Er verwandelt seine Beinprothese in einen Katzenbaum: eine Idee, die Internetnutzer zum Schmunzeln bringt.

Als Teenager verlor er aufgrund von Knochenkrebs sein Bein. Alex, dessen zweiter Vorname Resilienz bedeutet, hat dem Tod schon mehrmals ins Auge geblickt. Obwohl ihm die Ärzte nur eine 40-prozentige Überlebenschance gaben, lässt er sich nicht unterkriegen – mit einer bionischen Beinprothese, die er gerne mit „Transformers“-Teilen oder einem improvisierten Katzenbaum individuell gestaltet.

Ein Beinersatz, der seiner Katze zugutekommt

In einem Alter, in dem unbeschwerte Lebensfreude ein Lebensgefühl ist und man sich im Allgemeinen unbesiegbar fühlt, erfuhr Alex, dass er einen Tumor im Knie hatte. Schon bei der bloßen Erwähnung dieses ohrenbetäubenden Wortes, das viele Krankenhausaufenthalte ankündigte, war dieser großartige Schwimmer, der in einem früheren Leben sicherlich ein Fisch gewesen sein musste, wie gelähmt vor Schock, als wäre er von dieser schrecklichen Diagnose betäubt.

Dieser einst so hoffnungsvolle Junge musste seine Hobbys aufgeben und sich einem Ritual unterziehen, das scheinbar das genaue Gegenteil der Pubertät war: einer Chemotherapie . Die Behandlungen waren vergeblich, da sie keine Wirkung auf seinen Krebs zeigten. Nur eine Möglichkeit blieb: die Amputation – die vollständige Zerstörung der Krebszellen an der Wurzel.

Nach einer Genesungsphase musste Alex sich mit diesem neuen Bild, diesem „unvollständigen“ Körper und vor allem mit diesem geliehenen Bein, das nicht aus Fleisch, sondern aus Stahl gefertigt war, auseinandersetzen. Weit davon entfernt, es als Unglück zu sehen, wurde diese Prothese zu einer Erweiterung seiner Fantasie, zur Fortsetzung seines kreativen Wahnsinns. Dieses Heimwerkergenie, das in jedem wiederverwerteten Teil unglaubliches Transformationspotenzial sieht, erweckt seine extravagantesten Ideen an diesem Objekt zum Leben, das ihm Halt geben soll.

Die Lücke, die dieser wichtige Eingriff hinterlässt, füllt er mit Entwürfen, die einem Science-Fiction-Kostüm würdig wären. Zu seinen bekanntesten Werken zählt ein Bein in Form eines Katzenkratzbaums, gefertigt aus dem Material eines Kratzbaums. Dieses hölzerne Kalb, das an ein Piratenkalb erinnert, ist mit Bast umwickelt, damit seine Katze ihren Frust daran auslassen kann, anstatt auf dem Sofa. Und das ist nur ein kleiner Einblick in sein Genie.

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Wenn eine Prothese zu einem zu schaffenden Material wird

Alex sieht seine Prothese nicht als Beinersatz, sondern als Accessoire unendlicher Möglichkeiten, als greifbaren Ausdruck seines unruhigen Geistes. Dieser selbsternannte „Hybridmensch“, halb Mensch, halb Roboter, besitzt vor allem ein Gehirn mit blitzschnellen Reaktionsfähigkeiten. In seiner Werkstatt fertigt der geborene Designer maßgeschneiderte Beine an, mal architektonisch, mal funktional.

Er besitzt sogar eine beachtliche Sammlung „optimierter“ Waden, die Cyborgs ohne Zögern kaufen würden. Sein Phantomglied ersetzt er durch Prothesen, die vom Marvel-Universum inspiriert sind oder die Ästhetik von Discokugeln imitieren. Sein neuestes Kunstwerk? Eine Prothese in Form eines Blumenstraußes. Er fertigte die Ruhestätte mit einem 3D-Drucker an und füllte sie mit frischen Blumen – wie eine tragbare Vase. Da er nicht das Original imitieren will, strebt er danach, Originalität dort zu schaffen, wo noch allzu oft Scham oder Mitleid herrschen.

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Um ein positiveres Bild von Behinderung zu vermitteln

Mit seinen Kreationen will Alex nicht einfach nur von seiner Andersartigkeit ablenken, sondern die Menschen dazu anregen, ihre Perspektive zu verändern. Wo manche eine Leere sehen, sieht er einen Raum, der mit Ideen, Farben und Geschichten gefüllt werden kann. Seine Prothese ist kein Symbol des Verlustes mehr, sondern ein greifbarer Beweis dafür, dass sich ein Körper weiterentwickeln, neu erfinden und sogar zum Spielplatz der Fantasie werden kann.

Sein Ansatz erinnert uns daran, dass Behinderung nicht nur bedeutet, was fehlt, sondern auch, was sich dadurch auf andere Weise zeigen kann. Ein bionisches Bein kann gehen, laufen, einen Körper stützen, aber in Alex' Händen kann es auch eine Katze zum Lächeln bringen, eine Leidenschaft für Science-Fiction ausdrücken oder zu einem wandelnden Kunstwerk werden. Er verwandelt ein medizinisches Gerät, das oft mit Schmerzen verbunden wird, in ein einzigartiges Objekt, das Neugier statt Mitleid weckt.

Letztendlich erzählen ihre Prothesen eine Geschichte, die weit über die bloße körperliche Rekonstruktion hinausgeht. Sie zeugen von Widerstandsfähigkeit, Freiheit und jener zutiefst menschlichen Fähigkeit, Widrigkeiten in neue Chancen zu verwandeln.