen der Branche.