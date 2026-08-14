Sie zeigt ihren Gesichtshaarschnitt ungefiltert und erntet dafür viel Zuspruch.

In einer Gesellschaft, die ständig das Ideal glatter Haut propagiert und weibliche Körperbehaarung verabscheut, greifen viele Frauen zur schmerzhaften Haarentfernung. Die Content-Creatorin @grwtzi, die bereits unzählige Beauty-Tutorials veröffentlicht hat, widerstand diesem Schönheitsideal und ließ das Wachs im Schrank. Sie schminkte sich auf ein natürlich behaartes Gesicht, und Internetnutzer feierten diesen unverfälschten, natürlichen Look.

Eine Schönheitsbehandlung mit integriertem Haar

In den sozialen Medien teilen Beauty-Fans, die Kosmetik sammeln, ihre neuesten Entdeckungen und Geheimtipps, um jedes Detail ihres Gesichts perfekt in Szene zu setzen. Diese Frauen, die den Stil unserer Make-up-Taschen prägen und einfache Looks in angesagte Hashtags verwandeln, achten stets darauf, vor der Kamera makellos auszusehen.

Die meisten von ihnen zaubern mit ihren Pinselstrichen eine Haut, die so glatt ist wie die von Barbie. Man muss allerdings sagen, dass bei diesen extrem vergrößerten Makeovers die Linse jedes Detail einfängt: eine winzige, mit bloßem Auge unsichtbare Äderchen, einen Zahnpastafleck oder ein einzelnes Flaumhaar, das nur im grellen Licht einer Ringlampe sichtbar wird.

Bevor sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren, achten sie darauf, zumindest einige traditionelle Schönheitsideale zu erfüllen, um niemanden zu „beleidigen“ oder sich im Internet lächerlich zu machen. Damit die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche gelenkt wird und nicht auf nebensächliche Gesichtszüge, achten sie darauf, dem gewünschten Körperbau zu entsprechen. Die Content-Creatorin @grwtzi wählte jedoch einen anderen Ansatz – weniger romantisiert und realitätsnäher. Da Körperbehaarung ebenfalls dazugehört und Teil des Ganzen ist, präsentierte sie ihr Make-up mit ihrem Flaum im Gesicht.

Sie hätte vor dem Posten einen Filter verwenden, mit anderen Tricks der Web 2.0 tricksen oder mithilfe von KI eine Laserhaarentfernung vortäuschen können, doch sie entschied sich zum Wohle aller für Ehrlichkeit. Während die Gesellschaft weibliche Körperbehaarung verpönt und sie als unelegant ansieht, beweist @grwtzi, dass ein bisschen Flaum weder ein Fauxpas noch ein Verstoß gegen die guten Sitten ist.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Tziporah (@grwtzi)

Ein Bild, das nicht lügt und bei vielen Anklang findet.

Ob absichtlich oder nicht, die Content-Erstellerin, die über einen riesigen Vorrat an Pudern, Cremes und Sticks verfügt, wählte die Nahaufnahme auf ihrem Handy, um ihre neueste Beauty-Kreation zu präsentieren. Bei dieser fast mikroskopischen Vergrößerung lässt sich die natürliche Hautbarriere im Gesicht nicht verbergen. Angesichts dieses Gesichts, frei von Schönheitsidealen und in seinem natürlichen Zustand, wie es die Biologie vorgibt, hätten die Kommentare leicht bösartig und feindselig ausfallen können.

Doch wo Hass normalerweise so schnell wächst wie messerscharfe Haare, herrschten diesmal vor allem Anerkennung und Dankbarkeit. Dem Online-Feedback nach zu urteilen, brauchten Frauen diese Rückkehr zur natürlichen Schönheit und dieses Video, das den Gegenpol zu retuschierten Inhalten darstellte, dringend. „So schön, natürliche Haut zu sehen und wie gut Haut und Make-up ohne Filter wirklich aussehen“, sagte eine Frau, während andere sich ausschließlich auf die Technik und den perfekten Lidschattenauftrag konzentrierten.

Männer, die Frauen ständig Schönheitslektionen erteilen, während ihre eigenen Körper eher einem Ödland gleichen, beeilten sich, ein Rasierklingen-Emoji oder ein Grinch-Meme hinzuzufügen. Manche, die Bauarbeiten mit Schminkkunst verwechselten, griffen sogar zu lahmen Metaphern: „Vor dem Streichen muss man die Oberfläche reinigen.“ Doch diese Make-up-Ignoranten können nicht einmal Rouge und Kajal unterscheiden und hatten keinen Grund, das Video nicht mehr anzusehen, außer um ihr eigenes XXL-Make-up zu kritisieren.

Gesichtsbehaarung normalisieren, ohne ein großes Aufhebens darum zu machen

Dieses Video, das nichts weiter als ein harmloser künstlerischer Ausdruck war, entwickelte sich schnell zu einem nationalen Thema, einer öffentlichen Debatte, zu der sich jeder genötigt sah, seine Meinung zu äußern. Männer, die offensichtlich noch nie viele Frauen aus der Nähe gesehen haben und deren einziger Bezugspunkt die retuschierten Models in der Werbung sind, verglichen dieses winzige Flaumhaar mit einem inakzeptablen Bart.

Sie waren entsetzt über die Haare, die sie täglich im Spiegel sehen. Sie dramatisierten ein völlig alltägliches Phänomen, das seit Anbeginn des Homo sapiens zu unserem Körper gehört. Ein Beweis dafür, dass Körperbehaarung nicht allgemein akzeptiert ist und die Gesellschaft uns erfolgreich einer Gehirnwäsche unterzogen hat. Mit dieser Lupe auf ihrer Haut, die tausend Makel und Unebenheiten aufwies, erwartete @grwtzi weder einen Schwall an Zuneigung noch kollektive Zustimmung. Sie wusste, dass die Blicke nicht nur auf ihr Make-up gerichtet sein würden, sondern auch nach Anschuldigungen suchen würden. Und selbst in diesem Wissen veränderte sie ihre Gesichtsstruktur nicht.

Letztendlich betreibt sie mit diesem Video eine sanfte Pädagogik. Sie lehrt die Kunst der Akzeptanz, ohne sie lautstark zu verkünden, in der Bildunterschrift zu erwähnen oder aktivistische Hashtags zu verwenden. Genau darin liegt die Symbolik dieser Geste: Sie normalisiert das, was die Gesellschaft jahrhundertelang verurteilt hat, auf die ungehemmteste Art und Weise.